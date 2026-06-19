Crimen y misterio en Balvanera: asesinaron a puñaladas a un joven de 29 años en plena avenida

Crimen en Balvanera. Foto: captura América TV.

Un joven de 29 años fue asesinado a puñaladas en el barrio porteño de Balvanera y la Justicia investiga las circunstancias que derivaron en el brutal crimen. Por el momento, los investigadores intentan determinar si se trató de un ataque en el marco de una pelea, un intento de robo u otro tipo de hecho violento.

Según trascendió, la víctima fue encontrada alrededor de las 4:50 de la madrugada de este viernes en la esquina de las calles Estados Unidos y Pichincha por una persona que pasaba por la zona. Al advertir que el hombre se encontraba gravemente herido y tendido en la vía pública, el testigo dio aviso de inmediato al sistema de emergencias.

Crimen en Balvanera. Foto: captura América TV.

Minutos después arribaron al lugar efectivos de la Policía y personal médico, quienes constataron que el joven presentaba múltiples heridas de arma blanca en la zona del abdomen. Pese a la rápida intervención de los servicios de emergencia, los profesionales de la salud confirmaron su fallecimiento en el lugar.

Tras el crimen, se desplegó un operativo en la zona y se iniciaron las pericias correspondientes para intentar reconstruir los momentos previos al ataque e identificar al o los responsables del homicidio. Los investigadores también analizan las cámaras de seguridad del área y toman declaraciones a posibles testigos con el objetivo de esclarecer el hecho.

Un policía recibió un tiro en la cabeza durante un allanamiento por narcotráfico

Un policía fue asesinado durante un operativo antidrogas en la localidad bonaerense de Florencio Varela. Se trata del segundo efectivo que, en los últimos días, murió en circunstancias similares.

El hecho ocurrió durante un allanamiento por narcotráfico en el barrio Pico de Oro. Personal del Grupo Táctico de Operaciones (GTO) de las comisarías 1ª, 5ª y 6ª fue atacado a tiros por delincuentes que intentaron escapar al verse sorprendidos por el procedimiento.

Facundo Giménez, policía asesinado. Foto: redes sociales.

Según informaron fuentes del caso, el sargento Facundo Giménez corría por un descampado cuando recibió un disparo en la cabeza. Aunque fue trasladado de urgencia al hospital local, los médicos constataron su fallecimiento.

Por el crimen fueron detenidos Lucas Ezequiel S., de 26 años; Juan Daniel P., de 15; y Ricardo Alejandro G., de 28.