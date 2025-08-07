Postre rico y saludable en la licuadora: cómo hacer el cheesecake vasco en simples pasos
Uno de los postres más ricos y que tomó protagonismo en el último tiempo es el cheesecake vasco. La receta es muy sencilla: solo se necesitan 5 ingredientes y el resultado es un postre exquisito, ideal para compartir en la merienda o de postre.
Esta preparación queda cremosa porque dos de sus ingredientes son queso crema y yogur griego o natural. Además, se convierte en una versión saludable para quienes eligen opciones no tan dulces.
La receta del cheesecake vasco
Este paso a paso, compartido por Pau Moguilevsky a través de su perfil en Instagram @pulicocina, requiere de un molde de aproximadamente 15 cm. Si es más grande se deben duplicar las cantidades.
Ingredientes para hacerlo en la licuadora
- 3 huevos
- 300 g de queso crema
- 200 g de yogur griego o natural
- 3 cucharadas del edulcorante de preferencia (o 120 g de eritritol o azúcar)
- 30 g de proteína en polvo o maicena (fécula de maíz)
Paso a paso
- Colocar todos los ingredientes en la licuadora o en un recipiente.
- Batir todo hasta lograr una mezcla homogénea.
- Verter la preparación en un molde chico cubierto con papel manteca.
- Antes de todo el proceso se debe prender el horno a 200 °C. Luego colocar la mezcla durante 45 minutos. También se puede realizar en la freidora de aire durante 20 minutos.
- Antes de servir y desmoldar, dejar enfriar por completo.
Cómo hacer torta vasca, la delicia que es furor en las confiterías porteñas y súper fácil de preparar en casa
La torta vasca se convirtió en una de las preparaciones más virales del último tiempo. Con su masa dorada, su relleno cremoso y ese equilibrio perfecto entre simpleza y sabor, esta delicia típica del País Vasco está haciendo furor en redes sociales, pastelerías y mesas de todo el mundo. No es raro verla replicada una y otra vez por cocineros, influencers y amantes de la pastelería.
La cocinera e instagrammer Tefi Russo compartió con sus 1,3 millones de seguidores su versión de esta torta que, además de ser deliciosa, es muy fácil de preparar. A continuación, te mostramos el paso a paso para que te animes a hacerla en casa y disfrutes de este clásico que es tendencia.
Ingredientes
- 750 g de queso crema
- 350 gr de crema de leche
- 230 g de azúcar
- 4 huevos
- 30 g de almidón de maíz
- 1 limón para ralladura
- 1 cda de extracto de vainilla
Paso a paso
- Mezclar el queso crema con la crema hasta que quede de una textura homogénea.
- Agregar el azúcar, la ralladura y el extracto de vainilla.
- Agregar los huevos de a uno. Y por último el almidón tamizado.
- Poner en el molde dos capas de papel manteca mojadas y escurridas antes de acomodar para evitar que se queme el papel.
- Volcar la preparación. El molde tiene 24 cm de diámetro.
- Llevar al horno a 200 grados por 40 minutos. Cuando se apaga, dejar abierta un poquito la puerta del horno y dejar enfriar para que no se parta por arriba.
- Dejar enfriar por completo ya fuera del horno y pueden desmoldar.
- TIP: se puede comer sola o terminar con algún almíbar, mermelada, frutos rojos.