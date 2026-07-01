Papas gratinadas a la crema sin horno: todos los trucos para que quede una receta cremosa y exquisita

Las papas son uno de los alimentos más consumidos en Argentina, ya que son versátiles, accesibles y permiten preparar desde guarniciones hasta platos principales. Además, según datos del INTA, aportan carbohidratos complejos que funcionan como fuente de energía para el organismo. ¡Hoy te compartimos una receta para enfrentar el invierno comiendo delicioso y haciéndola fácil!

Como en cualquier receta, todo comienza con una buena materia prima. A la hora de comprar papas, conviene elegir piezas firmes, sin brotes ni zonas verdes. Este detalle no es menor, ya que las partes verdes contienen solanina, una sustancia natural que puede resultar tóxica en cantidades elevadas.

Cuando usamos las papas, también es importante lavarlas bien antes de cocinarlas. Esto requiere utilizar agua potable, como para el consumo humano, libre de contaminantes y microorganismos, tal como recomiendan organismos como SENASA para la correcta manipulación de frutas y verduras.

Una comida rica, calórica y muy rendidora. Foto: PH Magnific

El secreto para lograr un gratinado cremoso sin usar el horno

Uno de los errores más comunes es cocinar demasiado las papas antes de armar la preparación. Para esta receta, lo ideal es cortarlas en rodajas finas y parejas, y lo mejor es con la mandolina. La otra opción con la que también se puede lograr un buen resultado es con un cuchillo afilado. Lo importante es que queden bien finitas.

Un buen tip es blanquear las papas durante unos minutos en agua caliente. No tienen que quedar completamente cocidas, sino apenas tiernas. De esta manera terminan la cocción en la sartén sin desarmarse y así la preparación tendrá una buena presentación.

Para el armado de esta receta, tomamos una sartén amplia o una cacerola bajita. Colocamos una primera capa de papas, condimentamos con sal, pimienta y nuez moscada, agregamos un poco de queso (si querés) y repetimos el procedimiento hasta terminar los ingredientes. Luego incorporamos la crema de leche y a fuego medio cocinamos con la tapa.

La receta del gratín de papas no falla, se puede hacer con o sin queso ¡pero siempre es una delicia! Foto: Ph Chatgpt

La clave está en cocinar a fuego bajo y con tapa. De esta manera, el vapor que se genera dentro del recipiente permite que las papas terminen de cocinarse y que el queso se funda por completo. Si querés potenciar el sabor, podés sumar cebolla, ajo o combinarlo con zucchini. Ahora, pasemos a los detalles de esta ¡súper receta!

Ingredientes para este exquisito gratín

3 papas medianas

150 ml de crema de leche

Sal, pimienta y nuez moscada

Opcional : ajo picado

Paso a Paso para lograr un rico gratín sin horno

Lavamos y pelamos todas las papas Cortamos bien finitas, lo mejor es utilizar una tabla firme para poder manipularlas. Luego las reservamos Tomamos una olla y con el agua hirviendo las blanqueamos por tres minutos y cortamos cocción. También se puede hacer en el microondas, lo importante es que queden semi cocidas Preparamos la mezcla de la crema de leche y sazonamos Tomamos una sartén y hacemos una capa de papas y otra de crema de leche hasta completar Cocinamos a fuego bajo con la tapa por 5 minutos más ¡y listo!

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