Un peligro para las mascotas: los adornos que pueden lastimar a tu perro, según expertos

Durante la época festiva del año nuevo, es natural querer ver la casa bien decorada, pero sin embargo, los veterinarios advierten que hay ciertos objetos que podrían ser perjudiciales para la salud de tu mascota. Cuáles son.

Peligro para los perros. Foto: Grok.

Durante las fiestas, las luces brillantes y los adornos clásicos marcan todo el espíritu y la renovación del año nuevo. Sin embargo, lo que muchos no saben es que decorar por demás la casa podría ser perjudicial para nuestras mascotas, convirtiendo el entorno en un lugar con potenciales riesgos para ellos.

Los perros y los gatos, impulsados por su curiosidad natural, suelen explorar nuevos objetos, texturas y brillos sin medir consecuencias. Por este motivo, los veterinarios advierten que la decoración navideña puede derivar en accidentes domésticos que van desde heridas leves, hasta situaciones de real gravedad que podrían requerir de una intervención médica.

Las luces podrían ser perjudiciales para los animales

Los adornos de la casa más peligrosos para los perros

En este mismo sentido, los expertos en bienestar animal alertan sobre ciertos adornos festivos muy populares que representan un peligro real para las mascotas. Uno de los principales peligros son las esferas de vidrio, muy utilizadas por su estética y reflejo, ya que, aunque parezcan inofensivas, los perros pueden querer jugar con ellas, generando desgarros.

Según advirtió la Universidad Nacional de Misiones (UNAM) en un informe reciente, muchos adornos navideños no están diseñados teniendo en cuenta la seguridad de los animales y pueden provocar desde intoxicaciones hasta obstrucciones intestinales o heridas graves.

El peligro no se limita a la ingesta accidental. Una esfera rota en el piso puede causar cortes profundos en las almohadillas de las patas o en la boca si la mascota intenta jugar con los fragmentos. Por este motivo, los expertos recomiendan reemplazar el vidrio por adornos de plástico resistente, tela o materiales naturales que no representen un riesgo ante una caída.

Cuidar a los perros es esencial para su salud. Foto: Freepik

Cables y luces: un riesgo silencioso para nuestras mascotas

El informe hace especial hincapié en los cables y las luces de colores, muchas veces utilizadas durante todo el año para generar una ambientación mucho más cálida y solemne dentro del hogar. Los cables sueltos o al alcance de las mascotas resultan especialmente tentadores, sobre todo para cachorros en etapa de dentición. Morder un cable enchufado puede provocar descargas eléctricas, quemaduras internas o problemas cardíacos severos en los animales.

Veterinario, perro, mascotas. Foto: Pexels.

Para reducir riesgos, los especialistas aconsejan utilizar luces LED (que emiten menos calor) y asegurarse de que los cables queden protegidos o fuera del alcance. También se recomienda evitar velas aromáticas cerca de las mascotas, ya que un simple movimiento puede provocar quemaduras o incluso incendios.

Según los veterinarios, la clave se encuentra en colocar adornos pequeños y luces lejos de los saltos y las mordidas de los perros, además de supervisar a las mascotas cuando se encuentran cerca de las decoraciones navideñas y luces de pie del hogar para evitar accidentes.