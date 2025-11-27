Ideales para una picada navideña: cómo hacer unos deliciosos y originales pochoclos de chipá
Esta receta se volvió tendencia en redes por su sencillo paso a paso y por los pocos ingredientes que lleva.
Para los fanáticos del chipá y también del clásico pochoclo de cine, existe una receta que fusiona lo mejor de los dos mundos: el pochoclo de chipá, un snack crocante y delicioso que se volvió tendencia en redes.
Además de ser fácil de preparar y con pocos ingredientes, es perfecto para llevar a la cena de Navidad, ver una peli el fin de semana o simplemente darse un gustito diferente al resto. A continuación, la receta y el sencillo paso a paso.
Receta de pochoclo de chipá
Ingredientes
- 250 g de fécula de mandioca
- 150 g de queso rallado (preferentemente estacionado o semiduro)
- 150 g de queso cremoso en cubitos pequeños
- 1 huevo
- 50 ml de leche
- 2 cdas de manteca derretida (opcional, mejora la textura)
- 1 cdita de sal
- 1 pizca de polvo para hornear (opcional, para más crocante)
Paso a paso
1. Mezclar los secos
En un bowl, unir:
- Fécula de mandioca
- Queso rallado
- Sal
- Polvo para hornear (si usás)
2. Agregar húmedos:
Sumar el huevo, la leche y la manteca derretida. Mezclar hasta formar una masa suave.
3. Agregar el queso cremoso:
Incorporar los cubitos y mezclar apenas para que queden distribuidos. Cabe destacar que no se tiene que derretir, sino quedar dentro de cada mini bolita.
4. Formar el “pochoclo”:
- Hacer bolitas chiquitas, del tamaño de un garbanzo o un pochoclo real.
- Cuanto más chiquitas, más crocantes.
5. Hornear:
- Colocar en una placa aceitada o con papel manteca.
- Hornear a 180 °C durante 10 a 15 minutos, hasta que se inflen y doren un poco.