Macabro: encontraron el cadáver de un hombre flotando en el Riachuelo

Encontraron un cuerpo en el Riachuelo. Foto: NA.

Esta mañana encontraron el cadáver de un hombre flotando en el Riachuelo, a la altura del barrio porteño de Nueva Pompeya. Por esto, los investigadores estaban trabajando con el fin de esclarecer las causas de la muerte y poder identificarlo, según informaron fuentes policiales.

El hallazgo sucedió cuando un empleado de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) alertó a la policía a través de un llamado al 911 sobre la presencia de un cuerpo en las aguas, a la altura de la calle Erezcano. Acto seguido, efectivos de la Comisaría Vecinal 4B llegaron al lugar y constataron la existencia del cuerpo de un hombre.

El empleado que llamó a la policía contó que, mientras realizaba la limpieza del curso de agua, una máquina de la Acumar levantó el cuerpo junto a residuos y lo depositó en un contenedor en la ribera norte. Según los voceros, el cuerpo estaba vestido con una camiseta de River, un pantalón de jean azul y zapatillas azules, detallaron los voceros.

Riachuelo. Foto: NA.

Riachuelo. Foto: NA.

El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 4, a cargo de Ariel Lijo, dispuso iniciar actuaciones por “averiguación de causales de muerte” y, en ese marco, se realizará la autopsia para establecer la data y la causa del fallecimiento del hombre, y para su identificación.

En el lugar trabajaba personal de la Unidad Criminalística Móvil (UCM) y de la División Homicidios.