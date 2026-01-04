Plantas pet friendly: cuáles son las ideales para nuestras mascotas y fáciles de cuidar

Tener mascotas no significa renunciar al verde en casa. Estas cinco plantas son ideales para convivir con perros y gatos sin riesgos.

Plantas, jardín. Foto: Freepik

Tener plantas y mascotas en casa puede parecer una combinación complicada. Muchos dueños de perros y gatos temen que sus animales se intoxiquen al morder o ingerir alguna hoja, mientras que otros se preocupan por el daño que sus mascotas puedan causar a sus plantas favoritas.

Sin embargo, existen especies pet-friendly que no representan ningún riesgo para la salud de los animales y que, además, son fáciles de mantener y embellecen cualquier rincón.

Existe una lista con cinco plantas ideales para tener en casa con mascotas. Todas son seguras, decorativas y aptas para quienes no tienen demasiada experiencia en jardinería.

Las 5 plantas que se puede tener sin preocuparse por las mascotas

Calathea Makoyana

Calathea, planta. Foto: Freepik

También llamada “pluma de pavo real” por el dibujo de sus hojas. Es una de las más atractivas dentro del mundo de las Calatheas y, además, muy fácil de cuidar.

Maranta Fascinator

Maranta, planta. Foto: rawpixel.com / cuz.gallery

Apodada “Planta de la Oración” por el movimiento que hacen sus hojas entre el día y la noche, como si estuviera rezando. Su apariencia es exótica y no representa ningún peligro para perros ni gatos.

Peperomia Watermelon

Peperomia, planta. Foto: Freepik.

Se destaca por sus hojas redondas que recuerdan a una sandía. Es resistente, decorativa y fácil de mantener, lo que la convierte en una gran aliada para quienes tienen poco tiempo.

Helecho Plumoso

Los helechos. Foto: Unsplash.

De textura suave y liviana, es ideal para aportar un toque silvestre a los ambientes. Ayuda a aumentar la humedad del aire, algo beneficioso tanto para humanos como para mascotas, sobre todo en climas secos.

Orquídea Phalaenopsis

Planta de orquídeas. Foto: Pexels

Elegante, de floración prolongada y totalmente segura para animales. Es una de las orquídeas más simples de cuidar y más elegidas para interiores.

Con estas opciones, ya no hay necesidad de renunciar al verde por temor a poner en riesgo a las mascotas. Son plantas que no solo contribuyen a la decoración y a mejorar la calidad del aire, sino que también permiten una convivencia armoniosa y sin sobresaltos entre flora y fauna doméstica.