Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

Hito para la conservación en Argentina: por primera vez, liberan a un yaguarundí que será monitoreado por satélite en su hábitat natural

El felino había sido rescatado cuando apenas tenía un mes y medio de vida. Luego de una larga adaptación, fue reinsertado en su hábitat natural con un dispositivo de rastreo que permitirá seguir sus movimientos y aportar información clave para la protección de la especie.

Evelyn Quinteros Rios
Por Evelyn Quinteros Rios
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
El yaguarundí fue rescatado cuando apenas tenía un mes y medio de vida y, tras un año de rehabilitación, regresó a su hábitat natural con un collar de rastreo satelital.
El yaguarundí fue rescatado cuando apenas tenía un mes y medio de vida y, tras un año de rehabilitación, regresó a su hábitat natural con un collar de rastreo satelital. Foto: Gobierno de Córdoba.
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

La provincia de Córdoba dio un paso inédito en materia de conservación de la biodiversidad. Un ejemplar de yaguarundí (Herpailurus yagouaroundi), rescatado siendo una cría y rehabilitado durante casi un año, fue liberado en un ambiente natural con un collar de rastreo satelital que permitirá monitorear su adaptación a la vida silvestre.

Se trata de la primera experiencia de este tipo realizada en la provincia para esta especie, un procedimiento que aportará información científica sobre el comportamiento del felino y contribuirá al diseño de futuras estrategias de conservación.

La histórica liberación permitirá monitorear por primera vez los movimientos de un yaguarundí en estado silvestre, aportando información clave para la conservación de la especie. Foto: Municipalidad de Córdoba.

Una liberación histórica para la fauna silvestre de Córdoba

La liberación fue llevada a cabo por agentes de la Policía Ambiental de Córdoba y profesionales del Parque de la Biodiversidad en una zona rural de Altos de Chipión, en el departamento San Justo, a más de 200 kilómetros de la ciudad de Córdoba.

Junto al yaguarundí también fue reinsertado un carpincho (Hydrochoerus hydrochaeris), aunque el mayor interés científico estuvo puesto en el pequeño felino por el innovador sistema de seguimiento que llevará durante los próximos meses.

Contenido Recomendado

El pez dorado que predice los resultados del Mundial 2026 y se volvió viral:la historia de Swimbappé, el nuevo Pulpo Paul

El pez dorado que predice los resultados del Mundial 2026 y se volvió viral: la historia de Swimbappé, el nuevo Pulpo Paul

Qué significa que tu gato se escape cuando lo acaricias, según una experta en comportamiento felino

Qué significa que tu gato se escape cuando lo acaricias, según una experta en comportamiento felino

El collar satelital permitirá conocer en tiempo real aspectos fundamentales de su comportamiento, como los desplazamientos, el uso del territorio, la búsqueda de alimento y su adaptación al ambiente natural.

Durante su rehabilitación, el yaguarundí aprendió a cazar, trepar y desarrollar conductas propias de la especie sin generar dependencia de los seres humanos. Foto: Gobierno de Córdoba.

El monitoreo estará a cargo de especialistas del CONICET

El seguimiento del animal será realizado por investigadores del Instituto de Diversidad y Ecología Animal (IDEA-Conicet), perteneciente al Centro de Zoología Aplicada de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba.

Los científicos analizarán los hábitos del ejemplar en libertad con el objetivo de ampliar el conocimiento sobre la especie y generar herramientas que fortalezcan las políticas de conservación de la fauna silvestre en Argentina.

Los datos obtenidos también podrán ser utilizados por organismos públicos y centros de rescate para mejorar los protocolos de rehabilitación y liberación de felinos nativos.

Especialistas de la Universidad Nacional de Córdoba y el Conicet seguirán el comportamiento del felino mediante tecnología satelital para evaluar su adaptación a la vida silvestre. Foto: CONICET.

El largo camino del yaguarundí hasta regresar a la naturaleza

La historia de este ejemplar comenzó en agosto de 2025, cuando la Policía Ambiental lo rescató en Villa Concepción del Tío. En ese momento apenas tenía un mes y medio de vida y había quedado separado de su madre.

El yaguarundí, de pelaje rojizo (uno de los tres patrones de coloración que presenta la especie), debió atravesar un extenso proceso de rehabilitación para desarrollar las habilidades necesarias para sobrevivir en libertad.

En condiciones naturales, las crías permanecen junto a su madre hasta aproximadamente el año y medio de edad, período durante el cual aprenden a cazar, encontrar refugio, evitar depredadores y desenvolverse en su entorno.

La liberación del felino representa un avance para la conservación de la fauna silvestre y permitirá obtener datos inéditos sobre una de las especies más esquivas de Argentina. Foto: Gobierno de Córdoba.

Al no contar con ese aprendizaje natural, el equipo técnico del centro de rescate diseñó un riguroso protocolo para enseñarle conductas propias de la especie sin generar dependencia hacia los seres humanos.

Durante meses, los especialistas estimularon comportamientos esenciales como trepar árboles, afilar sus garras, acechar presas y perfeccionar sus técnicas de caza, además de evaluar permanentemente su evolución.

Tras constatar que el felino había adquirido las capacidades necesarias para sobrevivir por sus propios medios, los especialistas determinaron que estaba listo para volver a su ambiente natural.

La liberación también fue programada en una etapa estratégica de su desarrollo biológico. Al aproximarse al año de edad, el yaguarundí comienza a alcanzar la madurez sexual, por lo que su regreso a la naturaleza permitirá que transite su etapa reproductiva en estado silvestre.

Este tipo de acciones representan un avance significativo para la conservación de una especie poco conocida y difícil de estudiar en libertad. El monitoreo satelital permitirá obtener información inédita sobre sus movimientos y hábitos, fortaleciendo los esfuerzos para proteger la biodiversidad de Córdoba y mejorar las estrategias de preservación de la fauna nativa en un contexto de creciente presión sobre los ecosistemas.

AnimalesLiberaciónCórdoba
Evelyn Quinteros Rios
Evelyn Quinteros Rios

Redactora

Técnica Universitaria en Periodismo por la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social. Especializada en realeza europea, lifestyle y música. Leer bio

Nota Más leídas

  1. La favorita de las oficinas:cómo cuidar la zamioculca, la planta más bonita y resistente del invierno

    La favorita de las oficinas: cómo cuidar la zamioculca, la planta más bonita y resistente del invierno

  2. No es el árbol de jade:la planta de interiores que resiste todo, es de bajo mantenimiento y decora cualquier rincón del hogar

    No es el árbol de jade: la planta de interiores que resiste todo, es de bajo mantenimiento y decora cualquier rincón del hogar

  3. Nadie lo esperaba:el Amazonas escondía una gigantesca ciudad de 3.000 años de antigüedad, pero un láser reveló su secreto

    Nadie lo esperaba: el Amazonas escondía una gigantesca ciudad de 3.000 años de antigüedad, pero un láser reveló su secreto

  4. Chorlito:el ave "despistada" que dio origen a la histórica frase y qué significa ver un ejemplar de esta especie

    Chorlito: el ave "despistada" que dio origen a la histórica frase y qué significa ver un ejemplar de esta especie

  5. Estados Unidos:más de 20 muertos por tornados y tormentas durante el fin de semana del Día de los Caídos

    Estados Unidos: más de 20 muertos por tornados y tormentas durante el fin de semana del Día de los Caídos
Lo Ultimo
También podría interesarte
Espectáculos

De qué murió Daniel Melingo, exmiembro de Los Abuelos de la Nada y referente del rock nacional y el tango en Argentina

De qué murió Daniel Melingo, exmiembro de Los Abuelos de la Nada y referente del rock nacional y el tango en Argentina

Murió Daniel Melingo:un repaso por la carrera de un emblema de la música que atravesó al rock nacional y el tango

Tristeza en la música argentina:murió Daniel Melingo a los 68 años

Revolución en la música popular:el inesperado festival de folklore que unirá a las leyendas de nuestra música con artistas modernos

Tecnología

Nueva función oculta en WhatsApp:a partir de ahora se puede reservar un nombre de usuario y esconder el número de teléfono

Nueva función oculta en WhatsApp: a partir de ahora se puede reservar un nombre de usuario y esconder el número de teléfono

El fundador del “Amazon chino” advirtió sobre el avance de los robots:“Los repartidores ya no serán necesarios”

Google celebró el nuevo récord de Messi con una sorpresa para millones de usuarios:qué aparece al buscar su nombre

China ya hace competir a robots humanoides con deportistas humanos:en qué deportes se destacaron

Turismo

Gastronomía, artesanías y actividades:cómo llegar gratis a Caminos y Sabores 2026, con Germán Martitegui y más de 50 chefs

Gastronomía, artesanías y actividades: cómo llegar gratis a Caminos y Sabores 2026, con Germán Martitegui y más de 50 chefs

Villa Berna, un destino ideal para vacaciones de invierno:la aldea cordobesa que parece salida de los Alpes europeos

Una joya del Tren Patagónico:el pueblo que esconde pinturas rupestres de 800 años y tiene paisajes únicos

El barrio porteño que esconde más de 200 años de historia y ahora se puede recorrer con un walking tour