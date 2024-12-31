No es la Costa Atlántica: el rincón parecido al caribe que se encuentra a pocos kilómetros de Buenos Aires

Se trata de una pequeña localidad que mantiene sus raíces rurales intactas y esconde una magnífica cascada.

Cascada Cifuentes. Foto Instagram @rebollopaz.

La provincia de Buenos Aires esconde muchos tesoros y destinos sorprendentes para que los turistas pasen unos días de verano. Allí, a solamente 555 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, se encuentra un pueblo caribeño que esconde una conexión única con la naturaleza.

Se trata de Copetonas, una pequeña localidad ubicada en el partido de Tres Arroyos. Este encantador pueblito esconde la Cascada Cifuentes, que es la más alta de la región y un destino perfecto para los amantes del aire libre.

Cascada Cifuentes. Fuente: Turismo Tres Arroyos

Esta cascada es el atractivo principal del pueblo, ya que tiene casi cuatro metros de altura y se encuentra en un entorno natural invadido por gran belleza natural. Además, está rodeado de piletones de agua cristalina que son ideales para relajarse y disfrutar de la naturaleza en su máxima expresión.

El paisaje que la rodea tiene una belleza indescriptible para el ojo humano, ya que la llanura da paso a un terreno donde el Río Quequén Salado serpentea por la región, creando un ecosistema perfecto para una gran variedad de fauna, como los cisnes de cuello negro.

Copetonas. Fuente: X

Copetonas. Fuente: X

Qué hacer en Copetonas

El turismo de aventura se destaca en este lugar, ya que se pueden disfrutar de actividades al aire libre como paseos en kayak, canotaje, rafting y remo. Sin duda, un paraíso para quienes buscan emociones y desafíos en medio de la naturaleza.

Además, la región está cerca de lugares como la Cueva del Tigre y la Exusina, dos sitios con belleza natural única, ideales para quienes disfrutan de la exploración. También es posible disfrutar de los balnearios de aguas templadas y los piletones naturales, formados por pequeños saltos de agua y cascadas, donde se puede pasar un día relajado.

Cascada Cifuentes. Foto Instagram @alejandraheis.ph.

Cómo llegar a Copetonas

El acceso a este pueblo puede darse por la Autopista Ricchieri hasta la conexión de la Ezeiza-Cañuelas. De allí, se debe tomar la salida a la Ruta Nacional 3. Tras recorrer 531 kilómetros por dicho ramal, tomar el camino provincial 108 que ingresa al lugar.