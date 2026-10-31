comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Pezuña de vaca: el árbol sudamericano que florece en primavera y sorprende con flores parecidas a las orquídeas

Es una especie nativa que puede alcanzar los 8 metros de altura. Sus flores blancas y sus hojas particulares la convierten en una opción para jardines.

26 Planeta
Por 26 Planeta
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Pezuña de vaca: el árbol sudamericano que florece en primavera y sorprende con flores parecidas a orquídeas
El árbol sudamericano que florece en primavera y sorprende con flores parecidas a orquídeas Foto: Info Jardín
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

La pezuña de vaca (Bauhinia forficata) es un árbol nativo de Sudamérica que se destaca por sus grandes flores blancas, similares a las orquídeas, y sus hojas con una forma particular. En Argentina, su floración comienza habitualmente hacia finales de la primavera y se extiende durante el verano. Además, por su porte mediano y su valor ornamental, se utiliza en jardines, parques y espacios urbanos, especialmente en regiones de clima templado y cálido

Cómo es la pezuña de vaca, el árbol sudamericano que florece en primavera

Originaria de regiones de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, la pezuña de vaca puede alcanzar entre 3 y 8 metros de altura, aunque algunos ejemplares superan esas dimensiones. Presenta una copa abierta, ramas arqueadas y un follaje verde que pierde parcialmente durante los meses fríos.

Su principal atractivo aparece con la floración. Según el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sus flores blancas pueden medir entre 7 y 10 centímetros de largo y suelen agruparse en pequeños racimos.

Pezuña de vaca. El sudamericano que florece en primavera y sorprende con flores parecidas a orquídeas.
El sudamericano que florece en primavera y sorprende con flores parecidas a orquídeas. Foto: Zoo Barcelona

A diferencia de otras especies ornamentales, el nombre de este árbol proviene de sus hojas divididas en dos lóbulos que recuerdan la huella de una vaca.

Contenido Recomendado

El árbol sudamericano con flores amarillas que crece rápido, da frutos comestibles, y se usa para harinas, arropes, dulces y bebidas

Como cultivar un algarrobo blanco

Mariluz del Campo lo recomienda en “La granja de mis sueños”:“Con 3 cucharadas de arroz y una de azúcar, podemos eliminar las hormigas que se comen las hojas de tu árbol frutal”

Mariluz del Campo enseña cómo terminar con las hormigas cortadoras.

Un detalle menos conocido es que sus flores pueden ser polinizadas por grandes mariposas nocturnas, según la descripción botánica publicada por el Gobierno porteño.

Qué cuidados necesita la pezuña de vaca para crecer y florecer en casa

Aunque se considera una especie adaptable, necesita determinadas condiciones para desarrollarse correctamente. La exposición solar y la protección frente a las heladas son dos factores especialmente relevantes. Las principales recomendaciones de cultivo son:

  • Luz: ubicarla preferentemente a pleno sol, aunque puede tolerar media sombra.
  • Suelo: elegir terrenos fértiles, con buen drenaje, para evitar el encharcamiento prolongado.
  • Riego: mantener una humedad moderada, especialmente durante el establecimiento de los ejemplares jóvenes.
  • Temperatura: protegerla de heladas intensas, ya que es sensible al frío.
  • Poda: retirar ramas secas o dañadas después de la floración, sin realizar cortes excesivos.
  • Espacio: plantarla donde pueda desarrollar sus raíces y su copa sin interferir con estructuras cercanas.

Estas condiciones coinciden con las recomendaciones de cultivo difundidas por el programa de arbolado de Villa María y por Aves Argentinas.

Cuándo florece la pezuña de vaca y por qué es ideal para jardines amplios

La floración suele comenzar entre noviembre y diciembre, según la región, y puede extenderse hasta febrero o marzo. Por eso, la primavera constituye una etapa importante para preparar el árbol antes de su período de mayor atractivo ornamental.

La especie también produce frutos en forma de vainas alargadas que al madurar, se abren y liberan sus semillas. Esa característica permite distinguirla de otras plantas con flores similares.

Pezuña de vaca. El árbol sudamericano que florece en primavera y sorprende con flores parecidas a orquídeas
El árbol sudamericano que florece en primavera y sorprende con flores parecidas a orquídeas Foto: Semente Rara

Como antecedente de su uso urbano, el Gobierno de la Ciudad incluye a la pezuña de vaca en su catálogo de árboles nativos, mientras que el municipio de Villa María registra ejemplares plantados en plazas públicas.

Para quienes disponen de un jardín amplio y soleado, puede ser una alternativa ornamental de origen sudamericano. Antes de plantarla, conviene considerar su crecimiento, la sensibilidad a las bajas temperaturas y la necesidad de contar con suficiente espacio.

ÁrbolPrimaveraPlantasOrquídeas
26 Planeta
26 Planeta

Autor

Equipo de Canal 26 dedicado especialmente a la redacción de contenidos sobre la ecología, los animales y el planeta en general. Leer bio

Nota Más leídas

  1. Mariluz del Campo, jardinera de “La granja de mis sueños”:“Si le insertas un clavo a un árbol frutal, empezará a dar frutos muy rápido porque le da estrés”

    Mariluz del Campo, jardinera de “La granja de mis sueños”: “Si le insertas un clavo a un árbol frutal, empezará a dar frutos muy rápido porque le da estrés”

  2. Plantó árboles durante 40 años para frenar el desierto:ayudó a recuperar 4.667 hectáreas ubicadas en China

    Plantó árboles durante 40 años para frenar el desierto: ayudó a recuperar 4.667 hectáreas ubicadas en China

  3. Una familia de 7 lechuzas vivía en la terraza de un edificio, pero obreros desmontaron su refugio y ahora las 5 crías se esconden en los aires acondicionados vecinos

    Una familia de 7 lechuzas vivía en la terraza de un edificio, pero obreros desmontaron su refugio y ahora las 5 crías se esconden en los aires acondicionados vecinos

  4. Se encontraron con un jabalí perdido en medio del Paraná, lo guiaron con una soga y consiguieron rescatarlo:el emocionante video

    Se encontraron con un jabalí perdido en medio del Paraná, lo guiaron con una soga y consiguieron rescatarlo: el emocionante video

  5. El árbol sudamericano con flores amarillas que resiste a la sequía, da frutos comestibles, y se utiliza para dulces y arropes

    El árbol sudamericano con flores amarillas que resiste a la sequía, da frutos comestibles, y se utiliza para dulces y arropes
Lo Ultimo

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Espectáculos

Lágrimas en el folklore:murió a los 62 años tras descompensarse en un partido de fútbol el artista que llevó el malambo argentino a los 5 continentes

Murió Oscar “Lechuga” Umbides a los 63 años uno de los referentes de la cultura santiagueña folklore argentino

En 1971, Joan Manuel Serrat lanzó un clásico:37 años después, Peteco Carabajal lo convirtió en una chacarera que hizo historia en el folklore argentino

El gol de Maradona a Inglaterra inspiró una canción que se convirtió en un clásico del folklore:la historia detrás de la chacarera de Peteco Carabajal

En 1999, Maradona le regaló sus últimos botines a Ciro Martínez:25 años después, el cantante confesó el secreto que ocultó durante los recitales de Los Piojos

Internacionales

Binance investiga un posible hackeo tras movimientos de miles de millones de dólares:qué pasó con los fondos de los usuarios

Representaciones de criptomonedas delante del logotipo de Binance.

Apple lanzó la MacBook Pro táctil desde US$2.899:furor por la vuelta del logo iluminado después de 10 años

Crearon un “robot capibara” para ayudar a niños con autismo:fueron elegidos entre más de 400 proyectos y llegaron a Italia

Cómo pedirle a ChatGPT una crítica sin filtro sobre tu personalidad:el prompt que se volvió tendencia

Turismo

Nació como fonda para trabajadores del puerto, en 1976 cambió de nombre y hoy conserva una barra única en Buenos Aires

El Estaño 1880

Semana de la Pastelería en Buenos Aires:cuándo es el 2x1 en medialunas y qué locales participan

Cuánto sale y cómo es la vuelta al mundo por mar:cuatro meses de navegación, 21 países y una escala en la Patagonia

Abrió una semana después de la fundación de Boca Juniors, cerró y volvió a levantarse:hoy es el bodegón que guarda la memoria del viejo puerto