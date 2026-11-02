Desbarataron un desarmadero de motos en Lanús: 25 allanamientos, seis detenidos y autopartes secuestradas

Desbarataron un desarmadero de motos en Lanús Foto: Canal 26.

Un desarmadero de motos fue desbaratado en Lanús tras una investigación policial que derivó en 25 allanamientos, seis personas aprehendidas y el secuestro de numerosas autopartes. Durante los procedimientos también se encontraron distintas sustancias estupefacientes y plantas de marihuana.

Allanamientos en Lanús: secuestraron motos, motores adulterados y drogas

Los operativos fueron el resultado de una investigación realizada por los Grupos Tácticos Operativos (GTO) de las comisarías 5ª y 7ª, que permitió desplegar una serie de procedimientos en el Barrio Acuba y Villa de los Industriales, dentro del partido bonaerense de Lanús.

Los allanamientos contaron con el apoyo de los grupos especiales Halcón y Grupo de Apoyo Departamental (GAD), que participaron del despliegue policial en ambas zonas.

Como resultado de los procedimientos, los efectivos secuestraron seis motocicletas, cinco motores adulterados, 21 ruedas y una importante cantidad de autopartes. Además, durante las inspecciones se incautaron pasta base, cocaína y 39 plantas de marihuana, elementos que también quedaron incorporados a las actuaciones judiciales.

Seis detenidos tras los 25 allanamientos en Lanús

El operativo concluyó con seis personas detenidas, quienes quedaron a disposición de la Justicia.

La investigación permitió intervenir en distintos domicilios de los dos barrios y secuestrar materiales vinculados con el desarme de motocicletas, además de las sustancias encontradas durante los allanamientos.

Por el momento, no se informaron las identidades de los aprehendidos ni los delitos específicos que se les imputan.