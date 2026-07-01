Hito para la conservación en Argentina: por primera vez, liberan a un yaguarundí que será monitoreado por satélite en su hábitat natural

El yaguarundí fue rescatado cuando apenas tenía un mes y medio de vida y, tras un año de rehabilitación, regresó a su hábitat natural con un collar de rastreo satelital. Foto: Gobierno de Córdoba.

La provincia de Córdoba dio un paso inédito en materia de conservación de la biodiversidad. Un ejemplar de yaguarundí (Herpailurus yagouaroundi), rescatado siendo una cría y rehabilitado durante casi un año, fue liberado en un ambiente natural con un collar de rastreo satelital que permitirá monitorear su adaptación a la vida silvestre.

Se trata de la primera experiencia de este tipo realizada en la provincia para esta especie, un procedimiento que aportará información científica sobre el comportamiento del felino y contribuirá al diseño de futuras estrategias de conservación.

La histórica liberación permitirá monitorear por primera vez los movimientos de un yaguarundí en estado silvestre, aportando información clave para la conservación de la especie. Foto: Municipalidad de Córdoba.

Una liberación histórica para la fauna silvestre de Córdoba

La liberación fue llevada a cabo por agentes de la Policía Ambiental de Córdoba y profesionales del Parque de la Biodiversidad en una zona rural de Altos de Chipión, en el departamento San Justo, a más de 200 kilómetros de la ciudad de Córdoba.

Junto al yaguarundí también fue reinsertado un carpincho (Hydrochoerus hydrochaeris), aunque el mayor interés científico estuvo puesto en el pequeño felino por el innovador sistema de seguimiento que llevará durante los próximos meses.

El collar satelital permitirá conocer en tiempo real aspectos fundamentales de su comportamiento, como los desplazamientos, el uso del territorio, la búsqueda de alimento y su adaptación al ambiente natural.

Durante su rehabilitación, el yaguarundí aprendió a cazar, trepar y desarrollar conductas propias de la especie sin generar dependencia de los seres humanos. Foto: Gobierno de Córdoba.

El monitoreo estará a cargo de especialistas del CONICET

El seguimiento del animal será realizado por investigadores del Instituto de Diversidad y Ecología Animal (IDEA-Conicet), perteneciente al Centro de Zoología Aplicada de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba.

Los científicos analizarán los hábitos del ejemplar en libertad con el objetivo de ampliar el conocimiento sobre la especie y generar herramientas que fortalezcan las políticas de conservación de la fauna silvestre en Argentina.

Los datos obtenidos también podrán ser utilizados por organismos públicos y centros de rescate para mejorar los protocolos de rehabilitación y liberación de felinos nativos.

Especialistas de la Universidad Nacional de Córdoba y el Conicet seguirán el comportamiento del felino mediante tecnología satelital para evaluar su adaptación a la vida silvestre. Foto: CONICET.

El largo camino del yaguarundí hasta regresar a la naturaleza

La historia de este ejemplar comenzó en agosto de 2025, cuando la Policía Ambiental lo rescató en Villa Concepción del Tío. En ese momento apenas tenía un mes y medio de vida y había quedado separado de su madre.

El yaguarundí, de pelaje rojizo (uno de los tres patrones de coloración que presenta la especie), debió atravesar un extenso proceso de rehabilitación para desarrollar las habilidades necesarias para sobrevivir en libertad.

En condiciones naturales, las crías permanecen junto a su madre hasta aproximadamente el año y medio de edad, período durante el cual aprenden a cazar, encontrar refugio, evitar depredadores y desenvolverse en su entorno.

La liberación del felino representa un avance para la conservación de la fauna silvestre y permitirá obtener datos inéditos sobre una de las especies más esquivas de Argentina. Foto: Gobierno de Córdoba.

Al no contar con ese aprendizaje natural, el equipo técnico del centro de rescate diseñó un riguroso protocolo para enseñarle conductas propias de la especie sin generar dependencia hacia los seres humanos.

Durante meses, los especialistas estimularon comportamientos esenciales como trepar árboles, afilar sus garras, acechar presas y perfeccionar sus técnicas de caza, además de evaluar permanentemente su evolución.

Tras constatar que el felino había adquirido las capacidades necesarias para sobrevivir por sus propios medios, los especialistas determinaron que estaba listo para volver a su ambiente natural.

La liberación también fue programada en una etapa estratégica de su desarrollo biológico. Al aproximarse al año de edad, el yaguarundí comienza a alcanzar la madurez sexual, por lo que su regreso a la naturaleza permitirá que transite su etapa reproductiva en estado silvestre.

Este tipo de acciones representan un avance significativo para la conservación de una especie poco conocida y difícil de estudiar en libertad. El monitoreo satelital permitirá obtener información inédita sobre sus movimientos y hábitos, fortaleciendo los esfuerzos para proteger la biodiversidad de Córdoba y mejorar las estrategias de preservación de la fauna nativa en un contexto de creciente presión sobre los ecosistemas.