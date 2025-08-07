Postre rico y saludable en la licuadora: cómo hacer el cheesecake vasco en simples pasos

Esta receta tomó protagonismo en el último tiempo por su contenido bajo en calorías y porque es ideal para compartir en una merienda o después de la cena.

Receta del cheesecake vasco. Foto: Freepik.

Uno de los postres más ricos y que tomó protagonismo en el último tiempo es el cheesecake vasco. La receta es muy sencilla: solo se necesitan 5 ingredientes y el resultado es un postre exquisito, ideal para compartir en la merienda o de postre.

Esta preparación queda cremosa porque dos de sus ingredientes son queso crema y yogur griego o natural. Además, se convierte en una versión saludable para quienes eligen opciones no tan dulces.

La receta del cheesecake vasco

Este paso a paso, compartido por Pau Moguilevsky a través de su perfil en Instagram @pulicocina, requiere de un molde de aproximadamente 15 cm. Si es más grande se deben duplicar las cantidades.

Ingredientes para hacerlo en la licuadora

3 huevos

300 g de queso crema

200 g de yogur griego o natural

3 cucharadas del edulcorante de preferencia (o 120 g de eritritol o azúcar)

30 g de proteína en polvo o maicena (fécula de maíz)

Paso a paso

Colocar todos los ingredientes en la licuadora o en un recipiente. Batir todo hasta lograr una mezcla homogénea. Verter la preparación en un molde chico cubierto con papel manteca. Antes de todo el proceso se debe prender el horno a 200 °C. Luego colocar la mezcla durante 45 minutos. También se puede realizar en la freidora de aire durante 20 minutos. Antes de servir y desmoldar, dejar enfriar por completo.

Ingredientes para hacerlo en la licuadora. Foto: Freepik.

Cómo hacer torta vasca, la delicia que es furor en las confiterías porteñas y súper fácil de preparar en casa

La torta vasca se convirtió en una de las preparaciones más virales del último tiempo. Con su masa dorada, su relleno cremoso y ese equilibrio perfecto entre simpleza y sabor, esta delicia típica del País Vasco está haciendo furor en redes sociales, pastelerías y mesas de todo el mundo. No es raro verla replicada una y otra vez por cocineros, influencers y amantes de la pastelería.

La cocinera e instagrammer Tefi Russo compartió con sus 1,3 millones de seguidores su versión de esta torta que, además de ser deliciosa, es muy fácil de preparar. A continuación, te mostramos el paso a paso para que te animes a hacerla en casa y disfrutes de este clásico que es tendencia.

Ingredientes

750 g de queso crema

350 gr de crema de leche

230 g de azúcar

4 huevos

30 g de almidón de maíz

1 limón para ralladura

1 cda de extracto de vainilla

Receta de torta vasca. Foto Instagram @inutilisimas

Paso a paso