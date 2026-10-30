Liberaron a Hernán Bloquero, el acosador de Sofía Gonet y Homero Pettinato

Liberaron a Hernán Bloquero, el acosador de Sofi Gonet Foto: Canal 26

Hernán Claudio Di Carlos, más conocido como Hernán Bloquero, recuperó la libertad en las últimas horas luego de haber permanecido internado menos de un mes en un centro de salud mental de la ciudad bonaerense de Junín. El hombre fue detenido e imputado por hostigar e intimidar a los influencers Homero Pettinato y Sofía “La Reini” Gonet.

La decisión fue tomada por los profesionales de salud que estaban a cargo de su atención, quienes autorizaron que continúe con el tratamiento de manera ambulatoria. La liberación fue concedida por la jueza civil de Junín, María Fabiana Patiño, responsable de su legajo.

Homero Pettinato y Hernán Bloquero. Foto: Redes sociales

Ante esta situación, Pettinato y Gonet solicitaron que se acelere la entrega de los botones antipánico para contar con una herramienta de protección frente a posibles nuevos episodios de hostigamiento.

El pedido tomó mayor urgencia luego de que trascendiera que la Justicia porteña no había sido notificada de la liberación de Di Carlos por parte de las autoridades judiciales de Junín. Frente a este escenario, se agilizarán los trámites para entregar los dispositivos de seguridad a ambos influencers.

Hernán Bloquero reapareció en las redes tras la denuncia de Sofía Gonet

Por su parte, Di Carlos retomó su actividad en las redes sociales poco después de abandonar el centro asistencial. En una de sus primeras publicaciones escribió: “Los haters son y serán siempre el mismo problema”. Además, agregó: “Lo dije hace poco y lo vuelvo a decir, estamos más vivos que nunca, y como podrán ver, en plena calle”.

Sofía Gonet pidió un botón antipanico por la liberación de Hernán Bloquero Foto: Captura de video.

Días antes de que se conociera su liberación, Pettinato se había referido públicamente a la situación y remarcado la gravedad de las amenazas recibidas. “Amenazar a alguien de muerte es un delito y es gravísimo”, sostuvo el influencer.

Luego, expresó su preocupación por el estado de Di Carlos y por la situación de Gonet: “Es una persona que tiene que estar estabilizada y entender. Mi máxima preocupación es por Sofía, porque una persona no puede hostigar de esa manera, mandar stories todo el día y sentir que es parte de la vida del famoso”, concluyó.