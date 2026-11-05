Bambú de la suerte en 1 vaso con agua: en qué lugar del balcón hay que ponerlo y el truco con el agua de la canilla para que no se ponga amarillo

La planta que crece en un vaso y puede decorar el balcón sin ocupar espacio. Foto: Foto: Gemini

Tener plantas en casa no siempre implica contar con grandes macetas ni mucho espacio. Algunas especies, como el bambú de la suerte, pueden crecer directamente en agua y convertirse en una opción práctica para sumar naturaleza a un balcón chico.

Aunque su nombre popular la asocie al bambú, en realidad pertenece a otra familia botánica y su nombre científico es Dracaena sanderiana. Su principal atractivo es que puede cultivarse en un simple vaso de vidrio, siempre que las raíces permanezcan sumergidas y reciba la luz y temperatura adecuadas.

Cómo armar un rincón verde con bambú de la suerte

Originaria de África occidental, esta planta se popularizó en la decoración de interiores por su aspecto minimalista y su facilidad de mantenimiento. A diferencia de otras especies que requieren tierra, el bambú de la suerte se desarrolla en agua.

El bambú de la suerte es una de las plantas que puede crecer en agua sin problemas. Foto: Foto: Gemini

Para cultivarla, alcanza con elegir un vaso o frasco estable, colocar las raíces en su interior y agregar agua hasta cubrirlas. Se pueden sumar piedras decorativas en el fondo para sostener los tallos y mantenerlos derechos, lo que además permite observar las raíces a través del vidrio.

Su tamaño compacto la convierte en una alternativa ideal para balcones pequeños, donde puede ubicarse sobre una mesa, una repisa o un estante sin ocupar demasiado espacio.

Dónde ubicar el bambú de la suerte para que crezca sano

El lugar donde se coloque es clave para su desarrollo. Lo mejor es elegir un sitio con buena iluminación, pero sin exposición directa al sol intenso durante varias horas. Cerca de una ventana o en un sector protegido del balcón es lo más recomendable.

El exceso de sol puede quemar las hojas y hacer que pierdan su color verde. También conviene evitar corrientes de aire frío y cambios bruscos de temperatura. Si el balcón recibe mucho sol a la tarde, es preferible trasladar la planta a un ambiente interior luminoso.

Los cuidados básicos para mantenerlo siempre verde

Aunque no necesita tierra, el bambú de la suerte requiere algunos cuidados para mantenerse saludable. El agua y la luz son fundamentales.

Algunas recomendaciones clave:

Cambiar el agua cada una o dos semanas, o antes si se enturbia.

Usar agua filtrada o dejar reposar la de la canilla para reducir el cloro.

Mantener las raíces siempre cubiertas de agua, pero sin sumergir los tallos por completo.

Lavar el recipiente al renovar el agua para evitar algas y suciedad.

Ubicar la planta en un lugar con luz abundante e indirecta.

Revisar las hojas: si aparecen manchas amarillas o marrones, controlar la calidad del agua y la iluminación.

Con estos cuidados, el bambú de la suerte puede crecer y mantenerse verde durante mucho tiempo, incluso en espacios reducidos y sin necesidad de tierra.