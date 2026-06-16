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Detuvieron a una mujer por la muerte del empresario amigo de Martín Menem: la investigan por homicidio

La sospechosa fue arrestada en su domicilio de José C. Paz tras ser captada por cámaras de seguridad saliendo del departamento donde fue hallado muerto Daniel Osorio Peñaloza, gerente de GenTech.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
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Daniel Antonio Osorio Peñaloza fue hallado sin vida en su departamento.
Daniel Antonio Osorio Peñaloza fue hallado sin vida en su departamento. Foto: X/@Alerta140
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La investigación por la muerte de Daniel Antonio Osorio Peñaloza, gerente general de GenTech Argentina S.A. y exsocio del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, dio un giro importante en las últimas horas con la detención de una mujer que habría estado con él la noche previa al hallazgo de su cuerpo en un departamento del barrio porteño de Caballito.

La sospechosa fue identificada como Anabela Sabrina Olmedo, de 33 años, quien fue arrestada durante un allanamiento realizado en su vivienda de José C. Paz. La medida fue ordenada luego de que las cámaras de seguridad del edificio ubicado sobre la avenida Díaz Vélez al 5500 la registraran saliendo del lugar poco antes de que se descubriera la muerte del empresario.

Ahora, los investigadores buscan determinar qué ocurrió durante las últimas horas de vida de Osorio Peñaloza y si la mujer tuvo algún grado de participación en el hecho. Una de las principales incógnitas es establecer si la víctima ya había fallecido cuando Olmedo abandonó el departamento.

¿Cómo fue la muerte de Osorio Peñaloza?

El cuerpo de Osorio Peñaloza fue encontrado el pasado 8 de junio por un compañero de trabajo que decidió acercarse hasta su vivienda luego de varios días sin tener noticias suyas. Según trascendió, el hombre no respondía llamados telefónicos ni se había presentado a trabajar, una situación que despertó preocupación entre sus allegados.

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En un primer momento, la causa fue caratulada como “muerte dudosa” y quedó a cargo de la fiscalía de Eduardo Cubría. Sin embargo, con el avance de las pericias y la aparición de nuevos elementos, la investigación comenzó a orientarse hacia un posible homicidio.

La zona donde fue hallado sin vida Osorio Peñaloza, en el barrio de Caballito. Foto: Google Maps.

La autopsia determinó que la muerte se produjo por un edema pulmonar y encefálico, aunque todavía se aguardan los resultados de los análisis toxicológicos que permitirán establecer si la víctima tenía algún tipo de sustancia en su organismo al momento del fallecimiento.

Si bien en el departamento no se detectaron faltantes evidentes, los investigadores manejan la hipótesis de que pudo haber existido una intención de robo que no llegó a concretarse por motivos que aún se desconocen.

Olmedo ya había tenido antecedentes judiciales. En 2023 fue acusada de intentar asesinar a otra mujer, quien denunció haber sido amenazada con un arma de fuego y víctima de un disparo que no logró impactarla. Sin embargo, la causa terminó con un sobreseimiento dispuesto por la Justicia.

¿Quién era Daniel Osorio Peñaloza?

Osorio Peñaloza era licenciado por la Universidad Yacambú de Venezuela y se desempeñaba como gerente general de GenTech Argentina, empresa dedicada a la producción y comercialización de suplementos dietarios y nutrición deportiva, fundada años atrás por Martín Menem.

Tras conocerse la noticia, el dirigente de La Libertad Avanza publicó un mensaje en redes sociales en el que expresó su dolor por la pérdida de quien definió como un amigo y compañero de trabajo. Además, pidió prudencia para evitar especulaciones mientras avanza la investigación judicial que busca esclarecer las circunstancias de la muerte.

AsesinatoMartín MenemCaballito
Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

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