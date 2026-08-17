José González, jardinero de 48 años: “Si quieres un jardín de estilo exótico, estas son 3 plantas que no pueden faltar”

Con solo tres especies bien elegidas, es posible darle un giro total al aspecto de un jardín y lograr una estética exótica. José González, especialista en plantas, destacó cuáles son las variedades que no pueden faltar para quienes buscan un espacio de aire tropical y frondoso, tanto en patios como en terrazas.
La primera recomendación de González es la Alpinia zerumbet variegata, una planta de hojas grandes y brillantes que mezcla tonos verdes y amarillos. Según el experto, puede alcanzar hasta dos metros de diámetro, lo que la convierte en una opción ideal para llenar espacios y aportar estructura. Su crecimiento es vigoroso pero controlado, y suma un toque tropical a jardines urbanos.
Otra de las especies sugeridas es la Strelitzia augusta, conocida también como platanera. Su porte vertical y sus hojas amplias generan sensación de frescura y privacidad, especialmente en zonas de descanso o cerca de la pileta. “No ensucia, crece con regularidad y mantiene un aspecto ordenado incluso en espacios pequeños”, explicó González. En condiciones adecuadas, puede alcanzar varios metros de altura y conservar su color durante todo el año.
La tercera opción es la Phoenix roebelenii, una palmera compacta que recuerda a la datilera tradicional, pero en un formato más manejable. González la describió como una variedad longeva, de crecimiento lento y gran resistencia. Sus hojas arqueadas aportan movimiento visual y puede cultivarse tanto en suelo como en maceta, lo que la hace perfecta para jardines mediterráneos y patios donde se busca sumar verde sin saturar el espacio.
Cómo combinar las tres especies para un efecto tropical
El especialista aseguró que la combinación de estas plantas permite crear un jardín con distintas texturas, colores y alturas, sin necesidad de diseños complejos. El resultado es un paisaje frondoso que transmite calma y vitalidad.
González también remarcó la importancia de acompañar el desarrollo natural del jardín: “Cuidar un jardín no es imponerle una forma, sino acompañar su crecimiento y disfrutar del proceso”.