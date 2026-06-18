Rápida, rica y rendidora: cómo hacer una tarta de jamón y queso en apenas 15 minutos

Muchas veces pensamos que cocinar algo casero implica dedicarle tiempo o tener todo organizado, pero en la práctica no siempre es así. Con lo que tenemos en la heladera también se pueden armar recetas que funcionan muy bien, sobre todo cuando buscamos algo práctico. Esta tarta es una de esas preparaciones que no fallan: fácil de hacer, económica y con un resultado que gusta a todos.

El jamón y el queso forman una combinación clásica que aporta sabor y textura. El queso se funde durante la cocción y genera un relleno cremoso, mientras que el jamón suma ese toque salado que equilibra muy bien la preparación. Además, es una receta que se puede adaptar según lo que tengas en casa: podés agregar alguna verdura, un poco de crema para mayor suavidad.

Una receta deliciosa para hacer en poco tiempo Foto: PH Bubica Melisa Flavia

¿Cómo hacer una masa de tarta casera fácil?

Si bien podés usar masa comprada para resolver más rápido, hacer una masa casera también es una opción simple y económica. Solo necesitás harina, un poco de grasa o manteca, agua y sal. Se mezclan los ingredientes hasta formar una masa suave, se deja descansar unos minutos y luego se estira para usar. Acá te dejamos toda la info de la receta de la masa casera.

La ventaja de hacerla en casa es que podés controlar los ingredientes y lograr una base más crocante, con mejor sabor o hasta añadirle algunas semillas. Además, no lleva demasiada técnica y en pocos minutos la tenés lista. Si estás con poco tiempo, la masa comprada sigue siendo una gran aliada, pero tener esta opción suma mucho para el día a día.

La tarta de jamón y queso ¡un imperdible para compartir con la familia! Foto: PH Bubica Melisa Flavia

Volviendo a la receta, otro punto a favor es que esta tarta se puede preparar en el momento o dejar lista para después. Es ideal para un almuerzo rápido, una cena sin complicaciones o incluso para llevar. También es una buena opción cuando necesitás resolver algo rendidor con pocos ingredientes.

Esta tarta de jamón y queso es una de esas recetas que conviene tener siempre a mano: práctica, rica y perfecta para esos días donde necesitás cocinar algo sin perder tiempo.

Ingredientes para hacer una rica tarta de jamón y queso

1 masa de tarta

200 gramos de queso

200 gramos de jamón cortado en cubos

4 huevos

Sal y pimienta a gusto

Paso a Paso para esta sabrosa tarta

Precalentar el horno a 180 grados, preparar el molde con un poco de harina o aceite, según prefieras Cortar el queso y el jamón en cubos En un bol cascar los huevos y batirlos, luego agregar el jamón y el queso Cocinar la masa a blanco por cinco minutos y luego verter la mezcla y llevar al horno por unos 15 minutos mas Ahora queda disfrutar

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