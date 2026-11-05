comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Marta Rosique, decoradora y experta en plantas: “La monstera necesita más luz de la que solemos darle”

Aunque se trata de una de las especies de exterior más elegidas, pero tienen necesidades específicas para crecer saludable.

Guadalupe Santomé
Por Guadalupe Santomé
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Uno de los mejores lugares para ubicar la monstera es al lado de una ventana.
Uno de los mejores lugares para ubicar la monstera es al lado de una ventana. Foto: Foto: Gemini
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Sus hojas enormes, aberturas naturales y su aspecto tropical que se convirtió en una de las plantas favoritas por los decoradores de interiores para ambientar el hogar. Sin embargo, aunque es muy famosa por ser una especie resistente, existe un secreto que poco conocen: no alcanza solo con colocarla en un rincón.

Estamos hablando de la Monstera Deliciosa, comúnmente conocida como costilla de Adán, una de las mejores opciones para el hogar según la educadora ambiental y experta en plantas Marta Rosique.

Los expertos insisten en que las plantas monsteras deben tener luz solar la mayor parte del día
Los expertos insisten en que las plantas monsteras deben tener luz solar la mayor parte del día Foto: Pinterest

Para cuidarla, la experta explicó en un diálogo con la revista ¡HOLA! Que uno de los errores más frecuentes es ubicarla en sectores con poca iluminación. “Es habitual colocarla en rincones demasiado oscuros pensando que le va bien, cuando en realidad agradece estar cerca de una ventana”, señaló.

En este mismo sentido, la especialista también advirtió que “fácil no significa descuidada: como cualquier ser vivo, necesita atención y unas condiciones mínimas”. Por eso, conocer sus requerimientos de luz, agua y espacio resulta fundamental para que conserve su característico follaje.

Contenido Recomendado

La planta enredadera que florece durante 6 meses, crece hasta 3 metros y es ideal para balcones y pérgolas

Bignonia rosa

Bambú de la suerte en 1 vaso con agua:en qué lugar del balcón hay que ponerlo y el truco con el agua de la canilla para que no se ponga amarillo

La planta que crece en un vaso y puede decorar el balcón sin ocupar espacio.

Costilla de Adán o Monstera Deliciosa: dónde ubicarla para que crezca con hojas grandes y saludables

La Monstera Deliciosa es originaria de los bosques tropicales húmedos de Mesoamérica, desde el sur de México hasta Panamá. Por eso, su ambiente natural es húmedo y suele crecer debajo de la cobertura de los árboles, donde recibe una abundante luz filtrada.

Por este mismo motivo, la experta en plantas insistió en que dentro de casa necesita un espacio luminoso, aunque no conviene exponerla directamente a los rayos solares más intensos.

Rosique explicó que la ubicación depende de la orientación de las ventanas. Si están orientadas al sur, recomienda colocarla a unos dos o tres metros de distancia; en las que miran al este o al oeste, a menos de un metro; mientras que, si dan al norte, puede situarse justo al lado.

Los expertos insisten en que las plantas monsteras deben tener luz solar la mayor parte del día
Los expertos insisten en que las plantas monsteras deben tener luz solar la mayor parte del día Foto: Pinterest

La iluminación es especialmente importante para conservar sus características hojas recortadas. Cuando recibe poca luz, su crecimiento se vuelve más lento y las hojas nuevas pueden aparecer más pequeñas y sin las aberturas naturales que distinguen a esta especie.

Otro aspecto que favorece su desarrollo es contar con un tutor. En interiores, la monstera puede alcanzar entre 1,5 y 3 metros de altura si tiene buenas condiciones de cultivo. Los soportes de musgo o fibra de coco son especialmente recomendables porque permiten que sus raíces aéreas se adhieran y acompañen el crecimiento vertical.

Cómo regar y qué sustrato necesita la monstera para evitar que sus raíces se pudran

Uno de los cuidados más importantes de la costilla de Adán es controlar la cantidad de agua. Según Rosque, no existe una frecuencia de riego universal: “La monstera puede recuperarse de una sequía puntual, pero el encharcamiento sostenido pudre las raíces y favorece hongos del suelo, que son problemas mucho más difíciles de revertir”, explicó.

Los expertos insisten en que las plantas monsteras deben tener luz solar la mayor parte del día
Los expertos insisten en que las plantas monsteras deben tener luz solar la mayor parte del día Foto: Pinterest

Para evitarlo, también es importante elegir una mezcla de tierra que permita una buena circulación de aire. Rosique aconseja combinar sustrato universal con perlita y virutas de corteza, materiales que mejoran el drenaje y evitan que las raíces permanezcan demasiado tiempo en contacto con la humedad.

La maceta debe tener agujeros en la base para eliminar el agua sobrante. Si se utiliza un recipiente decorativo sin drenaje, hay que retirar el excedente después de cada riego.

PlantasJardínTips
Guadalupe Santomé
Guadalupe Santomé

Redactora

Se recibió de Técnica en Periodismo General en TEA y de Licenciada en Comunicación Audiovisual en la UNSAM. Su carrera incluye la producción de radio, televisión y redacción de noticias. Leer bio

Nota Más leídas

  1. En 2022, proyectaron salvar a los pumas en California con ayuda de un ecoducto:4 años después, el puente para animales más grande del mundo ya casi es un hecho

    En 2022, proyectaron salvar a los pumas en California con ayuda de un ecoducto: 4 años después, el puente para animales más grande del mundo ya casi es un hecho

  2. En 1891, un ingeniero de montes disparó semillas con escopetas para recuperar una sierra devastada:135 años después, es un parque de 17.804 hectáreas

    En 1891, un ingeniero de montes disparó semillas con escopetas para recuperar una sierra devastada: 135 años después, es un parque de 17.804 hectáreas

  3. En 2020 perdió su empleo y empezó a planchar sachets de leche:hoy tiene un taller sustentable en Villa Ramallo y trabaja con otras 4 personas

    En 2020 perdió su empleo y empezó a planchar sachets de leche: hoy tiene un taller sustentable en Villa Ramallo y trabaja con otras 4 personas

  4. La planta enredadera que florece durante 6 meses, crece hasta 3 metros y es ideal para balcones y pérgolas

    La planta enredadera que florece durante 6 meses, crece hasta 3 metros y es ideal para balcones y pérgolas

  5. En 2017, padre e hijo crearon una estufa que funciona con alcohol al 96%:hoy calefacciona hasta 40 m² sin gas ni electricidad

    En 2017, padre e hijo crearon una estufa que funciona con alcohol al 96%: hoy calefacciona hasta 40 m² sin gas ni electricidad
Lo Ultimo

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Espectáculos

Lágrimas en el folklore:murió a los 62 años tras descompensarse en un partido de fútbol el artista que llevó el malambo argentino a los 5 continentes

Murió Oscar “Lechuga” Umbides a los 63 años uno de los referentes de la cultura santiagueña folklore argentino

En 1971, Joan Manuel Serrat lanzó un clásico:37 años después, Peteco Carabajal lo convirtió en una chacarera que hizo historia en el folklore argentino

El gol de Maradona a Inglaterra inspiró una canción que se convirtió en un clásico del folklore:la historia detrás de la chacarera de Peteco Carabajal

En 1999, Maradona le regaló sus últimos botines a Ciro Martínez:25 años después, el cantante confesó el secreto que ocultó durante los recitales de Los Piojos

Tecnología

WhatsApp ahora cambia la forma de usar los mensajes:cómo saber si tu teléfono ya tiene activa la nueva función

Teléfono con Whatsapp instalado.

Cómo activar el modo capibara de WhatsApp en noviembre de 2026:guía para celulares Android y teléfonos iPhone

Dos estudiantes argentinos crearon “PapApp Luján”:la aplicación gratuita que permitirá orientarse sin Internet durante la visita del papa León XIV

CyberMonday 2026:las estafas virtuales más comunes durante los 3 días de descuentos y cómo evitar caer en ellas

Turismo

Tiene 460 habitantes y se prepara para la Fiesta del Choripán y la Bondiola Asada:el pueblo bonaerense que ofrece peña folklórica, desfile criollo y paseo de artesanos

La Fiesta Popular del Choripán y la Bondiola Asada combinará gastronomía criolla, música en vivo y actividades tradicionalistas durante todo el fin de semana.

A 50 minutos del Obelisco, llega el Festival de la Gastronomía Italiana con entrada gratis y más de 80 puestos de comida

Abrió en 1982 en plena dictadura y fue escenario de un amor que se convirtió en tango:el histórico bar de San Telmo que mantiene sus raíces vivas

El Museo del Holocausto de Buenos Aires permite postularse como voluntario:cómo inscribirse y quiénes pueden participar