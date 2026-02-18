Tortas fritas. Foto: X/Grok.

La torta frita es un manjar típico de la gastronomía de Hispanoamérica que usualmente se preparan de forma redondeada y achatada. Si bien es una delicia, muchos le escapan por su alto contenido en grasa, harina y azúcar, por eso para quienes buscan opciones saludables acá te presentamos una receta ideal.

Esta versión se elabora con ingredientes alternativos que mantienen su esencia crujiente y esponjosa, pero sin el aporte calórico y graso de la receta tradicional, ya que no tiene grasa ni harina.

Se cree que el origen de esta delicia es alemán, derivado del bocadillo Kreppel, ó árabe que posteriormente, y tras la invasión árabe de la península ibérica, podría haber sido adoptada por sus habitantes y provocar la creación de variantes originarias de este territorio. Serían los españoles quienes, en masiva inmigración, los llevaron consigo a América.

Tortas fritas, comida. Foto: Freepik

Ingredientes para hacer las tortas fritas sin grasa ni harina

Para preparar esta versión liviana de torta fritas, se necesitan los siguientes ingredientes:

2 tazas de avena procesada o harina de avena.

2 huevos.

1 cucharadita de polvo de hornear.

½ taza de leche o bebida vegetal.

1 pizca de sal.

1 cucharadita de miel o edulcorante (opcional, si se prefieren dulces).

Aceite en spray o unas gotas de aceite para dorar (opcional, si se cocinan en sartén).

La receta paso a paso