Una escapada cultural: la histórica ciudad de Santa Fe con ríos y actividades gratuitas para el fin de semana largo

Fue escenario del único combate en suelo argentino encabezado por el General José de San Martín y conserva en pie el emblemático Convento San Carlos Borromeo, testigo directo de aquel enfrentamiento.

San Lorenzo, Santa Fe. Foto: santafe.tur.ar

Este fin de semana será extra largo para miles de argentinos gracias al viernes 15 no laborable, que se sumará al sábado y domingo, por feriado nacional del 17 de agosto.

En base a ello, en San Lorenzo (Santa Fe), se rendirá homenaje a los 175 años del fallecimiento del General José de San Martín, en un marco cultural e histórico.

San Lorenzo, Santa Fe. Foto: santafe.tur.ar

La ciudad fue escenario del único combate en suelo argentino encabezado por San Martín y conserva en pie el emblemático Convento San Carlos Borromeo, testigo directo de aquel enfrentamiento.

Durante el fin de semana, el complejo abrirá sus puertas con entrada gratuita, actividades especiales y visitas guiadas para toda la familia.

San Lorenzo, Santa Fe. Foto: santafe.tur.ar

El domingo 17 de agosto, la programación oficial comenzará a las 10:00 con una misa en la iglesia San Lorenzo Mártir. A las 15:00, se realizará el izamiento de la bandera en el Pórtico, y a las 15.30 la colocación de coronas en el Monumento Ecuestre, en San Carlos y Avenida del Combate.

Por otro lado, entre las 10:00 y 18:00, el Complejo Museológico recibirá visitantes con propuestas libres y gratuitas como:

Café Sanmartiniano

Espacio “San Martín vuelve al Convento”.

Muestra “Universo San Martín”.

¿Cuántos kilómetros separan al Obelisco de San Lorenzo?

San Lorenzo se ubica a 320 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires. En auto, se debe manejar unas 3 horas y media por la Ruta Nacional 9, lo que lo convierte en una escapada perfecta desde Buenos Aires para este fin de semana.

Además, es parte del corredor turístico del Gran Rosario, lo que multiplica las opciones para el viajero. A solo 25 kilómetros, Rosario ofrece imperdibles atractivos como:

Bares y restaurantes con platos de pescados de río y cervezas artesanales.

Mercado del Patio.

Monumento Nacional a la Bandera.

Parque de la Independencia.

Parques y plazas para disfrutar del aire libre.

Paseos en lancha.

Paseos por la costanera que invita a caminar junto al Paraná.

Paseo del Siglo.

En San Lorenzo, además del Convento y el Complejo Museológico, se pueden recorrer espacios como: Caminatas por la costanera local; Campo de la Gloria; y Pórtico del Combate.

San Lorenzo, Santa Fe. Foto: santafe.tur.ar

Para quienes buscan escapadas desde Buenos Aires con contenido cultural, San Lorenzo es una oportunidad única para conocer más sobre la figura de San Martín, disfrutar de un fin de semana con actividades gratuitas y, de paso, explorar la cercana Rosario con sus propuestas urbanas.

Por todo esto, este finde el homenaje al Libertador no solo será un acto de memoria, sino también la excusa perfecta para aprender, viajar y vivir la historia en primera persona, en uno de los escenarios más significativos de la gesta sanmartiniana en Argentina.