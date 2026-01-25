El gremio prepara una manifestación el día que se discuta la reforma laboral en febrero. Foto: Radio Provincia

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) de Capital Federal confirmó la realización de un paro nacional en rechazo a la Reforma Laboral que impulsa el Gobierno y adelantó que la movilización se dirigirá hacia el Congreso. El sindicato se mostró en contra del proyecto de ley que busca sancionarse durante el periodo de sesiones extraordinarias que irá del 2 al 27 de febrero, se supo cuándo será y qué pasará con el funcionamiento del transporte público con los servicios de trenes, colectivos y subtes.

A través de un comunicado oficial, desde ATE señalaron que la iniciativa que propone modificar el régimen laboral vigente representa “un ataque directo a las condiciones de trabajo, a la estabilidad laboral y a la organización sindical”. Sumado a eso, advirtieron que forma parte de una estrategia para debilitar al Estado, transferir recursos hacia sectores concentrados y disciplinar a las y los trabajadores. “Tenemos que convocar a cada laburante para movilizar y defender los derechos conquistados”, lanzaron.

ATE anunció un paro laboral en rechazo a la reforma laboral: cuándo será y qué pasará con los servicios de trenes, colectivos y subtes

El sindicato explicó que el paro nacional se llevará a cabo el mismo día en que el Congreso trate la reforma laboral y aún no está definida la fecha exacta del debate en el Senado. El Gobierno anunció la reapertura de sesiones extraordinarias desde el 2 de febrero, por lo que se espera que la convocatoria coincida con esa agenda parlamentaria.

Por el momento, explicaron que los trenes, colectivos y subtes funcionarán con normalidad durante la medida de fuerza, ya que el gremio no anunció afectaciones específicas al transporte público. Lo que sí se esperan son ciertas demoras en el tránsito producto de la movilización y concentración de personas.

Más de 25 gremios se reunieron en rechazo a la reforma laboral de Milei y apuntaron contra los gobernadores: ¿hay paro nacional?

Delegados de más de 25 sindicatos mantuvieron un encuentro en la sede de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), con el objetivo de coordinar acciones y reforzar la postura del movimiento obrero frente al proyecto de reforma laboral promovido por el presidente Javier Milei. Durante la reunión, los dirigentes manifestaron un apoyo pleno a las gestiones impulsadas por los cosecretarios generales de la CGT y ratificaron la decisión de enfrentar lo que consideran avances los trabajadores tras el proyecto que quiere sancionar el Gobierno en el Congreso durante el periodo de sesiones extraordinarias de febrero.

Las organizaciones presentes expresaron fuertes críticas a las modificaciones impulsadas por el oficialismo calificadas como un “intento de flexibilización laboral” orientadas a facilitar los despidos en las grandes empresas y a debilitar el entramado productivo del país. “Queremos aportar ideas y unir esfuerzos para que las estrategias nos encuentren de pie y en lucha, con unidad y propuestas concretas”, señalaron los participantes del encuentro que fue encabezado por Abel Furlán, secretario general de la UOM.

Los referentes gremiales cuestionaron la actitud de los gobernadores en las negociaciones con el Ejecutivo y reclamaron que los sindicatos formen parte de cualquier ámbito de diálogo que se abra con el oficialismo. “Los gobernadores no pueden negociar exclusivamente en base a sus intereses locales, llevándose puestos los derechos de todos los trabajadores”, advirtieron.

En línea con el plan de acción definido, el próximo 28 de enero a las 16 se realizará una nueva reunión en la sede de la UOM para terminar de delinear la estrategia conjunta. Por el momento, no hubo anuncio oficial relacionado a un posible paro nacional como sí lo hizo ATE.