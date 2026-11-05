Marta Rosique, decoradora y experta en plantas: “La monstera necesita más luz de la que solemos darle”

Uno de los mejores lugares para ubicar la monstera es al lado de una ventana. Foto: Foto: Gemini

Sus hojas enormes, aberturas naturales y su aspecto tropical que se convirtió en una de las plantas favoritas por los decoradores de interiores para ambientar el hogar. Sin embargo, aunque es muy famosa por ser una especie resistente, existe un secreto que poco conocen: no alcanza solo con colocarla en un rincón.

Estamos hablando de la Monstera Deliciosa, comúnmente conocida como costilla de Adán, una de las mejores opciones para el hogar según la educadora ambiental y experta en plantas Marta Rosique.

Los expertos insisten en que las plantas monsteras deben tener luz solar la mayor parte del día Foto: Pinterest

Para cuidarla, la experta explicó en un diálogo con la revista ¡HOLA! Que uno de los errores más frecuentes es ubicarla en sectores con poca iluminación. “Es habitual colocarla en rincones demasiado oscuros pensando que le va bien, cuando en realidad agradece estar cerca de una ventana”, señaló.

En este mismo sentido, la especialista también advirtió que “fácil no significa descuidada: como cualquier ser vivo, necesita atención y unas condiciones mínimas”. Por eso, conocer sus requerimientos de luz, agua y espacio resulta fundamental para que conserve su característico follaje.

Costilla de Adán o Monstera Deliciosa: dónde ubicarla para que crezca con hojas grandes y saludables

La Monstera Deliciosa es originaria de los bosques tropicales húmedos de Mesoamérica, desde el sur de México hasta Panamá. Por eso, su ambiente natural es húmedo y suele crecer debajo de la cobertura de los árboles, donde recibe una abundante luz filtrada.

Por este mismo motivo, la experta en plantas insistió en que dentro de casa necesita un espacio luminoso, aunque no conviene exponerla directamente a los rayos solares más intensos.

Rosique explicó que la ubicación depende de la orientación de las ventanas. Si están orientadas al sur, recomienda colocarla a unos dos o tres metros de distancia; en las que miran al este o al oeste, a menos de un metro; mientras que, si dan al norte, puede situarse justo al lado.

Los expertos insisten en que las plantas monsteras deben tener luz solar la mayor parte del día Foto: Pinterest

La iluminación es especialmente importante para conservar sus características hojas recortadas. Cuando recibe poca luz, su crecimiento se vuelve más lento y las hojas nuevas pueden aparecer más pequeñas y sin las aberturas naturales que distinguen a esta especie.

Otro aspecto que favorece su desarrollo es contar con un tutor. En interiores, la monstera puede alcanzar entre 1,5 y 3 metros de altura si tiene buenas condiciones de cultivo. Los soportes de musgo o fibra de coco son especialmente recomendables porque permiten que sus raíces aéreas se adhieran y acompañen el crecimiento vertical.

Cómo regar y qué sustrato necesita la monstera para evitar que sus raíces se pudran

Uno de los cuidados más importantes de la costilla de Adán es controlar la cantidad de agua. Según Rosque, no existe una frecuencia de riego universal: “La monstera puede recuperarse de una sequía puntual, pero el encharcamiento sostenido pudre las raíces y favorece hongos del suelo, que son problemas mucho más difíciles de revertir”, explicó.

Los expertos insisten en que las plantas monsteras deben tener luz solar la mayor parte del día Foto: Pinterest

Para evitarlo, también es importante elegir una mezcla de tierra que permita una buena circulación de aire. Rosique aconseja combinar sustrato universal con perlita y virutas de corteza, materiales que mejoran el drenaje y evitan que las raíces permanezcan demasiado tiempo en contacto con la humedad.

La maceta debe tener agujeros en la base para eliminar el agua sobrante. Si se utiliza un recipiente decorativo sin drenaje, hay que retirar el excedente después de cada riego.