comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

La Justicia rechazó pagar una indemnización a la familia de Sergio Denis por su muerte: “No vio la marca en el escenario”

El proceso judicial por el pago de una indemnización comenzó en 2022. Finalmente, la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de Tucumán rechazó la solicitud. La familia de Denis deberá pagar los costos del juicio.

Rocío Sirimarco
Por Rocío Sirimarco
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Sergio Denis y su hija, Bárbara Hoffman.
Sergio Denis y su hija, Bárbara Hoffman. Foto: Archivo
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

El 11 de marzo de 2019, Sergio Denis, sufrió una brutal caída del escenario mientras daba un show en el Teatro Mercedes Sosa, ubicado en la ciudad San Miguel de Tucumán. Poco más de un año permaneció internado en coma en la Clínica de Rehabilitación Alcla de la Ciudad de Buenos Aires hasta que finalmente falleció el 15 de mayo de 2020.

En las últimas horas, se dio a conocer que la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la provincia rechazó el pedido de pago de indemnización por la muerte del cantante que habían solicitado los familiares.

Tras analizar cómo se dio el fatal accidente, las autoridades judiciales concluyeron que la responsabilidad de la caída estuvo en el propio músico, ya que fue él “quien no vio la marca dispuesta en el escenario” mientras se encontraba cantando de frente al público. Este acto hizo que, en pocos segundos, se desplomara dentro de un agujero de tres metros de profundidad.

Sergio Denis
Sergio Denis murió el 15 de mayo de 2020 tras permanecer más de un año en coma. Foto: Archivo

En este sentido, en el fallo firmado por María Florencia Casas y Juan Ricardo Acosta expresaron que fue un “hecho de la víctima” y que fue Denis quien se puso en peligro. Por otro lado, como se trató de un reclamo de la familia del cantante, por disposición de la Justicia deberán hacerse cargo, además, de los gastos del mismo.

Contenido Recomendado

Escándalo en un hospital de Tucumán:investigan una posible confusión de bebés y analizan a cinco recién nacidos

Escándalo en un hospital de Tucumán: investigan una posible confusión de bebés y analizan a cinco recién nacidos

Tafí del Valle busca ser uno de los mejores pueblos turísticos del mundo:el encanto que lo hace único

Tafí del Valle busca ser uno de los mejores pueblos turísticos del mundo: el encanto que lo hace único

Qué pedía la familia de Sergio Denis a la Justicia de Tucumán

El reclamo de la familia de Sergio de Denis se realizó en 2022 y, en el documento, los hijos del músico Federico Patricio Hoffmann, Bárbara Hoffmann y María Victoria Hoffmann solicitaban una indemnización de $7,6 millones con intereses y otros $3,3 millones por lucro cesante. Más tarde, pidieron, además, $5,6 millones como herederos del artista.

En este período de tiempo, Bárbara Hoffman, incluso, manifestó que la causa no avanzaba y que necesitaban que se investigue en detalle lo que había ocurrido con su padre aquel 11 de marzo en el Teatro Mercedes Sosa.

El descargo de la hija de Sergio Denis al enterarse del rechazo de la Justicia en pagar una indemnización

Ni bien recibió el fallo judicial en el que se le negaba la indemnización por la muerte de su padre, Bárbara Hoffman utilizó sus redes sociales para expresar su indignación. La mujer aseguró que se trata de una “injusticia” ya que, según su visión, los magistrados “culpabilzaron” a Sergio Denis del hecho cuando en realidad él fue víctima de una tragedia. “Argentina. El único país donde las víctimas terminan siendo culpabilizadas. Es realmente lamentable”.

Sergio Denis
Para la hija de Sergio Denis, la Justicia culpabilizó a su padre de la caída que sufrió en 2019.

Hoffman también agradeció a todas aquellas personas que la acompañaron en este proceso judicial, incluidas, gran parte de las fanáticas de Sergio Denis. “Quiero darles las gracias a todos, al apoyo de los medios. En este momento, no puedo hablar. Lo haré más adelante cuando pueda hacerlo. El tiempo es el mejor juez y Dios todo lo ve”, cerró.

Sergio Denis murió a los 71 años tras una exitosa carrera de más de 50 años como cantante, compositor y ocasionalmente como actor.

TucumánSergio DenisAccidenteMúsica
Rocío Sirimarco
Rocío Sirimarco

Redactora

Periodista especializada en temáticas sociales y policiales. Trabajó en medios como Radio Mitre, El Observador y El Destape. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Así es el refugio patagónico de Iván de Pineda:piedra expuesta, ambientes integrados y vista panorámica al bosque

    Así es el refugio patagónico de Iván de Pineda: piedra expuesta, ambientes integrados y vista panorámica al bosque

  2. Tiene solo 5 capítulos, fue creada por el responsable de “The Last of Us” y es una de las miniseries más cautivantes para ver en HBO Max

    Tiene solo 5 capítulos, fue creada por el responsable de “The Last of Us” y es una de las miniseries más cautivantes para ver en HBO Max

  3. Tiene solo 10 capítulos, está basada en hechos reales y es una de las miniseries más atrapantes para maratonear en HBO Max

    Tiene solo 10 capítulos, está basada en hechos reales y es una de las miniseries más atrapantes para maratonear en HBO Max

  4. Así es la casa de Dalma Maradona en Núñez:detalles centenarios, jardín con piscina y una fachada histórica

    Así es la casa de Dalma Maradona en Núñez: detalles centenarios, jardín con piscina y una fachada histórica

  5. Así era la casa de Sofía Gala a sus 14 años:bolas de boliche, fotos de Rodrigo el Potro y en el mismo terreno que Moria Casán

    Así era la casa de Sofía Gala a sus 14 años: bolas de boliche, fotos de Rodrigo el Potro y en el mismo terreno que Moria Casán
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Javier Milei prometió dar otro recital tras la inflación mayorista del 0,8%:“Voy a tener que buscar tiempo para ensayar”

Javier Milei prometió dar otro recital tras la inflación mayorista del 0,8%: “Voy a tener que buscar tiempo para ensayar”

La CGT y las CTA marcharon al Ministerio de Economía por las familias endeudadas y reclamaron “un programa de refinanciación”

Cómo es la letra chica para privatizar las tres líneas del Belgrano Cargas:el esquema que prepara el gobierno de Milei

Carlos Maslatón, abogado y analista financiero:“Axel Kicillof tenía razón con YPF”

Economía

Cierran Aeroparque por casi 3 días en agosto:desde cuándo y qué pasará con los 900 vuelos afectados

Cierran Aeroparque por casi 3 días en agosto: desde cuándo y qué pasará con los 900 vuelos afectados

Llegó una reconocida marca de cosmética coreana a la Argentina:dónde abrieron sus cinco locales

Dato del INDEC:la actividad económica se recuperó un 0,8% mensual en junio y acumuló una suba del 1,9% en el primer semestre de 2026

Día del Empleado de Comercio 2026:qué fecha cae este año y para quiénes será feriado

Internacionales

Arreglaban una calle y lo que apareció debajo sorprendió a los arqueólogos:hallaron un barrio medieval intacto

Arreglaban una calle y lo que apareció debajo sorprendió a los arqueólogos: hallaron un barrio medieval intacto

Video angustiante:las imágenes del accidente de helicóptero que dejó siete muertos en un safari de Kenia

Susto a bordo:así quedó el avión tras chocar con una estructura que le quebró una de las alas

Los videos impactantes del terremoto en Perú:una enorme nube de polvo cubrió la zona rural de Ayacucho