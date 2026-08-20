La Justicia rechazó pagar una indemnización a la familia de Sergio Denis por su muerte: “No vio la marca en el escenario”

Sergio Denis y su hija, Bárbara Hoffman. Foto: Archivo

El 11 de marzo de 2019, Sergio Denis, sufrió una brutal caída del escenario mientras daba un show en el Teatro Mercedes Sosa, ubicado en la ciudad San Miguel de Tucumán. Poco más de un año permaneció internado en coma en la Clínica de Rehabilitación Alcla de la Ciudad de Buenos Aires hasta que finalmente falleció el 15 de mayo de 2020.

En las últimas horas, se dio a conocer que la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la provincia rechazó el pedido de pago de indemnización por la muerte del cantante que habían solicitado los familiares.

Tras analizar cómo se dio el fatal accidente, las autoridades judiciales concluyeron que la responsabilidad de la caída estuvo en el propio músico, ya que fue él “quien no vio la marca dispuesta en el escenario” mientras se encontraba cantando de frente al público. Este acto hizo que, en pocos segundos, se desplomara dentro de un agujero de tres metros de profundidad.

Sergio Denis murió el 15 de mayo de 2020 tras permanecer más de un año en coma. Foto: Archivo

En este sentido, en el fallo firmado por María Florencia Casas y Juan Ricardo Acosta expresaron que fue un “hecho de la víctima” y que fue Denis quien se puso en peligro. Por otro lado, como se trató de un reclamo de la familia del cantante, por disposición de la Justicia deberán hacerse cargo, además, de los gastos del mismo.

Qué pedía la familia de Sergio Denis a la Justicia de Tucumán

El reclamo de la familia de Sergio de Denis se realizó en 2022 y, en el documento, los hijos del músico Federico Patricio Hoffmann, Bárbara Hoffmann y María Victoria Hoffmann solicitaban una indemnización de $7,6 millones con intereses y otros $3,3 millones por lucro cesante. Más tarde, pidieron, además, $5,6 millones como herederos del artista.

En este período de tiempo, Bárbara Hoffman, incluso, manifestó que la causa no avanzaba y que necesitaban que se investigue en detalle lo que había ocurrido con su padre aquel 11 de marzo en el Teatro Mercedes Sosa.

El descargo de la hija de Sergio Denis al enterarse del rechazo de la Justicia en pagar una indemnización

Ni bien recibió el fallo judicial en el que se le negaba la indemnización por la muerte de su padre, Bárbara Hoffman utilizó sus redes sociales para expresar su indignación. La mujer aseguró que se trata de una “injusticia” ya que, según su visión, los magistrados “culpabilzaron” a Sergio Denis del hecho cuando en realidad él fue víctima de una tragedia. “Argentina. El único país donde las víctimas terminan siendo culpabilizadas. Es realmente lamentable”.

Para la hija de Sergio Denis, la Justicia culpabilizó a su padre de la caída que sufrió en 2019.

Hoffman también agradeció a todas aquellas personas que la acompañaron en este proceso judicial, incluidas, gran parte de las fanáticas de Sergio Denis. “Quiero darles las gracias a todos, al apoyo de los medios. En este momento, no puedo hablar. Lo haré más adelante cuando pueda hacerlo. El tiempo es el mejor juez y Dios todo lo ve”, cerró.

Sergio Denis murió a los 71 años tras una exitosa carrera de más de 50 años como cantante, compositor y ocasionalmente como actor.