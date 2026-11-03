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Una pared de 1714 y una pianola de 1895: la histórica pulpería de San Telmo donde se puede comer y viajar al pasado

Este lugar fue una vivienda colonial, residencia de notables, conventillo, tintorería, taller mecánico y sede de la Fundación San Telmo. Hoy, convertido en un espacio histórico, es un punto de encuentro para disfrutar de una buena comida.

Camila Tomaselli
Por Camila Tomaselli
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Pulpería Argentina, San Telmo.
Pulpería Argentina, San Telmo. Foto: prensa.
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En pleno corazón de San Telmo, una casona con más de 300 años de historia invita a descubrir cómo era la Buenos Aires de otras épocas. Se trata de la Pulpería Argentina, ubicada en Defensa 1350, un espacio que conserva una pared original de 1714, una pianola de 1895, un aljibe y numerosos objetos históricos. Hoy, el lugar combina gastronomía tradicional, cultura y recorridos por el pasado porteño.

Una pared de 1714, una pianola de 1895 y una urna histórica: los secretos de la pulpería

La historia de esta casona atravesó distintas etapas. Fue una vivienda colonial, residencia de notables, conventillo, tintorería, taller mecánico y sede de la Fundación San Telmo. Cada transformación dejó huellas que todavía pueden descubrirse entre sus paredes.

En 2012 comenzó un proceso de recuperación que incluyó trabajos arqueológicos para estudiar sus estructuras y rescatar objetos antiguos. Así nació la Pulpería Quilapán, que actualmente inicia una nueva etapa bajo el nombre de Pulpería Argentina.

Pulpería Argentina, San Telmo.
Pulpería Argentina, San Telmo. Foto: prensa.

Entre las piezas más llamativas aparece la urna de la mesa 381 de las elecciones presidenciales de 1951, cuando las mujeres argentinas votaron por primera vez en una elección nacional. También se conservan una pianola de 1895, botellas antiguas y un aljibe que permite imaginar cómo era la vida cotidiana siglos atrás.

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Detrás de esta nueva propuesta están Matías Pierrad, uno de los creadores de Antigourmet, y Sebastián Piña. Ambos buscan recuperar el espíritu de las antiguas pulperías como espacios de encuentro. “Chusmear es el verbo preferido de la Pulpería”, comentó Pierrad, e invitó a recorrer la casa, preguntar y descubrir sus rincones.

Pulpería Argentina, San Telmo.
Pulpería Argentina, San Telmo. Foto: prensa.

Qué se puede comer en la Pulpería Argentina: platos tradicionales y una especialidad de la casa

La gastronomía está a cargo de El Pan Nuestro de Cada Día, una cooperativa gastronómica surgida de la mano de Familia Grande Hogar de Cristo y la parroquia San José de San Justo, que promueve oportunidades de trabajo para personas en situación de vulnerabilidad.

La carta incluye empanadas, picadas, canelones de verdura y ricota, choripán con salsa criolla y sándwiches de bondiola braseada, pastrón, lomito ahumado o mortadela con pistacho. Sin embargo, la recomendación de la casa son las albóndigas con tortilla de papa, mientras que para el postre aparece un clásico argentino: queso y dulce.

Pulpería Argentina, San Telmo.
Pulpería Argentina, San Telmo. Foto: prensa.

La propuesta gastronómica también busca acompañar un proyecto social que apuesta por el trabajo, la inclusión y el fortalecimiento de los vínculos comunitarios.

Dónde queda la Pulpería Argentina, cuáles son sus horarios y qué actividades ofrece

La Pulpería Argentina está ubicada en Defensa 1350, San Telmo, Ciudad de Buenos Aires. Además de su propuesta gastronómica, el espacio incorporará visitas guiadas a cargo de Pierrad, recorridos para escuelas y turistas, música en vivo y peñas folklóricas.

Pulpería Argentina, San Telmo.
Pulpería Argentina, San Telmo. Foto: prensa.

Los horarios son viernes de 19 a 00, sábados de 12 a 01 y domingos de 12 a 18 horas. La intención es que la antigua casona vuelva a funcionar como un punto de encuentro para vecinos y visitantes, manteniendo viva la tradición de las pulperías argentinas.

Con sus objetos de colección, elementos arquitectónicos originales y una historia que atraviesa más de tres siglos, la Pulpería Argentina ofrece una manera diferente de conocer San Telmo, entre sabores tradicionales, cultura y curiosidades del pasado porteño.

GastronomíaPulperíaRestaurante
Camila Tomaselli
Camila Tomaselli

Redactora

Es Productora de Radio y Televisión por el Instituto Sudamericano para la Enseñanza de la Comunicación (ISEC). Se especializa en contenidos sobre policiales, turismo, cultura y música. Leer bio

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