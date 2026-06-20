La receta definitiva para hacer empanadas caprese caseras: trucos y el secreto para que no se abran en el horno

La combinación caprese es simple, pero funciona muy bien: tomate, queso y albahaca. El problema muchas veces aparece cuando no estamos en temporada de tomates y el sabor no es el mismo. Por eso, en esta receta te compartimos algunos trucos para que el relleno quede sabroso, incluso fuera de estación.

Las empanadas son una de esas recetas que permiten adaptarse a los elementos que tenemos en casa. En este caso, el secreto está en trabajar bien los ingredientes para potenciar el sabor sin necesidad de sumar demasiado.

¿Cómo lograr buen sabor en tomates fuera de estación?

Cuando el tomate no está en su mejor momento, hay algunas formas simples de mejorarlo. Un buen recurso es cortarlo en cubos, dejarlo reposar unos minutos con sal y un poco de aceite de oliva (del bueno). Esto ayuda a resaltar el sabor y mejorar la textura.

Otra opción es usar tomates cherry, que suelen tener más dulzor durante todo el año. Aunque menos accesible, tener huerta puede permitir que no sea un factor limitante.

Unas deliciosas empanadas caseras para compartir con nuestra gente querida. Foto: PH Bubica

El queso, la clave para una buena textura y hacer las mejores empanadas caprese

Para estas empanadas, el queso tiene que fundir bien; la mozzarella es la opción más utilizada, pero también podés combinarla con algún queso más firme, para darle más cuerpo al relleno.

Un buen consejo para esta receta: no excederse con la cantidad de relleno, para evitar que las empanadas se abran durante la cocción. También para que queden prolijas y podamos cerrarlas correctamente.

Trucos para que las empanadas caprese queden perfectas

Escurrir bien el tomate antes de armar las empanadas. Podés dejar la mezcla hecha y colocarla en un colador.

No sobrecargar el relleno , usar una cuchara para tener la misma medida de relleno en cada empanada

Cerrar bien los bordes , mojarlos y manipularlos haciendo presión

Cocinar en horno fuerte para que queden doradas

Se pueden llevar dos horas al freezer y después hornear para evitar que el queso haga explotar la empanada

Pincelar con huevo para mejor color y brillo , esto se hace antes de que entren al horno

Recordá siempre precalentar el horno antes de cocinar. Con unos diez minutos de anticipación es más que suficiente.

Unas empanadas fácil de cerrar: solo necesitan un tenedor para lograrlo. Foto: Ph Freepik

Estas empanadas caprese son una alternativa simple y muy adaptable para compartir con nuestros amigos vegetarianos. Ideales para esos días donde querés algo casero, rápido y sin complicaciones, pero con un resultado que sorprende. También podés preparar más cantidad y dejarlas en el congelador, solo hace falta rotular con fecha y utilizar un recipiente hermético para su correcta conservación.

Ingredientes para las empanadas caprese

1 masa de tapas para empanadas

4 tomates peritas

Albahaca fresca (abundante)

200 gramos de queso mozzarella

Paso a paso: cómo preparar unas deliciosas empanadas caprese

Precalentar el horno a 180 grados y separar una placa para colocar las empanadas. Lavar los tomates y cortarlos en cubos. Lo correcto es no utilizar la pulpa, pero con un colador podés utilizarla. También hay que lavar la albahaca para picarla bien finita. En un bowl, colocar el tomate y sazonar: con sal, pimienta recién molida (mejor) y un rico aceite de oliva. Dejar en reposo por unos minutos hasta que se vea jugo en el fondo del recipiente. Cortar los cubos de queso. Y en un recipiente mezclar todo. Ayudarse con un colador si aún queda exceso de líquido. En una masa colocar una cucharada de mezcla, para tener siempre la misma medida y también poder cerrarlas. Una vez hechas todas las empanadas, las cerramos con el repulgue. Unir todas las puntas para diferenciarlas. Batir huevo y pintar las empanadas. Luego llevarlas al horno por unos 8 minutos en total. Con el horno a 220 grado y con temporizador, no tienen que salir negritas, deben estar apenas doradas.

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