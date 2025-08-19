Video impactante: un auto chocó contra un comercio y dejó dos heridos en Villa Allende

El conductor perdió el control del vehículo en pleno centro y se incrustó contra la pared del local. Tanto él como su acompañante se encuentran internados.

Choque en Córdoba Foto: Captura

Un Volkswagen Senda protagonizó un violento accidente el lunes a la tarde en la localidad de Villa Allende, Córdoba, cuando se estrelló contra la pared de un comercio en la esquina de avenida Goycochea y Maipú.

El conductor y su acompañante resultaron heridos y fueron trasladados al Hospital de La Calera, donde permanecen internados. Según las primeras investigaciones, el choque se habría producido porque el vehículo perdió el control a alta velocidad.

Choque en Córdoba Foto: Captura

El accidente sorprendió a los vecinos y a los transeúntes que circulaban por la zona debido a su impacto, en pleno centro durante un día laboral. El auto quedó incrustado contra la pared del local, el cual tuvo que ser evacuado para evitar más heridos.

Un video del momento se viralizó en redes sociales y muestra cómo el vehículo se descontrola antes de estrellarse. Por su parte, la Policía de Córdoba informó que tanto el conductor como su acompañante sufrieron politraumatismos y que, afortunadamente no pasaban peatones por la zona.

Por el momento, se sospecha que la pérdida de control del vehículo a alta velocidad fue la causa del accidente, aunque las autoridades continúan investigando los pormenores del siniestro en la zona de Sierras Chicas.

Accidente en Villa Allende. Fuente: Policía de Córdoba

Lomas de Zamora: una conductora avanzó en el estacionamiento de un edificio con la rampa elevada y su auto cayó al vacío

Las redes sociales estallaron con la difusión de un video grabado con una cámara de seguridad, que muestra un insólito accidente que se desarrolló en un edificio de Lomas de Zamora.

Una mujer, que no vive allí, avanzó dentro del estacionamiento de dos niveles sin percatarse de que la rampa que une ambos pisos se encontraba elevada, por lo que su auto cayó de punta al vacío.

Eran las 9:17 de la mañana del pasado viernes cuando un auto gris oscuro giró hacia su derecha y encaró con plena confianza una rampa, sin tener en cuenta que la misma estaba levantada, por lo que del otro lado estaban el vacío y una caída libre hacia la planta inferior.

El auto avanzó y cuando las ruedas delanteras quedaron en el aire, rebotó dos veces sobre la rampa. Luego, cayó de punta a la planta baja.