Fue trasladado a la comisaría primera. Foto: 0223

La estadía de Javier Milei en Mar del Plata estuvo atravesada por manifestaciones a favor y en contra y se dio un momento de tensión a la salida del presidente del ensayo con Fátima Florez, con quien compartirá escenario en el espectáculo Fátima Universal en el Teatro Roxy. Un hombre fue detenido por golpear la camioneta oficial del jefe de Estado las imágenes causaron todo tipo de reacciones en las redes sociales.

Milei había reservado parte de su agenda para preparar una presentación musical con Fátima Florez en un contexto atravesado por protestas que terminaron en un incidente. El hombre fue reducido por al menos seis efectivos policiales con escudos tras golpear con su mano el vehículo oficial. “Cuando pasó el vehículo provincial, lo golpeó y fue detenido por la policía”, relató un periodista de Mar del Plata.

El hecho se registró a la salida del Teatro Roxy de Mar del Plata.

Según la información pudo reconstruir el medio local 0223, el hombre detenido fue trasladado a la comisaría primera que tiene jurisdicción en la zona, donde quedó a disposición de la Justicia. Mientras tanto, Milei prepara su desembarco en el evento “La Derecha Fest” y en el espectáculo de Fátima Florez, su expareja, donde cantará Rock Del Gato de Ratones Paranoicos.

Javier Milei en Mar del Plata. Foto: X @Santiago_Oria

De la Quinta de Olivos a Mar-a-lago: Milei podría volver a viajar a EEUU para participar de un evento en la residencia de Trump

Javier Milei está analizando la posibilidad de volver a viajar a Estados Unidos en las próximas semanas para participar de un evento de alto perfil que se realizaría en Mar-a-Lago, la residencia del presidente Donald Trump en Palm Beach, Florida. La participación del mandatario argentino aún no está completamente confirmada, pero desde su entorno explicaron que “es posible” que forme parte de la agenda internacional del país.

Entre los invitados al encuentro en Mar-a-Lago se mencionan figuras destacadas del ámbito político y empresarial, como Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente de Brasil; el embajador Peter Lamelas; y otras personalidades de perfiles conservadores y mediáticos, lo que refleja el perfil mixto del evento entre política, negocios y agenda cultural.

U.S. President Donald Trump shakes hands with Argentina's President Javier Milei as they take part in a charter announcement for Trump's Board of Peace initiative aimed at resolving global conflicts, alongside the 56th annual World Economic Forum (WEF), in Davos, Switzerland, January 22, 2026. REUTERS/Jonathan Ernst Foto: REUTERS

Si Milei finalmente asiste, sería un nuevo avance en su relación con la política estadounidense y con sectores afines ideológicamente a su gestión, en un contexto donde el Ejecutivo busca consolidar lazos internacionales mientras impulsa su estrategia económica y diplomática.