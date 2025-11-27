Ideales para una picada navideña: cómo hacer unos deliciosos y originales pochoclos de chipá

Esta receta se volvió tendencia en redes por su sencillo paso a paso y por los pocos ingredientes que lleva.

Pochoclo de chipá. Foto: Freepik.

Para los fanáticos del chipá y también del clásico pochoclo de cine, existe una receta que fusiona lo mejor de los dos mundos: el pochoclo de chipá, un snack crocante y delicioso que se volvió tendencia en redes.

Además de ser fácil de preparar y con pocos ingredientes, es perfecto para llevar a la cena de Navidad, ver una peli el fin de semana o simplemente darse un gustito diferente al resto. A continuación, la receta y el sencillo paso a paso.

Receta de pochoclo de chipá

Ingredientes

250 g de fécula de mandioca

150 g de queso rallado (preferentemente estacionado o semiduro)

150 g de queso cremoso en cubitos pequeños

1 huevo

50 ml de leche

2 cdas de manteca derretida (opcional, mejora la textura)

1 cdita de sal

1 pizca de polvo para hornear (opcional, para más crocante)

Paso a paso

1. Mezclar los secos

En un bowl, unir:

Fécula de mandioca

Queso rallado

Sal

Polvo para hornear (si usás)

2. Agregar húmedos:

Sumar el huevo, la leche y la manteca derretida. Mezclar hasta formar una masa suave.

3. Agregar el queso cremoso:

Incorporar los cubitos y mezclar apenas para que queden distribuidos. Cabe destacar que no se tiene que derretir, sino quedar dentro de cada mini bolita.

4. Formar el “pochoclo”:

Hacer bolitas chiquitas, del tamaño de un garbanzo o un pochoclo real.

Cuanto más chiquitas, más crocantes.

5. Hornear: