Ideales para una picada navideña: cómo hacer unos deliciosos y originales pochoclos de chipá

Esta receta se volvió tendencia en redes por su sencillo paso a paso y por los pocos ingredientes que lleva.

jueves, 27 de noviembre de 2025, 14:43
Pochoclo de chipá.
Pochoclo de chipá. Foto: Freepik.

Para los fanáticos del chipá y también del clásico pochoclo de cine, existe una receta que fusiona lo mejor de los dos mundos: el pochoclo de chipá, un snack crocante y delicioso que se volvió tendencia en redes.

Además de ser fácil de preparar y con pocos ingredientes, es perfecto para llevar a la cena de Navidad, ver una peli el fin de semana o simplemente darse un gustito diferente al resto. A continuación, la receta y el sencillo paso a paso.

Receta de pochoclo de chipá

Ingredientes

  • 250 g de fécula de mandioca
  • 150 g de queso rallado (preferentemente estacionado o semiduro)
  • 150 g de queso cremoso en cubitos pequeños
  • 1 huevo
  • 50 ml de leche
  • 2 cdas de manteca derretida (opcional, mejora la textura)
  • 1 cdita de sal
  • 1 pizca de polvo para hornear (opcional, para más crocante)
Pochoclo de chipá.

Paso a paso

1. Mezclar los secos

En un bowl, unir:

  • Fécula de mandioca
  • Queso rallado
  • Sal
  • Polvo para hornear (si usás)

2. Agregar húmedos:

Sumar el huevo, la leche y la manteca derretida. Mezclar hasta formar una masa suave.

3. Agregar el queso cremoso:

Incorporar los cubitos y mezclar apenas para que queden distribuidos. Cabe destacar que no se tiene que derretir, sino quedar dentro de cada mini bolita.

4. Formar el “pochoclo”:

  • Hacer bolitas chiquitas, del tamaño de un garbanzo o un pochoclo real.
  • Cuanto más chiquitas, más crocantes.

5. Hornear:

  • Colocar en una placa aceitada o con papel manteca.
  • Hornear a 180 °C durante 10 a 15 minutos, hasta que se inflen y doren un poco.