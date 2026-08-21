El pueblo bonaerense fundado en 1817 que fue escenario de una tragedia histórica y creó una torta en homenaje a la patria

Plaza Castelli Foto: Turismo Buenos Aires

A poco más de 200 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, existe un destino donde la historia argentina permanece viva en sus calles, monumentos y recetas. Sus plazas recuerdan antiguas rebeliones, sus edificios conservan las huellas del siglo XIX y su torta más famosa rinde homenaje al 25 de Mayo.

Se trata de Dolores, una ciudad ubicada cerca del cruce de la Autovía 2 y la Ruta Provincial 63. Aunque muchos viajeros la conocen como una parada camino a la Costa Atlántica, este rincón bonaerense guarda un pasado sorprendente: fue el primer pueblo fundado después de la Declaración de la Independencia, quedó destruido pocos años más tarde y fue escenario de uno de los episodios más dramáticos de la época de Juan Manuel de Rosas.

Dolores, el primer pueblo fundado después de la Independencia

Dolores nació el 21 de agosto de 1817, apenas un año después de la Declaración de la Independencia. Por ese motivo es conocida como el “Primer Pueblo Patrio”, ya que fue la primera población creada por el nuevo Estado argentino.

Primer pueblo patrio Foto: Turismo Buenos Aires

Su fundación estuvo relacionada con la necesidad de fortalecer la presencia estatal en la campaña bonaerense. En aquel territorio de fronteras cambiantes se instaló un destacamento de Blandengues al mando del capitán Ramón Lara. También participaron Pedro Antonio Paz, el presbítero Francisco de Paula Robles y vecinos de la región.

Las primeras viviendas eran construcciones sencillas de barro y paja, levantadas en medio de estancias y grandes extensiones de campo. Sin embargo, aquel asentamiento tendría una vida muy breve.

La destrucción que obligó a reconstruir el pueblo

En medio de una creciente violencia fronteriza y luego de acciones militares impulsadas por el gobierno de Martín Rodríguez contra comunidades indígenas, Dolores fue atacada y destruida el 30 de abril de 1821.

El avance, encabezado por José Luis Molina, provocó el abandono del poblado. Años más tarde comenzó el proceso de reconstrucción y Dolores logró repoblarse definitivamente hacia 1827.

Este episodio formó parte de un conflicto territorial mucho más amplio, atravesado por desplazamientos, campañas militares y rupturas de acuerdos entre las autoridades provinciales y los pueblos originarios.

La tragedia de los Libres del Sur

Dolores volvió a ocupar un lugar central en la historia en 1839, cuando hacendados y comerciantes del sur bonaerense se levantaron contra el gobierno de Juan Manuel de Rosas.

El movimiento fue conocido como la Revolución de los Libres del Sur y tuvo su pronunciamiento en Dolores el 29 de octubre. El bloqueo francés al Río de la Plata perjudicaba el comercio ganadero, mientras crecían las disputas políticas y económicas con el gobierno bonaerense.

Revolución de los Libres del Sur

Los rebeldes reunieron a miles de hombres y esperaron el apoyo militar de Juan Lavalle, pero finalmente fueron derrotados el 7 de noviembre de 1839 en la batalla de Chascomús.

Entre sus dirigentes se encontraba el coronel Pedro Castelli, hijo de Juan José Castelli, integrante de la Primera Junta. Tras ser capturado, fue ejecutado y su cabeza quedó expuesta sobre una pica en la plaza central de Dolores, como advertencia pública para quienes intentaran desafiar el poder de Rosas.

Revolución de los Libres del Sur, historia

La antigua Plaza de la Constitución lleva actualmente el nombre de Plaza Castelli. En su centro se encuentra la Pirámide de los Libres del Sur, construida entre 1859 y 1860 para recordar el levantamiento. El monumento tiene unos diez metros de altura y está coronado por una estatua de la Libertad.

La torta de 25 capas que homenajea a la patria

Pero Dolores no solo conserva relatos de enfrentamientos y tragedias. También creó una de las recetas con mayor simbolismo patriótico de la provincia: la Torta Argentina de Dolores.

Su origen se remonta a fines del siglo XIX. La tradición local atribuye su creación a dos mujeres uruguayas vinculadas al Rancho de Ramos, quienes elaboraban el postre durante las celebraciones del 25 de Mayo y luego lo vendían en porciones.

Fiesta de la Torta Argentina Foto: -

La versión más conocida tiene 25 capas finas de masa, cantidad que representa el día de la Revolución de Mayo. Cada disco se cocina por separado y luego se intercala con abundante dulce de leche.

La Torta Argentina de Dolores: historia y fiesta este finde Foto: Redes

Sin embargo, las primeras versiones también habrían llevado jaleas, membrillo y otros dulces de frutas. La cobertura puede variar: algunas familias utilizan glaseado blanco, mientras que otras prefieren chocolate, azúcar impalpable o decoraciones celestes y blancas.

La receta fue transmitida de generación en generación hasta convertirse en un símbolo gastronómico de Dolores. En 2018 fue incorporada al relevamiento nacional de manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial como producto local y práctica artesanal tradicional.

El rincón bonaerense que es mucho más que una escala

Quienes visitan la ciudad pueden recorrer la Plaza Castelli, observar la Pirámide de los Libres del Sur y conocer el Museo Histórico Provincial Libres del Sur.

Inaugurado en 1940, el museo funciona en un edificio de estilo colonial y conserva fotografías, carruajes, piezas indígenas, objetos de antiguas industrias y elementos relacionados con la vida rural bonaerense.

Dolores es mucho más que una parada antes de llegar al mar. En sus calles conviven la memoria de un pueblo destruido y reconstruido, el recuerdo de una rebelión trágica y una torta que convirtió el sentimiento patriótico en una tradición llena de dulce de leche.

Una ciudad capaz de contar más de dos siglos de historia y de servir una parte de la identidad argentina en cada porción.