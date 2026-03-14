Una montaña se transformó en una enorme cascada tras una intensa lluvia. Foto: Gemini IA.

Un impactante fenómeno natural sorprendió a vecinos y visitantes en la localidad de Estrela do Norte en Brasil, donde una intensa lluvia transformó momentáneamente un acantilado en una gigantesca “cortina de agua”. El episodio fue registrado en video y rápidamente se viralizó en redes sociales por la magnitud del efecto visual.

El impresionante fenómeno natural que convirtió un acantilado en una “cascada” en Brasil: el video

La escena ocurrió días atrás, luego de fuertes lluvias que descargaron gran cantidad de agua en pocos minutos. Al caer desde lo alto del acantilado, el agua descendió de manera simultánea por toda la pared rocosa, generando la impresión de una enorme cascada natural.

Video impresionante: una montaña se convirtió en una inmensa cascada por las fuertes lluvias en Brasil. Video Instagram @armazembertoncelioficial

El resultado fue un espectáculo poco habitual: una especie de “cortina de cascada” que cubría gran parte del acantilado y que parecía transformar completamente el paisaje. Quienes estaban en el lugar aprovecharon para grabar el momento, que luego comenzó a circular rápidamente en redes sociales.

Dónde queda Estrela do Norte, el lugar donde ocurrió el fenómeno

Estrela do Norte se encuentra en el estado de Goiás, en la región centro-oeste de Brasil. Se trata de una pequeña localidad rodeada de paisajes naturales, formaciones rocosas y zonas rurales que suelen verse especialmente impactantes durante la temporada de lluvias.

Este tipo de efecto puede producirse cuando las precipitaciones son muy intensas y el agua se acumula en la parte superior de los acantilados o formaciones rocosas. Al caer de manera simultánea por toda la superficie, genera un efecto visual similar al de una enorme cascada.

Una montaña se transformó en una enorme cascada tras una intensa lluvia. Foto: Captura video.

Las imágenes volvieron a demostrar cómo la naturaleza puede crear escenas tan imponentes como inesperadas, sorprendiendo tanto a quienes estaban en el lugar como a miles de usuarios que vieron el video en redes sociales.