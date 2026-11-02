En el siglo XVI, los españoles trajeron burros para transportar cargas: hoy viven asilvestrados en la Puna y generan un inesperado debate ambiental

Durante siglos fueron esenciales para transportar cargas Foto: Wikipedia

Antes de la construcción de rutas y puentes, atravesar el territorio argentino era una tarea lenta y peligrosa. Las enormes distancias, la falta de caminos y los cordones montañosos obligaban a depender de animales resistentes, capaces de soportar condiciones extremas.

El burro, descendiente de asnos salvajes africanos, estaba adaptado al traslado de cargas. Los españoles introdujeron estos animales en América desde finales del siglo XV y, con el avance de la colonización, llegaron a las regiones que hoy integran la Argentina.

Su tolerancia al calor, la escasez de agua y los terrenos pedregosos los convirtió en una pieza esencial de la economía colonial. Transportaban mercaderías, leña, alimentos y minerales por senderos donde los carros no podían avanzar.

Los burros que transformaron el transporte colonial

Los burros también resultaron fundamentales para obtener mulas, nacidas del cruce entre un burro y una yegua. Las mulas reunían fuerza, equilibrio y resistencia, cualidades que las volvieron protagonistas del transporte durante la etapa colonial.

Los burros llegaron a la Argentina durante la época colonial Foto: Instagram @lokurasdeciudad

A diferencia de los caballos, los burros podían mantenerse con vegetación de menor calidad y necesitaban menos agua. También avanzaban con seguridad por caminos estrechos y laderas pronunciadas. Por eso quedaron vinculados con la minería, la agricultura y la vida cotidiana de los pueblos de montaña.

Del trabajo cotidiano a la vida silvestre

La situación cambió con la expansión ferroviaria de la segunda mitad del siglo XIX. Los trenes trasladaban más mercadería en menos tiempo, mientras que la llegada de camiones, automóviles y maquinaria agrícola redujo el uso de animales de carga.

Numerosos burros dejaron de ser necesarios, escaparon o fueron abandonados, y encontraron ambientes parecidos a los territorios áridos de sus antepasados.

En la Puna argentina, algunas poblaciones lograron reproducirse sin asistencia humana. Actualmente existen grupos asilvestrados en sectores del noroeste, especialmente en paisajes montañosos y desérticos.

Pueden recorrer distancias, consumir pastos duros y aprovechar fuentes de agua difíciles de detectar. Esa capacidad explica por qué permanecieron en lugares donde otros animales requieren mayores cuidados.

Por qué son considerados una especie exótica

Aunque llevan siglos en el territorio, los burros no pertenecen a la fauna originaria sudamericana actual. Por esa razón, son clasificados como animales exóticos introducidos por los seres humanos.

Burros asilvestrados recorren los paisajes áridos de la Puna Foto: almaobservatory

En el caso de los burros asilvestrados, preocupa su posible competencia por el alimento con camélidos, ganado y otros herbívoros. También se analiza el impacto de sus pezuñas sobre suelos frágiles y de su alimentación sobre los pastizales. Sin embargo, no todos los especialistas consideran que su efecto sea únicamente negativo.

El inesperado debate ambiental

Hasta hace aproximadamente 10.000 años existieron équidos nativos en Sudamérica, entre ellos representantes de los géneros Equus e Hippidion. Habitaron la región durante millones de años antes de desaparecer al final del Pleistoceno.

Esta evidencia impulsó una hipótesis polémica: los ecosistemas sudamericanos evolucionaron durante extensos períodos junto con grandes herbívoros semejantes a burros y caballos. En consecuencia, los asnos actuales podrían recuperar parcialmente funciones antiguas, como mantener áreas abiertas, remover el suelo, dispersar semillas y transportar nutrientes.

La propuesta no significa que deban multiplicarse sin control ni que sus efectos sean positivos en todos los ambientes. Faltan estudios para determinar cómo modifican la vegetación, las fuentes de agua y la convivencia con especies nativas.

Un vestigio vivo de la historia argentina

Los burros asilvestrados representan una época en la que el transporte dependía de la resistencia animal y cada viaje podía durar semanas. También reflejan un dilema contemporáneo: cómo manejar especies introducidas con valor histórico y cultural que pueden transformar ecosistemas vulnerables.

Traídos para mover cargas, reemplazados por trenes y camiones y convertidos finalmente en habitantes libres de las montañas, dejaron una huella silenciosa en la Argentina. Su presencia obliga a mirar el pasado para responder una pregunta abierta: ¿deben ser controlados como invasores o reconocidos como posibles protagonistas de un ambiente en transformación?