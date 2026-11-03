Resistió un sangriento sitio entre 1864 y 1865 y fue bautizada “La Heroica”: Paysandú será la primera ciudad de Latinoamérica donde el papa León XIV ofrecerá una misa

Paysandú, la ciudad "Heroica" Foto: Uruguay Natural

Una ciudad ubicada a orillas del río Uruguay se convertirá durante varias horas en el centro de atención del mundo católico. Paysandú, conocida popularmente como “La Heroica”, será el escenario de la primera misa que el papa León XIV ofrecerá durante su visita a Latinoamérica.

La celebración tendrá lugar el 7 de noviembre en el parque París Londres, preparado para recibir a decenas de miles de personas procedentes de Uruguay y otros países. También se aguarda una importante concurrencia desde la Argentina, debido a la cercanía de Colón y a la conexión mediante el puente internacional.

Carteles con la imagen del pontífice, recuerdos conmemorativos y preparativos en comercios, hoteles y espacios públicos ya modificaron el ritmo cotidiano. Para los habitantes locales, la jornada será uno de los acontecimientos más trascendentes de la historia del departamento.

La primera misa del papa León XIV en Latinoamérica

El papa León XIV llegará en avión a Paysandú durante la mañana, un día después de arribar a Montevideo. La ceremonia será especialmente significativa porque marcará la primera misa de su recorrido apostólico por Latinoamérica, una gira que continuará por la Argentina y Perú.

Vista panorámica de Paysandú. Foto: Instagram @vivi_paysandu

La visita provocará un movimiento extraordinario en la región. Se espera que miles de argentinos crucen durante las horas previas el puente que une Colón con Paysandú, una infraestructura fundamental para el turismo, el comercio y el intercambio entre ambos países.

Las autoridades trabajan en la organización del tránsito, los servicios y la atención de los peregrinos. La llegada de visitantes también genera expectativas en los sectores gastronómico, hotelero y comercial.

Por qué Paysandú es conocida como “La Heroica”

La visita papal sumará un nuevo capítulo a la extensa historia de Paysandú. Su apodo, “La Heroica”, está relacionado con la defensa de la ciudad registrada entre 1864 y 1865, cuando sus habitantes resistieron un prolongado sitio militar.

Sitio de Paysandú, hecho por el cual es conocida como "la Heroica"

El episodio, conocido como la Defensa de Paysandú, dejó una profunda huella en la identidad local y convirtió a la población en un símbolo de resistencia. Los enfrentamientos provocaron graves daños y modificaron la fisonomía de una ciudad que posteriormente tuvo que reconstruirse.

Uno de los grandes testimonios de ese pasado es la basílica Nuestra Señora del Rosario y San Benito de Palermo, un templo estrechamente relacionado con la memoria histórica y religiosa sanducera.

Termas, naturaleza y una celebración tradicional

Además de su importancia histórica, Paysandú posee una identidad turística marcada por sus centros termales. Entre sus atractivos aparecen las Termas de Guaviyú, reconocidas por sus aguas dulces, y las Termas de Almirón, cuyas aguas saladas son únicas en Uruguay.

Monumento a Perpetuidad. Foto: Wikipedia

También se destacan los Montes del Queguay, asociados al monte nativo y a diferentes actividades en la naturaleza, y la Meseta de Artigas, un emblemático espacio histórico situado frente al río Uruguay.

Cada año, además, la ciudad recibe a miles de visitantes durante la tradicional Semana de la Cerveza, organizada durante la Semana de Turismo uruguaya.

El famoso postre nacido en Paysandú

Otro símbolo local es el postre Chajá, creado en 1927 por Orlando Castellano. Su preparación combina bizcochuelo, merengue, crema y frutas, aunque actualmente existen distintas versiones.

La torta Chajá tiene una historia increíble Foto: Instagram @lucianogarciapastelero

Su nombre está inspirado en el chajá, un ave típica de la región que, pese a su apariencia voluminosa, posee una estructura liviana. Esa característica fue vinculada con la textura aireada del postre, convertido en uno de los grandes emblemas gastronómicos de Uruguay.

Una jornada que pondrá a Paysandú ante el mundo

Durante la misa, las imágenes del parque París Londres y de los peregrinos podrán recorrer el planeta. Más allá de su importancia religiosa, la visita será una oportunidad excepcional para impulsar el turismo, exhibir el patrimonio histórico y fortalecer la economía local.

El papa León XIV reapareció tras recibir el alta del hospital Gemelli. Foto: EFE.

Para una ciudad orgullosa de su pasado, la llegada del papa León XIV significará mucho más que una visita protocolar. Será el momento en que “La Heroica” vuelva a escribir su nombre en la historia, esta vez como la primera ciudad latinoamericana donde el pontífice ofrecerá una misa.