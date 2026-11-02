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Escándalo inmobiliario: seis futbolistas argentinos denuncian una presunta estafa millonaria con propiedades en Estados Unidos

La denuncia apunta contra cuatro socios inmobiliarios de La Plata. Los jugadores aseguran haber invertido más de US$ 2,1 millones en propiedades en Baltimore que presentaban deudas, multas y graves irregularidades.

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Baltimore; Maryland; Estados Unidos
Seis futbolistas argentinos denuncian una presunta estafa millonaria con propiedades en Estados Unidos. Foto: Unsplash
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Un grupo de empresarios vinculados al negocio inmobiliario fue denunciado por presunta estafa y asociación ilícita luego de que al menos seis futbolistas y exjugadores aseguraran haber sido perjudicados mediante inversiones en propiedades ubicadas en Estados Unidos. La causa es investigada por la UFI N.º 3 de La Plata, a cargo del fiscal Gonzalo Petit Bosnic.

Según la denuncia, los acusados ofrecían un sistema de inversión “llave en mano” para la compra, remodelación y administración de inmuebles en Baltimore, Maryland, con promesas de rentabilidad anual de entre el 10% y 11% en dólares.

Entre los denunciantes figuran Lucas Rodríguez, Ezequiel Cerutti, Leonardo Jara, Juan Brunetta, Gonzalo Maroni, Alejandro Mena y Facundo Fraga, quienes aseguran haber realizado desembolsos millonarios que hoy forman parte de la investigación judicial.

Cómo era la presunta estafa inmobiliaria a futbolistas argentinos en Estados Unidos

De acuerdo con la presentación realizada por el abogado Ignacio Fernández Camillo, los empresarios organizaban reuniones en hoteles de La Plata y Puerto Madero para captar inversores interesados en el mercado inmobiliario estadounidense.

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Los acusados ofrecían un sistema de inversión “llave en mano” para la compra de inmuebles en Baltimore. Foto: Unsplash

Según la denuncia, el grupo promocionaba proyectos de compra y remodelación de viviendas en Baltimore, garantizando el manejo integral de las operaciones y beneficios económicos en dólares. Una vez consolidada la relación de confianza, los inversores realizaban importantes desembolsos para adquirir propiedades que serían reacondicionadas y luego alquiladas.

Sin embargo, cuando algunos clientes comenzaron a investigar por su cuenta, detectaron presuntas irregularidades en los inmuebles adquiridos.

Propiedades con deudas, multas y problemas legales: las irregularidades denunciadas

Los damnificados sostienen que varias de las viviendas presentaban graves inconvenientes administrativos y legales que no habían sido informados al momento de la inversión. Entre las supuestas irregularidades denunciadas se encuentran:

  • Deudas impositivas acumuladas
  • Falta de subdivisiones registrales que impedían la venta independiente de algunas unidades
  • Multas municipales millonarias
  • Sanciones por incumplimientos ambientales
  • Servicios impagos de agua y electricidad
  • Violaciones a los códigos de construcción

Además, algunos inversores aseguraron que ciertas propiedades nunca fueron transferidas a su nombre, mientras que otras continuaban registradas bajo sociedades vinculadas a los acusados.

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Los damnificados sostienen que varias de las viviendas presentaban graves inconvenientes administrativos. Foto: Unsplash

El testimonio clave de Emiliano Galletti y el origen de la investigación

Uno de los principales denunciantes es Emiliano Ezequiel Galletti, hermano del exfutbolista Luciano Galetti, quien aseguró haber comenzado a invertir en Baltimore durante 2021.

Según relató en la presentación judicial, inicialmente adquirió una propiedad que tuvo buen rendimiento. Posteriormente conoció a uno de los empresarios denunciados, identificado en el expediente con las siglas F.P., quien le ofreció participar en los proyectos de la firma FPBC LLC.

La propuesta contemplaba la compra, remodelación y administración de viviendas ubicadas principalmente en la zona de Lemmon Street y sus alrededores. Con el paso del tiempo, Galletti afirmó haber invertido dinero propio y también haber acercado a otros clientes vinculados al ambiente futbolístico.

En su declaración sostuvo que la confianza se generó a través de reuniones comerciales, recorridas por obras, visitas a propiedades terminadas y viajes a Estados Unidos organizados por los integrantes de la empresa y sus familiares. Según indicó, los responsables exhibían una estructura empresarial consolidada, oficinas operativas y una aparente solvencia económica que terminó convenciendo a los inversores.

Cuánto dinero invirtió cada futbolista en el presunto fraude inmobiliario

Las inversiones señaladas en la denuncia fueron realizadas a través de Emiliano Galletti y alcanzan cifras millonarias:

  • Facundo Fraga: US$ 720.000
  • Leonardo Jara: US$ 520.000
  • Ezequiel Cerutti: US$ 320.000
  • Lucas Rodríguez: US$ 180.000
  • Gonzalo Maroni: US$ 170.000
  • Alejandro Gastón Mena: US$ 110.000
  • Juan Francisco Brunetta: US$ 105.000

El monto total aportado por este grupo de futbolistas asciende a US$ 2.125.000. Por su parte, Galletti informó haber invertido otros US$ 79.000 destinados a refacciones y administración de una propiedad previamente adquirida.

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Uno de los principales denunciantes es Emiliano Ezequiel Galletti, hermano del exfutbolista Luciano Galetti. Foto: Unsplash

La causa judicial por estafa y asociación ilícita avanza en La Plata

En la denuncia presentada ante la Justicia bonaerense, el abogado de los damnificados solicitó una serie de medidas para determinar el rol que cumplió cada uno de los integrantes del grupo investigado y reconstruir el destino de los fondos entregados por los inversores. Entre los pedidos figuran:

  • Análisis de documentación societaria y tributaria
  • Declaraciones testimoniales
  • Informes a organismos públicos y privados
  • Pedidos de información vinculados a las empresas denunciadas
  • Pericias contables sobre recibos y movimientos financieros
  • Requerimientos a la Dirección Provincial de Personas Jurídicas

Mientras tanto, el fiscal Gonzalo Petit Bosnic ya tomó declaraciones a varios denunciantes y ordenó las primeras medidas de prueba en una investigación que recién comienza y que busca determinar si existió una maniobra coordinada para captar fondos de inversores argentinos mediante proyectos inmobiliarios en Estados Unidos.

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