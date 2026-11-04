comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

En 2020 perdió su empleo y empezó a planchar sachets de leche: hoy tiene un taller sustentable en Villa Ramallo y trabaja con otras 4 personas

Constanza Aguirre Gómez encontró una oportunidad en los sachets de leche y las bolsas descartadas. Desde Villa Ramallo, provincia de Buenos Aires, fabrica accesorios sustentables y enseña el oficio a otras mujeres que buscan una salida laboral.

Evelyn Quinteros Rios
Por Evelyn Quinteros Rios
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Perdió su empleo durante la pandemia y empezó a planchar sachets de leche: hoy tiene su propio taller sustentable.
Constanza Aguirre Gómez perdió su trabajo durante la pandemia de 2020 y comenzó a transformar sachets de leche y bolsas descartadas en accesorios sustentables. Foto: Instagram / cocomiel.sustentable.
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

En 2020, mientras la pandemia obligaba a cerrar bares y restaurantes, Constanza Aguirre Gómez perdió su trabajo como moza. Sin ingresos y con la necesidad de encontrar una alternativa, comenzó a experimentar con materiales que muchas personas tiraban a la basura.

Seis años después, aquella búsqueda se convirtió en Cocomiel Sustentable, un emprendimiento de Villa Ramallo, provincia de Buenos Aires, que transforma residuos plásticos en mochilas, cartucheras y otros accesorios.

Perdió su empleo durante la pandemia y empezó a planchar sachets de leche: hoy tiene su propio taller sustentable
Desde Villa Ramallo, provincia de Buenos Aires, Constanza desarrolló una técnica para convertir residuos plásticos en láminas resistentes que utiliza para fabricar mochilas, cartucheras y riñoneras. Foto: Instagram / cocomiel.sustentable.

Perdió su empleo durante la pandemia y encontró una oportunidad en el reciclaje

“En la pandemia había que hacer algo, me quedé sin laburo. Era moza y cerraron todos los lugares y tuve que buscar con las herramientas que tenía qué hacer, recordó Constanza en una entrevista con Radio Meta.

Su primera idea no estuvo relacionada directamente con las mochilas. Comenzó fabricando toallitas menstruales reutilizables, pero pronto apareció un problema: necesitaba un envoltorio que acompañara la propuesta ecológica de sus productos. La solución llegó mientras investigaba técnicas de reciclaje en internet.

Contenido Recomendado

A los 49 años, un estudiante argentino convirtió maples de huevos en ladrillos ecológicos:patentó su invento y superó pruebas de laboratorio

El desarrollo de José Daniel Fernández surgió en la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) y utiliza un aglutinante de origen orgánico.

Reciclan hasta 12 toneladas de plástico por mes y las convierten en ladrillos:una empresa argentina creó bloques que se encastran sin mezcla

Blockplas, una empresa argentina que convierte plástico descartado en ladrillos que se encastran.

Fue entonces cuando descubrió que podía unir distintas capas de plástico mediante calor. Con una plancha de ropa comenzó a transformar sachets de leche y bolsas descartadas en láminas resistentes. Lo que inicialmente sería un simple envoltorio terminó convirtiéndose en la materia prima de un proyecto mucho más ambicioso.

Cómo transforma 15 sachets de leche en un accesorio sustentable

El procedimiento comienza con la recolección de plásticos que llegan al taller gracias a vecinos, familiares y amigos. Una vez limpios, los materiales se organizan en capas y se someten al calor para formar una especie de tela plástica que después puede cortarse y coserse.

Perdió su empleo durante la pandemia y empezó a planchar sachets de leche: hoy tiene su propio taller sustentable
Cocomiel Sustentable recupera materiales que normalmente terminarían en la basura y les da una segunda vida mediante un proceso artesanal de reciclaje. Foto: Instagram / cocomiel.sustentable.

“El sachet es nuestra base principal. Por lámina se usan tres sachets y un accesorio mínimo tiene cinco láminas. Así que 15 sachets por producto mínimo se usan, explicó la emprendedora.

Con el tiempo, Constanza reemplazó la plancha doméstica por una máquina sublimadora, que le permite trabajar el material a temperaturas cercanas a los 160 grados. El resultado es una superficie resistente al agua que utiliza para confeccionar mochilas, riñoneras, cartucheras y otros objetos cotidianos.

La particularidad de Cocomiel es que no compra una tela convencional para fabricar sus productos: elabora su propio material a partir de residuos recuperados, convirtiendo envoltorios descartados en accesorios funcionales.

De trabajar sola a abrir un taller con cinco personas en Villa Ramallo

Lo que comenzó como una actividad individual fue creciendo hasta convertirse en un espacio de trabajo compartido. “Cuando arranqué, arranqué sola. Y ahora somos cinco”, contó Constanza.

Perdió su empleo durante la pandemia y empezó a planchar sachets de leche: hoy tiene su propio taller sustentable
En 2025, Constanza abrió su propio local y taller en Villa Ramallo, donde combina la producción de accesorios reciclados con la reutilización de prendas y otros materiales. Foto: Instagram / cocomiel.sustentable.

En 2025 logró abrir su propio local y taller en Villa Ramallo. Allí no solamente confeccionan artículos de plástico reciclado, sino que también trabajan con prendas de segunda mano, calzado y arreglos de ropa, ampliando las posibilidades de reutilización.

El crecimiento del emprendimiento también recibió reconocimientos. Cocomiel obtuvo el primer puesto en una edición del programa municipal Raíces, destinado a fortalecer proyectos productivos, y Constanza fue una de las finalistas del Premio Mujer Empresaria Bonaerense 2025.

Sin embargo, para ella el objetivo no se limita a vender productos. Desde el comienzo buscó que otras personas pudieran aprender las técnicas de reciclaje y encontrar nuevas herramientas para generar ingresos.

El emprendimiento que también ayuda a mujeres a aprender un oficio

Actualmente, Cocomiel trabaja junto a un grupo terapéutico de la Casa de la Mujer. Las participantes se acercan al taller para conocer las distintas etapas del proceso, desde preparar el plástico hasta coser y presentar los accesorios terminados.

“Cosemos, planchamos el plástico, aprendemos a recortar, a cómo presentar el producto y eso. Nos ayudamos también entre todas, relató la emprendedora.

Perdió su empleo durante la pandemia y empezó a planchar sachets de leche: hoy tiene su propio taller sustentable.
Además de fabricar productos sustentables, Constanza trabaja con mujeres de un grupo terapéutico de la Casa de la Mujer, a quienes enseña técnicas de reciclaje y confección para impulsar su autonomía económica. Video: Instagram / cocomiel.sustentable.

El espacio también está pensado para acompañar a mujeres y disidencias que atraviesan situaciones de violencia. La intención es ofrecer un lugar de encuentro, capacitación y apoyo, donde cada participante pueda desarrollar sus propias capacidades.

“Está bueno que cada una proyecte su propio destino y tenga las herramientas para poder salir adelante”, sostuvo Constanza. A esa iniciativa se suma una feria de emprendedores con opción de trueque, organizada junto con la Casa de la Mujer y la Casa de la Memoria, para fomentar el intercambio de productos y fortalecer los vínculos comunitarios.

Así, aquella plancha de ropa que Constanza utilizó durante la pandemia terminó siendo el punto de partida de algo más grande: un proyecto que recupera plástico, genera oportunidades laborales y demuestra que los materiales descartados pueden tener una segunda vida.

ReciclajeEmprendedoresTrabajoProvincia de Buenos Aires
Evelyn Quinteros Rios
Evelyn Quinteros Rios

Redactora

Técnica Universitaria en Periodismo por la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM). Especializada en historias de vida, curiosidades, realeza europea y acontecimientos históricos. Leer bio

Nota Más leídas

  1. En 2022, proyectaron salvar a los pumas en California con ayuda de un ecoducto:4 años después, el puente para animales más grande del mundo ya casi es un hecho

    En 2022, proyectaron salvar a los pumas en California con ayuda de un ecoducto: 4 años después, el puente para animales más grande del mundo ya casi es un hecho

  2. Un jardinero experto en paisajismo advierte:“Para lograr una buena floración en la Santa Rita, hay que tener en cuenta la orientación, el estrés hídrico y la poda”

    Un jardinero experto en paisajismo advierte: “Para lograr una buena floración en la Santa Rita, hay que tener en cuenta la orientación, el estrés hídrico y la poda”

  3. A principios del siglo XX, Argentina introdujo un árbol asiático para decorar jardines:hoy, el ligustro invade bosques nativos y amenaza su biodiversidad

    A principios del siglo XX, Argentina introdujo un árbol asiático para decorar jardines: hoy, el ligustro invade bosques nativos y amenaza su biodiversidad

  4. En 1966, fundó The North Face, vendió su empresa por 125 millones de dólares y ayudó a proteger 62.000 hectáreas de la Patagonia argentina

    En 1966, fundó The North Face, vendió su empresa por 125 millones de dólares y ayudó a proteger 62.000 hectáreas de la Patagonia argentina

  5. En 2006, eliminaron a todas las ratas de una isla donde solo quedaban 13 frailecillos:20 años después, habitan más de 40.000 aves marinas

    En 2006, eliminaron a todas las ratas de una isla donde solo quedaban 13 frailecillos: 20 años después, habitan más de 40.000 aves marinas
Lo Ultimo

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Espectáculos

Lágrimas en el folklore:murió a los 62 años tras descompensarse en un partido de fútbol el artista que llevó el malambo argentino a los 5 continentes

Murió Oscar “Lechuga” Umbides a los 63 años uno de los referentes de la cultura santiagueña folklore argentino

En 1971, Joan Manuel Serrat lanzó un clásico:37 años después, Peteco Carabajal lo convirtió en una chacarera que hizo historia en el folklore argentino

El gol de Maradona a Inglaterra inspiró una canción que se convirtió en un clásico del folklore:la historia detrás de la chacarera de Peteco Carabajal

En 1999, Maradona le regaló sus últimos botines a Ciro Martínez:25 años después, el cantante confesó el secreto que ocultó durante los recitales de Los Piojos

Tecnología

Cómo activar el modo capibara de WhatsApp en noviembre de 2026:guía para celulares Android y teléfonos iPhone

WhatsApp permite cambiar los fondos de las conversaciones mediante sus herramientas oficiales, sin instalar aplicaciones adicionales.

WhatsApp cambia la forma de usar los mensajes:cómo saber si tu teléfono ya tiene activa la nueva función

Dos estudiantes argentinos crearon “PapApp Luján”:la aplicación gratuita que permitirá orientarse sin Internet durante la visita del papa León XIV

CyberMonday 2026:las estafas virtuales más comunes durante los 3 días de descuentos y cómo evitar caer en ellas

Turismo

Tiene 460 habitantes y se prepara para la Fiesta del Choripán y la Bondiola Asada:el pueblo bonaerense que ofrecerá peña folklórica, desfile criollo y paseo de artesanos

La Fiesta Popular del Choripán y la Bondiola Asada combinará gastronomía criolla, música en vivo y actividades tradicionalistas durante todo el fin de semana.

Abrió en 1930, cerró en 2014 y reabrió 85 años después:el histórico bodegón de CABA donde comieron Troilo, Pugliese y Discépolo

Resistió un sangriento sitio entre 1864 y 1865 y fue bautizada “La Heroica”:Paysandú será la primera ciudad de Latinoamérica donde el papa León XIV ofrecerá una misa

Oportunidad única en Entre Ríos:ofrecen alojamiento gratis, 2 días libres y 2 comidas a cambio de 5 horas por día de trabajo en una casa de campo