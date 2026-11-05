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En 2017, padre e hijo crearon una estufa que funciona con alcohol al 96%: hoy calefacciona hasta 40 m² sin gas ni electricidad

El invento argentino surgió como respuesta al aumento de las tarifas y se convirtió en un emprendimiento familiar. Los equipos no requieren instalación, tienen una vida útil superior a 10 años y pueden trasladarse entre ambientes gracias a sus rueditas.

Cristian Daniel Avila
Por Cristian Daniel Avila
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El invento argentino surgió como respuesta al aumento de las tarifas y se convirtió en un emprendimiento familiar. Los equipos no requieren instalación, tienen una vida útil superior a 10 años y pueden trasladarse entre ambientes.
Matías y Gabriel Di Tomaso, los diseñadores de la estufa ecológica que no requiere instalación ni conexión eléctrica. Foto: ditomasodesign
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Una innovación desarrollada en Argentina comienza a ganar notoriedad como alternativa para calefaccionar hogares. Se trata de una estufa que funciona únicamente con alcohol etílico, sin necesidad de gas ni electricidad, y que promete una combinación de ahorro, practicidad y sustentabilidad.

Detrás del proyecto están Matías y Gabriel Di Tomaso, padre e hijo, quienes transformaron una necesidad cotidiana en una solución que hoy comercializan en todo el país a través de su emprendimiento familiar.

Cómo nació la estufa a alcohol que desafía a los sistemas tradicionales

La historia comenzó en 2017, cuando los aumentos en las tarifas de gas y electricidad llevaron a Matías Di Tomaso a buscar una alternativa para calefaccionar ambientes sin depender de los servicios tradicionales.

La respuesta apareció en un recurso tan simple como accesible: el alcohol etílico al 96%, el mismo que puede conseguirse en farmacias. A partir de esa idea inicial, junto a su padre desarrolló distintos prototipos hasta llegar a un sistema eficiente y seguro para generar calor en espacios cerrados.

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“Las estufas nacen gracias a una necesidad que vi en el año 2017 cuando las tarifas de gas y luz habían aumentado muchísimo. Es cuando se me ocurre calefaccionar con alcohol, totalmente impensable en aquel momento”, recordó Matías. Aquella búsqueda terminó convirtiéndose en Di Tomaso Design, una empresa familiar que hoy produce y comercializa distintos modelos de estufas a alcohol.

El invento argentino surgió como respuesta al aumento de las tarifas y se convirtió en un emprendimiento familiar. Los equipos no requieren instalación, tienen una vida útil superior a 10 años y pueden trasladarse entre ambientes.
El funcionamiento de la estufa se basa en la combustión de alcohol derivado de materias primas renovables. Foto: ditomasodesign

Cómo funciona una estufa a alcohol y cuáles son sus ventajas

A diferencia de las estufas convencionales, estos equipos no requieren instalación ni conexión a la red eléctrica. Su funcionamiento se basa en la combustión de alcohol derivado de materias primas renovables como la caña de azúcar, la melaza o los cereales.

El sistema incorpora quemadores especialmente diseñados para evitar derrames y permitir la regulación de la intensidad del calor, logrando un rendimiento eficiente para calefaccionar distintos ambientes del hogar. Entre sus principales características se destacan:

  • No demanda mantenimiento complejo
  • No necesita gas ni electricidad para funcionar
  • No requiere instalación
  • Puede trasladarse fácilmente entre ambientes
  • Tiene una vida útil superior a los 10 años
  • Utiliza combustible de origen renovable

Además, algunos modelos cuentan con ruedas que permiten mover la estufa de una habitación a otra sin necesidad de adquirir varias unidades.

Una alternativa ecológica y versátil para usar durante todo el año

Uno de los aspectos más llamativos de esta propuesta es que no se limita únicamente a los meses de invierno.

Según sus fabricantes, durante el verano la estufa puede utilizarse como repelente de mosquitos mediante la incorporación de aceite de citronela, sumando una función extra cuando ya no es necesario calefaccionar los ambientes. Esta versatilidad se suma a otros beneficios que destacan sus creadores:

  • Ecológica: utiliza combustible renovable y de bajo impacto ambiental
  • Económica: no depende de las variaciones tarifarias del gas o la electricidad
  • Práctica: puede trasladarse y utilizarse en diferentes espacios
  • Segura: no presenta riesgos asociados al monóxido de carbono que suelen preocupar en otros sistemas de calefacción

En tiempos en los que el consumo eficiente de energía ocupa un lugar central en los hogares argentinos, este tipo de soluciones gana cada vez más interés entre quienes buscan reducir costos sin resignar confort.

El invento argentino surgió como respuesta al aumento de las tarifas y se convirtió en un emprendimiento familiar. Los equipos no requieren instalación, tienen una vida útil superior a 10 años y pueden trasladarse entre ambientes.
En verano, la estufa ecológica puede utilizarse como repelente de mosquitos con su sistema de aceite de citronela. Foto: ditomasodesign

Qué modelos de estufas a alcohol se venden en Argentina

En la actualidad, Di Tomaso Design fabrica dos versiones principales de su sistema de calefacción:

  • Estufa de 3.000 kcal/h: indicada para ambientes de hasta 30 metros cuadrados ($650.000)
  • Estufa de 4.000 kcal/h: diseñada para calefaccionar espacios de hasta 40 metros cuadrados ($750.000)
El invento argentino surgió como respuesta al aumento de las tarifas y se convirtió en un emprendimiento familiar. Los equipos no requieren instalación, tienen una vida útil superior a 10 años y pueden trasladarse entre ambientes.
Di Tomaso Design fabrica dos versiones principales de su estufa ecológica: la versión chica y grande. Foto: ditomasodesign

El emprendimiento logró sostenerse incluso durante la pandemia, cuando el precio del alcohol aumentó considerablemente. Para impulsar las ventas y mostrar el funcionamiento real de los equipos, la familia incluso instaló un showroom en el patio de su casa.

La propuesta vuelve a despertar interés entre quienes buscan alternativas a los sistemas tradicionales de calefacción. En plena crisis tarifaria, la estufa a alcohol se convirtió en un ejemplo de innovación “hecha en Argentina” que apuesta por combinar ahorro, movilidad y sustentabilidad en una sola solución.

EcologíaEstufaInnovación
Cristian Daniel Avila
Cristian Daniel Avila

Redactor

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