En medio del conflicto de Fate y el paro nacional, Javier Milei partió hacia Estados Unidos:

Javier Milei en Estados Unidos. Foto: NA.

Javier Milei ya está en viaje hacia Estados Unidos, donde participará de la cumbre del Consejo de la Paz creado por Donald Trump, con quien proyecta un encuentro. El presidente partió hacia Washington a las 13 de este miércoles 18 de febrero en un contexto de alta tensión política: el cierre de Fate y la antesala del paro nacional en rechazo a la Reforma Laboral, cuyo tratamiento en Diputados se llevará a cabo el mismo día.

Milei participó de la creación del Consejo de la Paz en el Foro Económico Mundial de Davos, donde estuvieron presidentes de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Israel, Qatar, Egipto y Bahréin; Kazajstán y Uzbekistán; Indonesia y Vietnam; Turquía, Pakistán, Marruecos, Hungría, Kosovo y Paraguay. La idea de Trump es reemplazar en sus funciones al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

U.S. President Donald Trump shakes hands with Argentina's President Javier Milei as they take part in a charter announcement for Trump's Board of Peace initiative aimed at resolving global conflicts, alongside the 56th annual World Economic Forum (WEF), in Davos, Switzerland, January 22, 2026. REUTERS/Jonathan Ernst Foto: REUTERS

La primera escala de Javier Milei será en la capital estadounidense, donde asistirá a la sesión inicial del Consejo de la Paz, el espacio promovido por Trump para debatir sobre seguridad internacional y conflictos globales, especialmente en Medio Oriente. Tras esa actividad, el presidente regresará a la Argentina y postergará su viaje a Mendoza, que formaba parte del llamado “Tour de la Gratitud”.

Antes de partir hacia Estados Unidos, Milei utilizó su cuenta oficial de Twitter para exponer un comentario hermético tras la conferencia de la CGT para ratificar el paro nacional del 19 de febrero y en un contexto marcado por el conflicto de la empresa de neumáticos Fate, que anunció el cierre y despidió a 920 empleados. “¿Conspiranoico yo? Fin", lanzó el presidente con cierta ironía, aunque sin exponer explícitamente hacia quién fue el mensaje.

Javier Milei en Estados Unidos: la agenda del presidente

Miércoles 18 de febrero

13 hs: partida del vuelo especial que conduce al Presidente de la Nación y comitiva hacia la ciudad de Washington DC, Estados Unidos, donde arribará a las 23:30hs (hora Argentina).

Jueves 19 de febrero

Horario a confirmar: arribo del Presidente al Instituto de la Paz, Donald J. Trump

12:00 hs (hora Argentina): participación del Presidente Javier Milei en la Sesión Inaugural del Consejo de la Paz.

Horario a confirmar: traslado hacia el lugar de alojamiento y posteriormente hacia la Base Aerea Andrews.

21:00 hs (hora Argentina): partida del vuelo especial que conduce al Presidente de la Nación y comitiva hacia la República Argentina.

Viernes 20 de febrero