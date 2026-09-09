comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Guía rápida: cómo cuidar la prímula para mantener sus flores y que crezca sana durante la primavera

Se trata de una planta altamente valorada de la primavera. Cuáles son las atenciones que deben tener para mantenerla saludable y con una floración prolongada.

Guadalupe Santomé
Por Guadalupe Santomé
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Prímula: los cuidados básicos que necesita para crecer sana y florecer
Prímula: los cuidados básicos que necesita para crecer sana y florecer Foto: Pinterest
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

La prímula es una planta de flor muy popular durante los meses de la primavera, ya que gracias a su color intenso y su aspecto compacto, es ideal para decorar jardínes y balcones. Sus flores suelen ser de distintas tonalidades y aparecen a finales del invierno, anticipándose a los días de calor y sol.

Y aunque no requiere cuidados demasiado complejos, hay algunos aspectos que conviene tener en cuenta para evitar que sus hojas se deterioren o que las flores duren poco. La luz, el riego, la temperatura y el drenaje son claves para mantenerla en buenas condiciones.

Prímula: los cuidados básicos que necesita para crecer sana y florecer Foto: Pinterest

Dónde colocar la prímula para que crezca saludable en primavera

La ubicación de la planta es uno de los primeros puntos a tener en cuenta, ya que la pírmula necesita de un espacio luminoso y amplio, protegida de la exposición directa del sol, especialmente durante las horas de la tarde, que suelen ser las de mayor calor.

En interiores, puede colocarse cerca de una ventana donde reciba abundante luz natural, pero sin quedar expuesta directamente a los rayos solares durante períodos prolongados.

Contenido Recomendado

El regalo perfecto para el Día del Maestro:la suculenta resistente que se riega una vez por semana y queda ideal en el escritorio

El regalo perfecto para el Día del Maestro: la suculenta resistente que se riega una vez por semana y queda ideal en el escritorio

Lino de Nueva Zelanda, la planta que Chiche Gelblung mostraba con orgullo en su quinta de Pilar

Lino de Nueva Zelanda, la planta que Chiche Gelblung mostraba con orgullo en su quinta de Pilar

Por otro lado, es importante mantenerla alejada de fuentes de calor, como estufas y radiadores. Las temperaturas elevadas pueden acortar la duración de las flores. Para las variedades cultivadas en interiores, se recomienda un ambiente fresco y sin calefacción directa.

Prímula: los cuidados básicos que necesita para crecer sana y florecer Foto: Pinterest

Cómo regar la prímula para garantizar una buena floración

El riego es fundamental para esta planta. La prímula necesita un sustrato con cierto nivel de humedad, pero eso no significa que deba permanecer constantemente empapado.

Antes de volver a regar, conviene comprobar cómo se encuentra la tierra. Si todavía conserva humedad, es mejor esperar. Cuando el sustrato comienza a secarse, se puede aportar agua de manera uniforme hasta que salga por los agujeros inferiores de la maceta.

El drenaje es especialmente importante porque el exceso de agua puede acumularse alrededor de las raíces y favorecer su pudrición. Por eso, la maceta debe tener agujeros en la base y nunca debería quedar apoyada sobre un recipiente lleno de agua.

Cuál es el sustrato ideal para este tipo de plantas

La tierra debe ser fértil y, sobre todo, contar con un buen drenaje. La planta necesita humedad disponible para sus raíces, pero el agua no debe quedar estancada. Una mezcla que facilite tanto la retención moderada de humedad como la circulación del agua ayudará a mantener las raíces saludables. También es importante utilizar una maceta con orificios de drenaje.

Si el sustrato se compacta demasiado y tarda mucho en secarse, puede ser una señal de que necesita mejorar su estructura.

Prímula: los cuidados básicos que necesita para crecer sana y florecer Foto: Pinterest

Cómo cuidar las flores de la prímula

Para mantener la planta atractiva durante más tiempo, es recomendable retirar las flores que se marchitan. Esta tarea permite mantener la planta limpia y favorece que concentre sus recursos en los nuevos brotes.

También conviene retirar las hojas que estén secas o deterioradas y revisar periódicamente el follaje para detectar cambios de color, manchas o presencia de insectos. Con buena iluminación, riego controlado y temperaturas frescas, la prímula puede conservar durante más tiempo sus características flores de colores intensos.

PlantasJardínPrimavera
Guadalupe Santomé
Guadalupe Santomé

Redactora

Se recibió de Técnica en Periodismo General en TEA y de Licenciada en Comunicación Audiovisual en la UNSAM. Su carrera incluye la producción de radio, televisión y redacción de noticias. Leer bio

Nota Más leídas

  1. El árbol aromático ideal para terrazas y balcones pequeños:es compacto, elegante y fácil de cuidar en maceta

    El árbol aromático ideal para terrazas y balcones pequeños: es compacto, elegante y fácil de cuidar en maceta

  2. Guía fácil y rápida de la cala:cómo cuidar esta planta y conseguir flores hermosas

    Guía fácil y rápida de la cala: cómo cuidar esta planta y conseguir flores hermosas

  3. Guía fácil para darle una renovación de color a tu lengua de suegra en septiembre:los 3 pasos que tenés que hacer

    Guía fácil para darle una renovación de color a tu lengua de suegra en septiembre: los 3 pasos que tenés que hacer

  4. Cómo hacer para que la gardenia florezca antes del 21 de septiembre:dónde ubicarla y qué cuidados necesita

    Cómo hacer para que la gardenia florezca antes del 21 de septiembre: dónde ubicarla y qué cuidados necesita

  5. Para que tu romero crezca muy fuerte y sano:guía fácil para realizar un enraizante natural con lentejas

    Para que tu romero crezca muy fuerte y sano: guía fácil para realizar un enraizante natural con lentejas
Lo Ultimo

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Música

Arranca una nueva temporada de la FMS:quiénes son los 9 argentinos que competirán en la liga de freestyle

Arranca una nueva temporada de la FMS: quiénes son los 9 argentinos que competirán en la liga de freestyle

La foto de José Larralde que emocionó al folklore:así está hoy el histórico cantor de 88 años

“Refuerzos a las Malvinas”:el categórico pedido del exprimer ministro de Reino Unido tras la cadena nacional de Milei

La confesión de José Larralde sobre su salud que sacudió al mundo del folklore:“Estoy peor que antes”

Tecnología

Apple Event 2026, en vivo:presentaron el iPhone 18 Pro y el primer iPhone plegable de la historia

Apple Event 2026, en vivo: presentaron el iPhone 18 Pro y el primer iPhone plegable de la historia

“Podría matarnos a todos”:el escalofriante aviso de un exinvestigador de OpenAI sobre la inteligencia artificial que podría suceder antes del 2030

Movie Scene Map:el mapa viral que permite descubrir dónde se filmaron películas famosas en Argentina y el mundo

Elon Musk anticipa el fin del celular:cómo sería la tecnología que podría reemplazarlo

Turismo

Falta muy poco para la Fiesta del Salame Quintero:qué día habrá entrada gratis, promociones y cómo llegar en tren desde CABA

Falta muy poco para la Fiesta del Salame Quintero: qué día habrá entrada gratis, promociones y cómo llegar en tren desde CABA

Llega la Expo Feria Yerba Mate y Alfajores con entrada libre y gratuita:cuándo, dónde y las novedades de la segunda edición

La noche de bodas de Diego y Claudia, el estrafalario pedido de Pavarotti y la locura de las fans de Ricky Martin:54 años del Sheraton, el primer hotel internacional de Buenos Aires

La Patagonia argentina vive su mejor momento para ver ballenas:cuánto cuesta hacer el avistaje en Chubut