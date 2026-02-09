Canal 26
Cebolla caramelizada, Foto: Unsplash.

La cebolla caramelizada es un ingrediente que se puede utilizar en diversos platos, ya que además es muy sencillo de cocinar. El proceso de caramelización es simple y hay que saber que los azúcares naturales de la cebolla se van descomponiendo y cuando se caramelizan, logran un rico sabor.

Este ingrediente es el indicado cuando se le quiere agregar un toque dulce a las comidas, mejorando su gusto y su textura.

Además, la cebolla caramelizada es para infinidad de platos, aunque los más comunes son las hamburguesas y los sándwiches de carne, pollo o vegetarianos, ya que es un topping que le da sabor y dulzura. Otro uso es para las pizzas porque puede complementar otros ingredientes como quesos o embutidos.

Cebolla caramelizada en la hamburguesa. Foto: Unsplash.

Ingredientes para unas riquisimas cebollas caramelizadas

  • 4 cebollas grandes
  • 2-3 cucharadas de aceite o manteca
  • 1 pizca de sal
  • 1 cucharada de azúcar (opcional para acelerar el proceso de caramelización)
  • 1 cucharadita de vinagre o vino tinto (opcional para agregar un toque de acidez)
Cebolla caramelizada, Foto: Pixabay.

Paso a Paso para unas perfectas cebollas caremelizadas

  1. Pelar y cortar las cebollas en rodajas finas.
  2. Calentar el aceite o la manteca en una sartén grande a fuego medio.
  3. Agregar las cebollas y espolvorear con una pizca de sal.
  4. Cocinarlas a fuego medio y revolver a cada rato para evitar que se quemen o peguen. Esto puede tardar unos 20 minutos
  5. Si se desea, agregar el azúcar después de unos 15-20 minutos para ayudar en el proceso de caramelización.
  6. Seguir cocinando hasta que las cebollas estén doradas y caramelizadas.
  7. Si se desea, agregar el vinagre o el vino tinto en los últimos minutos de cocción y mezclar
  8. Retirar del fuego, dejar enfriar un rato y ¡listas para comer!