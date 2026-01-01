La mejor comida para seguir en espíritu festivo: los ingredientes necesarios y el paso a paso para preparar un vitel toné exquisito

Una preparación que no requiere de demasiadas habilidades culinarias ni toma demasiado tiempo, se llevará todos los aplausos en la mesa navideña.

Vitel toné, una delicia navideña. Foto: Wikipedia.

Con el vitel toné sucede algo increíble. Es un plato que la gran mayoría de los argentinos adora, pero no se consume en todo el año: se espera a las fiestas para disfrutarlo, dado que es un clásico de las mesas de la fiesta.

Teniendo en cuenta que ya se acercan las fechas donde el vitel toné es una fija, cabe repasar el paso a paso y los ingredientes necesarios para llevarse todos los aplausos en este comienzo del 2026.

Preparar vitel toné en simples pasos es posible. Foto: X @C30458551

Es un plato excelente para servir en Nochebuena, Navidad, Año Nuevo e incluso para cocinar más allá de las fiestas, ya que es una buena manera de comer carne fresca durante el verano. Hacer vitel toné es fácil pero requiere dedicación.

Los ingredientes para hacer el mejor vitel toné

Para la carne se requiere:

1/2 kg de peceto de ternera.

2 zanahorias.

2 cebollas.

1 apio.

1/2 cucharadita de pimienta.

2 hojas de laurel.

Para la salsa, los ingredientes son:

1 lata de lomitos de atún al natural.

1 taza de mayonesa.

1 cucharada de jugo de limón.

5 cucharadas de crema de leche.

1 pizca de pimienta.

El paso a paso para hacer vitel toné

Con un tiempo de cocción de apenas 2 horas, la receta justa para hacer 4 porciones de vitel toné.

Limpieza y cocción de la carne

Limpiar el peceto. Retirarle las marcas de grasa. Cortar las cebollas en cuartos y las zanahorias en rodajas. En una olla grande colocar el peceto, la zanahoria, la cebolla, el apio, la pimienta y el laurel. Añadir agua fría hasta cubrir los ingredientes. Cocinar a fuego bajo por dos horas con la olla tapada por la mitad. Cuando esté tierna la carne, apagar el fuego y dejar que se enfríe el peceto en el caldo.

Preparación de la salsa

En un bol mezclar la mayonesa, el atún y la cucharada de limón. Procesar los ingredientes en un mixer hasta que quede una pasta homogénea. Añadir la crema de leche y batir con una cuchara de madera para evitar que se corte. Condimentar con pimienta y sal.

Armado del peceto

Sacar y esperar a que se seque el peceto del caldo. Cortar el peceto en rodajas finas y colocarlas en una fuente de vidrio o cerámica de forma escalonada. Añadir la salsa encima hasta que toda la carne quede cubierta. Conservar en la heladera hasta el momento de comer.

De esta forma, en poco tiempo se puede preparar un plato ideal para la mesa navideña.