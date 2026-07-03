De playas paradisíacas a montañas volcánicas: así es Cabo Verde, el destino africano que el Mundial 2026 puso en el mapa

Cabo Verde combina playas paradisíacas, montañas volcánicas y una riqueza cultural que lo convierten en uno de los destinos emergentes más atractivos de África. Foto: Unsplash.

Hasta hace poco, Cabo Verde era uno de esos destinos que solo figuraban en el radar de los viajeros más experimentados. Sin embargo, su sorpresiva participación en el Mundial 2026 y la destacada actuación de su selección despertaron la curiosidad de miles de personas alrededor del mundo.

De repente, el pequeño archipiélago africano comenzó a multiplicar las búsquedas en internet y a convertirse en uno de los lugares que todos quieren descubrir. Pero detrás del fenómeno futbolístico existe un país que sorprende por mucho más que el deporte.

Tras su destacada participación en el Mundial, Cabo Verde despertó el interés de miles de viajeros que ahora buscan descubrir los secretos de este archipiélago atlántico. Foto: Unsplash.

Playas de arena blanca, montañas volcánicas, senderos que parecen sacados de Jurassic Park, pueblos coloridos, una historia marcada por el colonialismo portugués y una gastronomía con sabores familiares convierten a Cabo Verde en uno de los secretos mejor guardados del Atlántico.

Ubicado frente a las costas de Senegal, el archipiélago está formado por diez islas de origen volcánico, de las cuales nueve están habitadas. Allí viven unas 550.000 personas, aunque se calcula que la diáspora caboverdiana es incluso mayor y está distribuida principalmente entre Portugal, Francia, Estados Unidos y los Países Bajos.

Su independencia de Portugal llegó en 1975 y, desde entonces, el país encontró en el turismo y en las exportaciones agrícolas los pilares de una economía que hoy es considerada una de las más estables del continente africano.

Desde la histórica Cidade Velha hasta los coloridos pueblos de São Vicente y Santo Antão, Cabo Verde ofrece naturaleza, historia y experiencias auténticas lejos del turismo masivo. Foto: Unsplash.

Santiago: la isla donde comenzó la historia de Cabo Verde

El recorrido por Cabo Verde suele comenzar en Santiago, la isla más grande del archipiélago y hogar de Praia, la capital del país. Apenas aterrizar, el paisaje deja una primera postal difícil de olvidar: el intenso azul del océano Atlántico contrasta con los tonos ocres de los cerros volcánicos y con las fachadas de colores que caracterizan a las ciudades caboverdianas.

Más allá de sus playas, Santiago permite comprender el origen histórico del país. A pocos kilómetros de Praia se encuentra Cidade Velha, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y considerada la primera ciudad fundada por europeos en los trópicos. Sus calles empedradas, las ruinas de antiguas iglesias y la imponente Fortaleza Real de San Felipe recuerdan el papel estratégico que tuvo el archipiélago durante los siglos de expansión marítima portuguesa.

Fortaleza Real de San Felipe, Cabo Verde. Foto: Voyagevirtuel.net.

Sin embargo, Santiago también conserva uno de los capítulos más dolorosos de la historia de Cabo Verde. En la localidad de Tarrafal, ubicada al norte de la isla, funciona hoy un museo que recuerda lo que fue la Colonia Penal de Tarrafal, un campo de concentración creado por el régimen portugués en 1936 para encarcelar opositores políticos.

En la actualidad, recorrer sus instalaciones permite conocer una parte fundamental de la historia reciente del país y entender cómo un territorio asociado al turismo también fue escenario de episodios marcados por la represión política.

São Vicente, la isla donde la música está en cada rincón

Si Santiago representa la historia, São Vicente es el alma cultural de Cabo Verde. La isla, una de las más pequeñas del archipiélago, es reconocida internacionalmente por ser la tierra natal de Cesária Évora, la cantante que llevó la música caboverdiana a los escenarios más importantes del mundo.

Su legado permanece vivo en Mindelo, la principal ciudad de la isla. Allí abundan los murales, esculturas y homenajes dedicados a la artista, mientras que el aeropuerto internacional lleva su nombre. Mindelo combina el ritmo pausado de una ciudad portuaria con la llegada constante de turistas provenientes de cruceros y vuelos internacionales.

Mindelo, Cabo Verde. Foto: MSC Cruceros.

En sus mercados conviven pescadores ofreciendo la pesca del día, puestos de frutas tropicales, artesanos locales y vendedores de camisetas de fútbol, donde incluso aparecen modelos de Lionel Messi y Boca Juniors, una muestra de la pasión futbolera que también llegó hasta este rincón del Atlántico.

La cachupa, el plato que recuerda al locro argentino

Uno de los grandes descubrimientos gastronómicos para quienes visitan Cabo Verde es la cachupa, considerada el plato nacional. Preparada con maíz, porotos, verduras y diferentes tipos de carne, su aspecto recuerda inevitablemente al locro argentino, aunque posee sabores propios influenciados por la cocina africana y portuguesa.

En muchas familias continúa siendo parte del desayuno, acompañada incluso por café con leche, aunque también suele consumirse durante los fines de semana o en jornadas de intenso trabajo agrícola gracias a su alto valor nutricional.

Cachupa, considerado el plato nacional de Cabo Verde. Foto: Pinterest.

La gastronomía, al igual que la música, refleja la mezcla de culturas que dio origen a Cabo Verde y constituye una de las experiencias más auténticas para quienes buscan conocer el destino más allá de sus playas.

El Mundial 2026 puso a Cabo Verde en el radar de los viajeros

Aunque Cabo Verde lleva años consolidándose como destino turístico, su participación en el Mundial 2026 terminó por darle una visibilidad internacional inédita.

El gran responsable fue el arquero Vozinha, cuya actuación frente a España despertó la admiración de fanáticos de todo el mundo y disparó el interés por conocer el país que representaba.

Selección de Cabo Verde. Foto: EFE

Tras el debut mundialista, las búsquedas sobre Cabo Verde crecieron notablemente en internet y comenzaron a multiplicarse las consultas sobre cómo llegar al archipiélago, cuánto cuesta viajar y qué islas visitar.

Guías turísticos locales aseguran que el cambio ya comenzó a sentirse. Cada vez más viajeros preguntan por circuitos que combinan playas, senderismo y experiencias culturales, una propuesta diferente a la de otros destinos del Atlántico.