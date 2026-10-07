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Si tenés un potus, prestá atención a sus raíces: pueden revelar cómo está realmente la planta

Aunque muchas veces el estado de un potus se evalúa por sus hojas, las raíces también pueden dar señales importantes sobre la salud de la planta.

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Si tenés un potus, prestá atención a sus raíces: pueden revelar cómo está realmente la planta.
Si tenés un potus, prestá atención a sus raíces: pueden revelar cómo está realmente la planta. Foto: Gemini
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El potus es una de las plantas de interior más elegidas por su capacidad de adaptarse a diferentes ambientes y por sus cuidados relativamente sencillos. Sin embargo, que sea resistente no significa que pueda soportar cualquier condición.

Uno de los aspectos que suele quedar fuera de la vista son sus raíces, que cumplen un papel fundamental en la absorción de agua y nutrientes. Por eso, observarlas al momento de trasplantar puede ayudar a detectar problemas antes de que afecten seriamente al resto de la planta.

Cómo deberían verse las raíces de un potus saludable

En términos generales, las raíces sanas deberían sentirse firmes al tacto y presentar un aspecto consistente con la variedad y el estado del sustrato. No deberían estar blandas, viscosas ni desprender un olor desagradable.

El sistema radicular necesita, además, disponer de oxígeno. Por eso, un sustrato que permanece constantemente empapado puede generar condiciones desfavorables para las raíces.

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El drenaje es especialmente importante en las plantas cultivadas en macetas. El exceso de agua no solo puede afectar las raíces, sino que también puede terminar manifestándose en las hojas.

Raíces blandas: una señal para prestar atención

Una de las señales que más debería llamar la atención durante un trasplante es encontrar raíces muy blandas, oscuras o deterioradas.

Esto puede estar relacionado con un exceso de humedad prolongado y con problemas de pudrición radicular. No obstante, el aspecto de una raíz por sí solo no siempre permite determinar la causa exacta: también hay que observar el sustrato, el drenaje de la maceta y las condiciones generales de la planta.

Por eso, si el potus presenta además hojas amarillas, marchitas o caída de hojas, conviene revisar cómo se está manejando el riego.

Qué pasa cuando las raíces ocupan toda la maceta

Otra situación posible es que el potus haya desarrollado un sistema de raíces muy abundante y que estas hayan comenzado a ocupar gran parte del recipiente.

Cuando llega el momento de trasplantarlo, las raíces pueden aparecer muy juntas o formando una masa alrededor del sustrato.

Esto no significa automáticamente que la planta esté enferma. Puede ser simplemente una señal de que el recipiente quedó pequeño para el desarrollo que alcanzó el potus.

En esos casos, el trasplante a una maceta ligeramente más grande puede darle mayor espacio para continuar desarrollándose.

El drenaje también es fundamental

Más allá del tamaño de la maceta, uno de los puntos más importantes es que el recipiente permita drenar el exceso de agua.

Una maceta sin agujeros de drenaje puede dificultar la eliminación del agua sobrante y aumentar el riesgo de que el sustrato permanezca húmedo durante demasiado tiempo.

Por eso, al cultivar un potus en interior, no alcanza solamente con controlar cuánto se riega: también es importante comprobar que el agua pueda salir correctamente del recipiente.

Las hojas también pueden dar pistas

Aunque las raíces están ocultas, la planta puede mostrar en sus hojas algunas señales de que algo no funciona correctamente.

Hojas amarillas, caída, marchitez o un crecimiento más lento pueden tener diferentes causas, entre ellas problemas relacionados con el riego, la luz, el sustrato o las raíces.

Por eso, no conviene interpretar una sola señal de manera aislada. Si el potus muestra varios síntomas al mismo tiempo, revisar las condiciones de cultivo puede ayudar a encontrar el problema.

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