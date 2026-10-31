Pezuña de vaca: el árbol sudamericano que florece en primavera y sorprende con flores parecidas a las orquídeas

El árbol sudamericano que florece en primavera y sorprende con flores parecidas a orquídeas Foto: Info Jardín

La pezuña de vaca (Bauhinia forficata) es un árbol nativo de Sudamérica que se destaca por sus grandes flores blancas, similares a las orquídeas, y sus hojas con una forma particular. En Argentina, su floración comienza habitualmente hacia finales de la primavera y se extiende durante el verano. Además, por su porte mediano y su valor ornamental, se utiliza en jardines, parques y espacios urbanos, especialmente en regiones de clima templado y cálido

Cómo es la pezuña de vaca, el árbol sudamericano que florece en primavera

Originaria de regiones de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, la pezuña de vaca puede alcanzar entre 3 y 8 metros de altura, aunque algunos ejemplares superan esas dimensiones. Presenta una copa abierta, ramas arqueadas y un follaje verde que pierde parcialmente durante los meses fríos.

Su principal atractivo aparece con la floración. Según el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sus flores blancas pueden medir entre 7 y 10 centímetros de largo y suelen agruparse en pequeños racimos.

El sudamericano que florece en primavera y sorprende con flores parecidas a orquídeas. Foto: Zoo Barcelona

A diferencia de otras especies ornamentales, el nombre de este árbol proviene de sus hojas divididas en dos lóbulos que recuerdan la huella de una vaca.

Un detalle menos conocido es que sus flores pueden ser polinizadas por grandes mariposas nocturnas, según la descripción botánica publicada por el Gobierno porteño.

Qué cuidados necesita la pezuña de vaca para crecer y florecer en casa

Aunque se considera una especie adaptable, necesita determinadas condiciones para desarrollarse correctamente. La exposición solar y la protección frente a las heladas son dos factores especialmente relevantes. Las principales recomendaciones de cultivo son:

Luz : ubicarla preferentemente a pleno sol, aunque puede tolerar media sombra.

Suelo : elegir terrenos fértiles, con buen drenaje, para evitar el encharcamiento prolongado.

Riego : mantener una humedad moderada, especialmente durante el establecimiento de los ejemplares jóvenes.

Temperatura : protegerla de heladas intensas, ya que es sensible al frío.

Poda : retirar ramas secas o dañadas después de la floración, sin realizar cortes excesivos.

Espacio: plantarla donde pueda desarrollar sus raíces y su copa sin interferir con estructuras cercanas.

Estas condiciones coinciden con las recomendaciones de cultivo difundidas por el programa de arbolado de Villa María y por Aves Argentinas.

Cuándo florece la pezuña de vaca y por qué es ideal para jardines amplios

La floración suele comenzar entre noviembre y diciembre, según la región, y puede extenderse hasta febrero o marzo. Por eso, la primavera constituye una etapa importante para preparar el árbol antes de su período de mayor atractivo ornamental.

La especie también produce frutos en forma de vainas alargadas que al madurar, se abren y liberan sus semillas. Esa característica permite distinguirla de otras plantas con flores similares.

El árbol sudamericano que florece en primavera y sorprende con flores parecidas a orquídeas Foto: Semente Rara

Como antecedente de su uso urbano, el Gobierno de la Ciudad incluye a la pezuña de vaca en su catálogo de árboles nativos, mientras que el municipio de Villa María registra ejemplares plantados en plazas públicas.

Para quienes disponen de un jardín amplio y soleado, puede ser una alternativa ornamental de origen sudamericano. Antes de plantarla, conviene considerar su crecimiento, la sensibilidad a las bajas temperaturas y la necesidad de contar con suficiente espacio.