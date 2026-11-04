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Una ciudad bonaerense buscará elaborar el salame más largo del mundo: habrá degustaciones, música y entrada gratuita durante 3 días

Del 7 al 9 de noviembre, Tandil celebrará una nueva edición de la Fiesta del Salame y del Cerdo, donde productores locales intentarán superar los 487,22 metros alcanzados en 2025. Además, habrá promociones en hoteles y cabañas para quienes quieran disfrutar de una escapada gastronómica entre las sierras.

Evelyn Quinteros Rios
Por Evelyn Quinteros Rios
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Fiesta del Salame y del Cerdo, en Tandil.
Tandil se prepara para superar los 487,22 metros de salame alcanzados en 2025, durante una nueva edición de la Fiesta del Salame y del Cerdo. Foto: Prensa.
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Entre sierras, paisajes naturales y una tradición gastronómica que atraviesa generaciones, Tandil se prepara para convertirse en uno de los grandes destinos turísticos de noviembre.

Del sábado 7 al lunes 9 de noviembre, la ciudad bonaerense celebrará la octava edición de la Fiesta del Salame y del Cerdo, conocida como Chacinar, con entrada libre y gratuita, degustaciones, espectáculos musicales y un desafío particular: elaborar un salame que supere los 487,22 metros de longitud alcanzados en 2025.

Fiesta del Salame y del Cerdo, en Tandil.
La Fiesta del Salame y del Cerdo 2026 se realizará del 7 al 9 de noviembre, con entrada libre y gratuita, degustaciones, espectáculos musicales y propuestas para toda la familia. Foto: Prensa.

Fiesta del Salame y del Cerdo en Tandil: tres días de gastronomía, música y entrada gratuita

La celebración se desarrollará sobre la Diagonal Arturo Illia, en el acceso al Parque Independencia, uno de los sectores más atractivos de Tandil. Durante tres jornadas, vecinos y turistas podrán recorrer puestos de productores, conocer especialidades regionales y disfrutar de propuestas gastronómicas que reflejan la identidad de la ciudad.

El festival contará con degustaciones, espacios de exhibición y venta de alimentos, food trucks, un patio cervecero y sectores dedicados a la coctelería, los dulces y los helados. Además, habrá espectáculos artísticos y musicales, junto con actividades recreativas destinadas a toda la familia.

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La Fiesta Popular del Choripán y la Bondiola Asada combinará gastronomía criolla, música en vivo y actividades tradicionalistas durante todo el fin de semana.
Fiesta del Salame y del Cerdo, en Tandil.
Los productores del Salame de Tandil con Denominación de Origen buscarán superar su marca de 2025, cuando elaboraron una pieza de 487,22 metros de longitud. Foto: Prensa.

Organizada por el Clúster Porcino y el Municipio de Tandil, la fiesta también busca poner en valor el trabajo de los productores locales.

La propuesta permitirá conocer las distintas etapas de la producción porcina y descubrir cómo una tradición alimentaria se convirtió en uno de los principales símbolos gastronómicos de la región.

El salame más largo del mundo: Tandil buscará superar el récord de 487 metros

Uno de los momentos más esperados llegará el domingo 8 de noviembre, a las 20, cuando se realice la medición del salame elaborado por los productores de Salame de Tandil con Denominación de Origen. El objetivo será superar la marca alcanzada durante la edición anterior.

En 2025, la elaboración llegó a medir 487,22 metros, un registro que los organizadores buscarán dejar atrás este año.

Fiesta del Salame y del Cerdo, en Tandil.
El salame más largo de Tandil será medido el domingo 8 de noviembre a las 20, en uno de los momentos más esperados del festival gastronómico Chacinar. Foto: Prensa.

La actividad se convirtió en uno de los principales atractivos del festival y permite mostrar el trabajo colectivo de los productores que mantienen viva esta especialidad regional.

El Salame de Tandil cuenta con Denominación de Origen, un reconocimiento que vincula sus características con el territorio, las condiciones de producción y los conocimientos transmitidos entre generaciones.

Escapada a Tandil en noviembre: promociones en hoteles y cabañas para turistas

Además de la fiesta gastronómica, Tandil ofrecerá una oportunidad para quienes busquen organizar una escapada de primavera.

Durante el fin de semana del festival, hoteles y cabañas preparan promociones de alojamiento destinadas a quienes quieran permanecer en la ciudad y combinar las actividades del encuentro con recorridos turísticos.

La localidad es reconocida por sus paisajes serranos, sus espacios verdes y sus propuestas al aire libre. Entre sus atractivos se encuentran el Parque Independencia, el Lago del Fuerte y el Cerro El Centinela, lugares que permiten disfrutar de caminatas, vistas panorámicas y momentos de descanso en contacto con la naturaleza.

Cerro Centinela. Foto: tandil.tur
A unos 350 kilómetros de CABA, Tandil combina paisajes serranos y gastronomía regional, convirtiéndose en un destino ideal para una escapada de primavera. Foto: Turismo Tandil.

La gastronomía también ocupa un lugar central en la experiencia turística. Más allá de los salames y embutidos, Tandil se destaca por sus quesos, picadas, dulces y productos artesanales.

La combinación de estos sabores con el entorno serrano convierte a la ciudad en una alternativa para quienes buscan descansar sin alejarse demasiado de Buenos Aires.

Cómo se elabora el salame gigante, paso a paso

  1. Preparan la mezcla: se combinan carnes de cerdo y vaca, tocino y condimentos como pimienta, ajo, nuez moscada, vino blanco y sal. La preparación respeta la tradición del salame tandilense.
  2. Embuten la carne: utilizan maquinaria especializada para introducir la mezcla en una envoltura larga. Es una etapa delicada porque cualquier rotura puede obligar a rehacer parte del trabajo.
  3. Lo dejan madurar: el embutido se coloca sobre una estructura especial dentro de un secadero, donde se controlan las condiciones de maduración. Durante este proceso pierde humedad y disminuye su tamaño.
  4. Lo enrollan y transportan: cuando alcanza el punto de maduración adecuado, lo enrollan cuidadosamente en un enorme carretel. En 2025 utilizaron un camión refrigerado para llevarlo al festival.
  5. Lo miden y comparten: durante Chacinar, los colaboradores despliegan el salame para medirlo ante el público. En 2025, después de alcanzar los 487,22 metros, se distribuyeron unas 10.000 porciones.
Fiesta del Salame y del Cerdo, en Tandil.
Los productores del Salame de Tandil con Denominación de Origen buscarán superar su marca de 2025, cuando elaboraron una pieza de 487,22 metros de longitud. Foto: Prensa.

Dónde queda Tandil y cómo llegar desde Buenos Aires para disfrutar del festival

Tandil se encuentra en el centro-sudeste de la provincia de Buenos Aires, a aproximadamente 350 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El viaje en automóvil demanda alrededor de cuatro horas y media, dependiendo del tránsito, las condiciones de las rutas y el recorrido elegido.

Una de las alternativas para llegar consiste en tomar la Autopista Riccheri y la Autopista Ezeiza-Cañuelas, para luego continuar por las rutas que conectan con la Ruta Nacional 3 y la Ruta Nacional 226.

También existen servicios de ómnibus de larga distancia que vinculan Buenos Aires con la ciudad serrana.

Por su ubicación, Tandil también resulta accesible desde otros destinos bonaerenses: se encuentra a unos 170 kilómetros de Mar del Plata, 90 de Azul, 120 de Olavarría, 100 de Balcarce y 160 de Necochea.

Cuándo es la Fiesta del Salame de Tandil 2026: fechas, horarios y actividades

La octava edición de Chacinar tendrá lugar durante tres días consecutivos y ofrecerá actividades abiertas al público. Estos son los principales datos para organizar la visita:

  • Fechas: sábado 7, domingo 8 y lunes 9 de noviembre de 2026.
  • Lugar: Diagonal Arturo Illia, acceso al Parque Independencia, Tandil.
  • Entrada: libre y gratuita.
  • Medición del salame más largo del mundo: domingo 8 de noviembre, a las 20 horas.
  • Actividades: degustaciones, venta de productos regionales, espectáculos musicales, propuestas gastronómicas y entretenimiento familiar.
  • Alojamiento: promociones anunciadas por hoteles y cabañas, sujetas a las condiciones de cada establecimiento.
Fiesta del Salame y del Cerdo, en Tandil.
Entre picadas, embutidos, quesos y productos artesanales, Tandil invita a descubrir su tradición gastronómica, mientras se prepara para una fiesta gratuita que reunirá a productores y visitantes. Foto: Prensa.

Con una propuesta que combina tradición, gastronomía y naturaleza, Tandil buscará atraer visitantes durante noviembre y superar una marca que ya forma parte de su identidad local.

La posibilidad de presenciar la elaboración de un salame de más de 487 metros será uno de los principales motivos para acercarse a esta celebración, que también invita a descubrir los sabores y paisajes de las sierras bonaerenses.

TurismoTandilSalame
Evelyn Quinteros Rios
Evelyn Quinteros Rios

Redactora

Técnica Universitaria en Periodismo por la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM). Especializada en historias de vida, curiosidades, realeza europea y acontecimientos históricos. Leer bio

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