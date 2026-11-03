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A principios del siglo XX, Argentina introdujo un árbol asiático para decorar jardines: hoy, el ligustro invade bosques nativos y amenaza su biodiversidad

Lo que comenzó como una elección ornamental se convirtió en un problema ambiental. Su rápido crecimiento y la dispersión de sus semillas mediante las aves le permitieron desplazar vegetación autóctona en distintas regiones de Argentina y alterar la disponibilidad de agua en determinados ecosistemas.

Evelyn Quinteros Rios
Por Evelyn Quinteros Rios
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El ligustro (Ligustrum) es un género de arbustos y árboles pequeños, perennes o caducos, perteneciente a la familia de las oleáceas.
El ligustro (Ligustrum lucidum), un árbol originario de Asia, fue introducido en Argentina con fines ornamentales y hoy representa una amenaza para la biodiversidad de los bosques nativos. Foto: Argentina.gob.ar.
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Un árbol originario de Asia, que durante décadas fue valorado por su follaje verde y su capacidad para embellecer jardines, terminó protagonizando una de las transformaciones ambientales más preocupantes de los bosques argentinos. Se trata del ligustro (Ligustrum lucidum), una especie introducida a principios del siglo XX con fines ornamentales que logró expandirse mucho más allá de los espacios donde había sido plantada.

Ligustro; árbol.
El ligustro se expandió por distintas regiones del país gracias a su rápido crecimiento y a la dispersión de sus semillas mediante las aves. Foto: Unsplash.

De los jardines argentinos a los bosques nativos: cómo llegó el ligustro

Originario de China, el ligustro fue incorporado al paisaje argentino por sus cualidades ornamentales. Sus hojas brillantes, su crecimiento rápido y su resistencia a distintas condiciones ambientales lo convirtieron en una alternativa atractiva para jardines, parques y cercos vivos.

Sin embargo, esas mismas características facilitaron su expansión. Con el paso del tiempo, comenzó a establecerse en ambientes naturales de las Yungas, en el noroeste argentino, las sierras de Córdoba y los talares de la provincia de Buenos Aires.

El problema no radica simplemente en que sea un árbol extranjero, sino en su capacidad para desplazar especies autóctonas. En determinados ambientes, el ligustro puede alcanzar una dominancia tan elevada que transforma bosques diversos en formaciones donde prácticamente todos los árboles pertenecen a una misma especie.

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Ligustro; árbol.
Según datos difundidos por el INTA en 2023, el ligustro ya cubría cerca del 20% de los bosques nativos de las Sierras Chicas de Córdoba. Foto: Imagen generada con IA para Canal26.com.

Por qué el ligustro se convirtió en una especie invasora en Argentina

Una de las claves de su expansión está en sus frutos. Las aves los consumen y transportan sus semillas hacia otros sectores del territorio, incluso lejos de los jardines donde originalmente crecían los árboles.

A esta ventaja se suma otra característica decisiva: las semillas pueden germinar y desarrollarse en condiciones de poca luz. Esto permite que nuevos ejemplares crezcan debajo de la vegetación existente y compitan con árboles nativos que, en muchos casos, tienen un desarrollo más lento.

Así, el avance del ligustro puede modificar progresivamente la estructura de los bosques. Donde antes convivían numerosas especies vegetales, comienzan a predominar ejemplares de este árbol asiático, con consecuencias para la biodiversidad y para los animales que dependen de la vegetación original.

Ligustro; árbol; ave.
Esta especie exótica invasora puede desplazar árboles autóctonos, reducir la diversidad vegetal y modificar el funcionamiento de los ecosistemas. Foto: Unsplash.

El ligustro ya cubría el 20% de los bosques nativos de las Sierras Chicas de Córdoba

La dimensión del problema quedó reflejada en un informe difundido por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) en diciembre de 2023. Según el organismo, cerca del 20% de los bosques nativos de las Sierras Chicas, en Córdoba, estaban cubiertos por ligustro, una estimación que demuestra la magnitud alcanzada por esta especie invasora.

Investigaciones de la Universidad Nacional de Córdoba también documentaron su rápida expansión: entre 1983 y 2009, la superficie dominada por este árbol pasó de aproximadamente 50 a 3.850 hectáreas. Esto representa un crecimiento de 77 veces respecto de la superficie inicial y evidencia la velocidad con la que puede transformar el paisaje serrano.

El impacto no se limita a la vegetación. Los investigadores identificaron cambios en las comunidades de aves, mientras que otros estudios advierten sobre modificaciones en el funcionamiento de los ecosistemas. En determinados ambientes, el ligustro también puede alterar la dinámica del agua y competir por recursos con las especies nativas.

Ligustro texano (Forestiera angustifolia). Foto: ecuador.inaturalist.org
una investigación científica publicada en 2026, basada en 15 años de seguimiento en Horco Molle, Tucumán, reveló que el ligustro mantiene su predominio en los bosques invadidos. Foto: Ecuador.inaturalist.org.

Un estudio de 2026 reveló qué ocurrió tras 15 años de avance del ligustro

En agosto de 2026, investigadores del CONICET difundieron los resultados de un estudio publicado en la revista científica Ecología Austral, que analizó durante 15 años la evolución de bosques invadidos por ligustro en Horco Molle, Tucumán. El seguimiento se desarrolló entre 2009 y 2024 y permitió observar cómo cambió la estructura de estos ambientes.

Los científicos estudiaron cuatro parcelas permanentes de bosques de distintas edades y comprobaron que la biomasa aumentó de manera sostenida en todas ellas. Aunque la densidad de árboles disminuyó en dos parcelas, el ligustro conservó su posición dominante, favorecido por el crecimiento de sus ejemplares y la incorporación de nuevos individuos.

La conclusión resulta especialmente relevante para la conservación: el reemplazo natural del ligustro por árboles nativos es poco probable en las condiciones y escalas analizadas. Sin embargo, los investigadores identificaron especies autóctonas que podrían contribuir a futuros proyectos de restauración. Más de un siglo después de su introducción ornamental, el árbol que llegó para embellecer jardines representa un desafío para recuperar la biodiversidad de los bosques argentinos.

ÁrbolAsiaBiodiversidadArgentina
Evelyn Quinteros Rios
Evelyn Quinteros Rios

Redactora

Técnica Universitaria en Periodismo por la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM). Especializada en historias de vida, curiosidades, realeza europea y acontecimientos históricos. Leer bio

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