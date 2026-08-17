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José González, jardinero de 48 años: “Si quieres un jardín de estilo exótico, estas son 3 plantas que no pueden faltar”

El experto recomendó variedades que suman volumen, color y frescura, ideales para transformar patios, terrazas y espacios verdes.

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El hombre habló de cómo lograr un jardín como espacio de desconexión.
El hombre habló de cómo lograr un jardín como espacio de desconexión. Foto: Gemini
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Con solo tres especies bien elegidas, es posible darle un giro total al aspecto de un jardín y lograr una estética exótica. José González, especialista en plantas, destacó cuáles son las variedades que no pueden faltar para quienes buscan un espacio de aire tropical y frondoso, tanto en patios como en terrazas.

La primera recomendación de González es la Alpinia zerumbet variegata, una planta de hojas grandes y brillantes que mezcla tonos verdes y amarillos. Según el experto, puede alcanzar hasta dos metros de diámetro, lo que la convierte en una opción ideal para llenar espacios y aportar estructura. Su crecimiento es vigoroso pero controlado, y suma un toque tropical a jardines urbanos.

Otra de las especies sugeridas es la Strelitzia augusta, conocida también como platanera. Su porte vertical y sus hojas amplias generan sensación de frescura y privacidad, especialmente en zonas de descanso o cerca de la pileta. “No ensucia, crece con regularidad y mantiene un aspecto ordenado incluso en espacios pequeños”, explicó González. En condiciones adecuadas, puede alcanzar varios metros de altura y conservar su color durante todo el año.

La tercera opción es la Phoenix roebelenii, una palmera compacta que recuerda a la datilera tradicional, pero en un formato más manejable. González la describió como una variedad longeva, de crecimiento lento y gran resistencia. Sus hojas arqueadas aportan movimiento visual y puede cultivarse tanto en suelo como en maceta, lo que la hace perfecta para jardines mediterráneos y patios donde se busca sumar verde sin saturar el espacio.

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Estas 3 plantas pueden combinarse y lograr un efecto tropical. Foto: Gemini

Cómo combinar las tres especies para un efecto tropical

El especialista aseguró que la combinación de estas plantas permite crear un jardín con distintas texturas, colores y alturas, sin necesidad de diseños complejos. El resultado es un paisaje frondoso que transmite calma y vitalidad.

González también remarcó la importancia de acompañar el desarrollo natural del jardín: “Cuidar un jardín no es imponerle una forma, sino acompañar su crecimiento y disfrutar del proceso”.

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