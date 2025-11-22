España palpita la Navidad: empezó la temporada de alumbrado con el encendido de millones de luces LED en todo el país

Si bien algunas localidades ya se adelantaron, existe una semana específica en la que se concentra la mayor cantidad de encendidos en todo el territorio.

Luces de Navidad en Valencia, España. Foto: Ayuntamiento de Valencia

A poco más de un mes para Navidad, muchas ciudades de España ya están preparando todo para el gran alumbrado navideño. Si bien algunas localidades ya se adelantaron, existe una semana específica en la que se concentra la mayor cantidad de encendidos en todo el país.

La temporada de alumbrados en España

Vigo: el pistoletazo de salida

El alumbrado navideño en España comenzó el 15 de noviembre en la ciudad de Vigo, con un acto multitudinario en la Puerta del Sol. El alcalde Abel Caballero encendió el árbol gigante de 45 metros de altura, dando inicio a un despliegue de casi 12 millones de luces LED instaladas en 460 calles.

Luces, festejos de fin de año, Navidad

Alicante y Valencia se sumaron este viernes

En Alicante se encendieron 2,6 millones de luces LED en 130 emplazamientos, con adornos gigantes en forma de regalos y bolas de Navidad.

Por su parte, Valencia dará inicio a la temporada con el espectáculo “La llum encén el Nadal”, con shows piromusicales cada sábado en la plaza del Ayuntamiento.

Los que siguen: Madrid, Barcelona y Murcia

El fin de semana continuará con encendidos masivos en tres grandes capitales:

Madrid : inaugurará su alumbrado en la Plaza de Cibeles con 13 millones de bombillas repartidas en los 21 distritos, incluyendo 13 grandes abetos luminosos.

Barcelona : el Paseo de Gràcia volverá a ser el escenario principal. Este año, las luces permanecerán encendidas hasta el 6 de enero.

Murcia: por primera vez, la plaza del Cardenal Belluga será el centro del encendido simultáneo de toda la ciudad y sus pedanías.

Madrid se prepara para el alumbrado navideño. Foto: Unsplash

La semana clave: del 27 al 29 de noviembre

La semana en la que más luces se encienden es la última de noviembre, coincidiendo con el Black Friday.

Jueves 27 de noviembre:

León : realizará un gran acto en la Plaza de Santo Domingo, ampliando la decoración a más zonas de la capital.

Salamanca: inaugurará “Salamanca es Navidad” con un árbol de 23 metros en la Plaza Mayor y espectáculos de videomapping diarios.

Viernes 28 de noviembre:

Cáceres : encenderá más de un millón de luces LED y presentará como novedad un Belén tridimensional en la plaza de Santa María.

Sevilla : iluminará más de 280 calles y plazas en sus distintos distritos.

Málaga : estrenará un nuevo diseño lumínico en la emblemática calle Larios, titulado “Natividad de luz” , tras tres años de mantener la misma decoración.

Murcia (Gran Árbol): aunque el encendido general es antes, este día se inaugurará el Gran Árbol en la Plaza Circular con un show renovado.

De esta manera, entre el jueves 27 y el viernes 28 de noviembre, la gran mayoría de las capitales españolas quedarán oficialmente iluminadas, marcando el inicio definitivo de la temporada navideña en la península.