La playa a 3 horas de CABA ideal para una escapada antes del inicio de las clases: desconexión a la orilla del mar

Costa Azul. Foto: captura Google Maps.

Las vacaciones de verano están por terminar, y con ellas, se acerca el inicio del ciclo escolar 2025. Antes de volver a la rutina, este es el momento perfecto para disfrutar de una escapada cerca de la Capital Federal.

Si bien hay una amplia variedad de ciudades para visitar, teniendo en cuenta las altas temperaturas para fines de febrero, la mejor opción es buscar una playa ideal para compartir en familia, como algún destino “poco conocido”.

Costa Azul. Foto: captura Google Maps.

Costa Azul. Foto: captura Google Maps.

En esta oportunidad, uno de los lugares ideales para ir a despejar la mente es Costa Azul, una localidad balnearia ubicada en el Partido de La Costa, este de la provincia de Buenos Aires. Este sitio es reconocido por tener un ambiento tranquilo y natural, especial para quienes buscan alejarse del ruido y el caos de CABA.

Costa Azul está ubicada aproximadamente a 360 kilómetros la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, alrededor de tres horas de viaje. Hasta allí se puede llegar en micro de larga distancia o en auto particular.

Costa Azul. Foto: captura Google Maps.

Costa Azul. Foto: captura Google Maps.

En cualquiera de los dos casos, se sale de Capital Federal por la Autopista Buenos Aires–La Plata y después se toma la Ruta Provincial 2 en dirección a Mar del Plata. En Dolores, se agarra la Ruta Provincial 63 hasta la intersección con la Ruta Provincial 11. Conducir por dicho camino y, después de pasar la localidad de La Lucila del Mar, se podrá encontrar el acceso a Costa Azul.

Actividades en Costa Azul

Dentro de los atractivos turísticos de Costa Azul existe el punto de interés reconocido como la caldera de hierro del Vapor Argentino “Mar del Sur”, que encalló en la localidad tras un fuerte temporal en el 1924. Desde aquel momento, el objeto se convirtió en un símbolo del lugar y una atracción para los visitantes.

Costa Azul. Foto: captura Google Maps.

Costa Azul. Foto: captura Google Maps.

También hay diversas actividades para realizar dentro y fuera del mar, como por ejemplo tomar sol, jugar en la playa, pescar en el muelle, realizar surf, bodyboard, kayak, o kitesurf, entre otras cosas.

Para los más aventureros, una gran opción es andar en bicicleta por la costanera o por las calles arboladas que conectan Costa Azul con otras localidades como San Bernardo, La Lucila del Mar, Aguas Verdes, entre otras.

Costa Azul. Foto: captura Google Maps.

Costa Azul. Foto: captura Google Maps.

Para disfrutar de la noche, los turistas no se pueden perder las cenas en algunos restaurantes o parrillas de la zona que ofrecen platos típicos con pescados.