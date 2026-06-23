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Messi histórico, Argentina clasificada: el camino hacia el bicampeonato del Mundial 2026

El debut frente a Argelia dejó una victoria contundente por 3-0 con hat-trick de Lionel Messi, y el posterior cruce ante Austria ratificó el buen momento con un 2-0 en el AT&TStadiumde Dallas.

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Argentina vs Austria por el Grupo J.
Argentina vs Austria por el Grupo J. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters
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La Selección llega a su tercera fecha de grupo con un arranque perfecto que llena de orgullo a todo el país. El debut frente a Argelia dejó una victoria contundente por 3-0 con hat-trick de Lionel Messi, y el posterior cruce ante Austria ratificó el buen momento con un 2-0 en el AT&TStadiumde Dallas. Argentina ya está clasificada matemáticamente a los dieciseisavos de final como líder del Grupo J, con seis puntos perfectos, cinco goles a favor (todos de Messi) y la valla invicta. Pero lo más grande de la noche en Dallas no fue la clasificación: fue ver al capitán argentino convertirse en el máximo goleador absoluto en la historia de los Mundiales.

El traje de candidato calza a la perfección

Muchos análisis previos ubicaban a la Albiceleste entre las principales candidatas al título, y las simulaciones matemáticas daban excelentes pronósticos. La realidad coincide con la teoría: el equipo exhibió un control absoluto del ritmo en ambos compromisos. Los hinchas que quieran aprovechar este gran momento de la selección pueden usar el código betano, que entrega un saldo de bienvenida útil para los pronósticos de los próximos partidos del Mundial. La estructura defensiva muestra estabilidad (Dibu Martínez todavía no ha sido vencido), y la eficacia ofensiva castiga a los rivales en los momentos justos.

El mapa del tesoro ya se dibujó

Con seis puntos acumulados y la diferencia de gol a favor, Argentina aseguró matemáticamente su clasificación a la fase eliminatoria como líder del Grupo J. El nuevo formato de la competencia altera los cruces posteriores, y terminar primero del grupo condiciona el camino de forma positiva, evitando a los rivales más complicados en los dieciseisavos. La previsión razonable invita a imaginar al seleccionado en las instancias finales con posibilidades reales de pelear las semifinales y, por qué no, la final del 19 de julio en el MetLife Stadium.

Lionel Messi en un local comercial Foto: Pexels

Messi, el récord absoluto: lo que pasó en Dallas

Lionel Messi escribió historia en el AT&T Stadium. El partido contra Austria empezó con un susto: a los 8 minutos, el VAR detectó una falta sobre Lautaro Martínez y otorgó penal a la Albiceleste. Messi tomó la pelota con la oportunidad de romper el récord de Klose desde los 12 pasos, pero su remate se fue desviado. El récord histórico tendría que esperar un poco más.

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La espera no fue larga. Al minuto 38, tras una habilitación de Cristian Medina y una dejada clave de Thiago Almada, Messi recibió cerca de la medialuna del área y definió de primera junto al palo. Era su gol número 17 en Copas del Mundo, y con ese tanto dejaba atrás a Miroslav Klose como máximo goleador histórico del torneo. El estadio se vino abajo: hinchas argentinos teñidos de celeste y blanco celebraban un récord que parecía intocable.

El cierre llegó en el descuento. Al minuto 90+3, tras varios rebotes en el área austriaca, Messi apareció para empujar el 2-0 y sumar su gol 18 en Mundiales, consolidándose en solitario como el anotador más prolífico en la historia del certamen. Un gol en Alemania 2006, ninguno en Sudáfrica 2010, cuatro en Brasil 2014, uno en Rusia 2018, siete en Qatar 2022, y cinco (hasta ahora) en Norteamérica 2026: la línea del tiempo de un capitán que sigue empujando su propio techo a los 38 años.

Scaloni hizo cambios en el segundo tiempo (ingresaron Nicolás Otamendi, Julián Álvarez y Nicolás González) para sostener la ventaja, pero el partido ya tenía un protagonista único. Y los registros de la prensa especializada descartaron una nueva sobrecarga muscular en Messi, generando alivio colectivo. El capitán aporta los goles determinantes y guía a sus compañeros con un peso emocional que no se puede medir solo en estadísticas.

Las cifras que respaldan la ilusión

  • Argentina acumula 6 puntos perfectos en el Grupo J
  • 5 goles a favor, todos anotados por Lionel Messi
  • 0 goles en contra: Dibu Martínez todavía no ha sido vencido
  • 18 goles en Mundiales de Messi, récord absoluto en la historia
  • Clasificación a dieciseisavos asegurada con una fecha por jugar
  • Victorias ante Argelia (3-0) y Austria (2-0) consolidan el primer puesto

Los desafíos para sostener la corona

El próximo partido es el sábado 27 de junio a las 23:00 (hora argentina) contra Jordania, debutante absoluto del torneo. Es probable que Scaloni dé descanso a varios titulares pensando en los dieciseisavos, donde el rival saldrá del Grupo H (España, Uruguay, Cabo Verde o Arabia Saudí, todos todavía con chances). Sostener la intensidad física será un desafío constante por el desgaste acumulado, y el cuerpo técnico necesitará variantes ofensivas para destrabar esquemas cerrados cuando aumente la paridad táctica.

La salud del plantel resultará vital durante las próximas semanas, especialmente la de Messi. Las tribunas reflejan una confianza total en este proceso, y el plantel viaja concentrado hacia Kansas City con la sensación de que la final del 19 de julio es una posibilidad cada vez más concreta. Argentina ya tiene a su máximo goleador histórico. Falta ver si también levanta su cuarta Copa del Mundo.

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