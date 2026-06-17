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Una cafetería de inspiración asiática en pleno corazón de CABA: cheescake japonés, chocolate caliente con marshmallow y más

El famoso restaurante que popularizó los baos en Buenos Aires ahora incorpora en su carta café de especialidad, pastelería oriental y nuevas opciones para disfrutar durante todo el día. Conocé todo lo que ofrece en esta nota.

Evelyn Quinteros Rios
Por Evelyn Quinteros Rios
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Koko Bao Bar amplió su propuesta en Palermo con una cafetería que combina café de especialidad, panadería artesanal y sabores de inspiración asiática.
Koko Bao Bar amplió su propuesta en Palermo con una cafetería que combina café de especialidad, panadería artesanal y sabores de inspiración asiática. Foto: Canal26.com.
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En los últimos años, los baos dejaron de ser una curiosidad gastronómica para convertirse en una de las opciones más buscadas por quienes disfrutan de la cocina asiática en Buenos Aires. Entre los principales responsables de este fenómeno aparece Koko Bao Bar, una marca que logró introducir estos tradicionales panes al vapor en el circuito gastronómico porteño y consolidar una propuesta con identidad propia.

Desde su desembarco en Palermo en 2017, el emprendimiento apostó por acercar sabores inspirados en distintos países de Asia a un público cada vez más interesado en explorar nuevas experiencias culinarias. Lo que comenzó como un pequeño local especializado en street food asiático fue creciendo hasta convertirse en una cadena con presencia en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires.

La nueva experiencia Bao Café/Bar funciona exclusivamente en la sucursal de Arévalo 1501, en el corazón de Palermo. Foto: Canal26.com.

La historia de Koko Bao Bar nació a partir de la experiencia de tres socios que, tras recorrer el sudeste asiático, descubrieron la popularidad de los baos en mercados callejeros y restaurantes tradicionales.

Con esa inspiración decidieron recrear el concepto en Argentina, adaptando algunos sabores al paladar local sin perder la esencia de este clásico oriental.

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Con café, pastelería y preparaciones dulces y saladas, Bao Café/Bar busca ampliar la experiencia gastronómica más allá del street food asiático. Foto: Canal26.com.

Cómo es la nueva cafetería asiática de Koko Bao Bar

La gran novedad de la marca es la incorporación de Bao Café/Bar, un nuevo espacio que amplía la propuesta gastronómica más allá de los almuerzos y las cenas. Por el momento, esta experiencia solo está disponible en la sucursal ubicada en Arévalo 1501, en el barrio porteño de Palermo.

La iniciativa incorpora café, panadería artesanal y pastelería inspirada en sabores orientales, ofreciendo alternativas pensadas para desayunos, meriendas o pausas durante la jornada.

Entre las preparaciones más destacadas aparecen el chocolate caliente acompañado con marshmallow flambeado, el cheesecake japonés de textura aireada y distintas reinterpretaciones de piezas clásicas de panadería, como croissants y budines.

Entre las especialidades se destacan el cheesecake japonés, el chocolate caliente con marshmallow flambeado y distintas versiones de croissants. Foto: Canal26.com.

También se suman opciones saladas elaboradas a partir de la misma masa de bao que caracteriza a la marca, además de combos especialmente diseñados para quienes buscan una experiencia diferente a la hora del café.

Algunas de las especialidades de Bao Café/Bar

  • Kokolate ($6.000): chocolate caliente acompañado con marshmallow flambeado, una de las propuestas más llamativas de la nueva carta inspirada en sabores asiáticos.
  • Cheesecake japonés ($9.500): una versión liviana y aireada del clásico postre oriental, servida con salsa de frutos rojos.
Entre las especialidades se destacan el cheesecake japonés, el chocolate caliente con marshmallow flambeado y distintas versiones de croissants. Foto: Canal26.com.
  • Flat Croissant ($4.500): reinterpretación de uno de los productos más populares de la panadería contemporánea, aplastado y caramelizado con azúcar y miel.
  • Budín de limón con crema ($7.500): elaborado con ralladura cítrica y azúcar, acompañado por crema batida y crema de limón. También se ofrece una versión sin crema por $5.500.
  • Tostabao ($8.000): una propuesta salada que utiliza la característica masa de bao tostada, rellena con lomito y queso, acompañada por manteca de sweet chili. Cuenta con opción vegetariana.
  • Café de especialidad ($4.000): espresso, americano, cortado, lágrima o café con leche, pensado para acompañar la oferta de panadería y pastelería.

Combos destacados

  • Kokolate + Tostabao ($12.000): una combinación que une una opción dulce con una preparación salada basada en la tradicional masa de bao.
  • Café + Cheesecake japonés ($12.000): uno de los combos diseñados para la merienda, con una de las especialidades más representativas de la nueva propuesta.
Los tradicionales panes al vapor siguen siendo protagonistas, ahora acompañados por una propuesta de cafetería con identidad oriental. Foto: Canal26.com.

Los baos siguen siendo los protagonistas

El corazón de la propuesta continúa siendo el bao, un pan cocido al vapor que se caracteriza por su textura suave y esponjosa. En Koko Bao Bar, estos panes funcionan como base para una amplia variedad de rellenos que combinan ingredientes y técnicas de distintas tradiciones culinarias.

Entre las opciones más elegidas se encuentran las versiones con carnes cocidas lentamente, pollo crocante, tofu y hongos, además de ediciones especiales que suelen incorporar ingredientes de temporada o reinterpretaciones de sabores locales.

La experiencia se complementa con dumplings artesanales, guarniciones para compartir y una carta de bebidas que incluye cócteles de autor, vinos seleccionados y alternativas sin alcohol.

Con café, pastelería y preparaciones dulces y saladas, Bao Café/Bar busca ampliar la experiencia gastronómica más allá del street food asiático. Foto: Canal26.com.

Cómo llegar a Koko Bao Bar, en Palermo

La nueva propuesta de café de Koko Bao Bar funciona exclusivamente en su sucursal de Arévalo 1501, en el barrio de Palermo.

En transporte público:

  • Colectivos: pasan por la zona las líneas 39, 93, 108, 111, 140, 151, 166 y 168, entre otras.
  • Subte: la estación más cercana es Ministro Carranza de la línea D, ubicada a unas pocas cuadras del local.
  • Tren: también se puede llegar a través de la estación Ministro Carranza del ferrocarril Mitre.

En auto:

  • Desde el centro porteño, se puede acceder por las avenidas Santa Fe, Juan B. Justo o Del Libertador.
  • El local se encuentra en una zona gastronómica muy concurrida de Palermo, por lo que se recomienda prever tiempo adicional para estacionar, especialmente durante los fines de semana y horarios nocturnos.
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Evelyn Quinteros Rios
Evelyn Quinteros Rios

Redactora

Técnica Universitaria en Periodismo por la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social. Especializada en realeza europea, lifestyle y música. Leer bio

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