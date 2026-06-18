El impactante renacer del zoológico de Mendoza: fue transformado en un Ecoparque ejemplar de la conservación animal

El antiguo zoológico de Mendoza fue reeconvertido en un Ecoparque modelo tras 10 años de reescontrucción. Foto: mendoza.gov.ar

Tras una década de trabajos sostenidos, Mendoza vuelve a poner en valor uno de sus espacios más emblemáticos. El antiguo zoológico provincial, ubicado a los pies del Cerro de la Gloria en el Parque General San Martín, inició formalmente su nueva etapa como Ecoparque.

La presentación ante la prensa y las primeras delegaciones escolares no solo marca el fin de un período de abandono, sino también el inicio de una profunda reconversión ambiental.

Un nuevo Ecoparque en Mendoza: del zoológico tradicional a la conservación

El cambio de paradigma es total. El viejo modelo basado en la exhibición de animales para entretenimiento fue reemplazado por un enfoque centrado en el rescate, la rehabilitación y la conservación de la biodiversidad, con especial énfasis en la fauna nativa.

El Ecoparque de Mendoza tendrá un enfoque centrado en el rescate y la conservación de la biodiversidad. Foto: mendoza.gov.ar

La transformación implicó una década de trabajo técnico y sanitario. En 2016, al momento del cierre, el predio albergaba cerca de 3.000 animales, superando ampliamente su capacidad.

A través de traslados a santuarios especializados y programas de control de natalidad (que incluyeron esterilizaciones, vasectomías y separación de sexos) la población se redujo a 1.050 ejemplares.

El nuevo recorrido peatonal de “observación no invasiva”

Accesibilidad tecnológica : aunque el paseo cuenta con guías presenciales, la cartelería renovada incorpora códigos QR para que los usuarios puedan acceder desde sus teléfonos celulares a sistemas de audioguías y a un recorrido interpretado por Lengua de Señas Argentina (LSA).

Duración y guiado : transitabilidad a través de senderos naturales peatonales en un circuito autoguíado que demanda entre 40 y 45 minutos de caminata.

Fauna en libertad : los días de animales enjaulados o estresados por el encierro quedaron atrás. Bajo un concepto de observación no invasiva, el público puede avistar a la distancia algunos ejemplares de cabras de Juan Fernández, ñandúes y dos pecaríes.

Infraestructura sustentable: la vieja plaza de juegos infantiles fue totalmente renovada con equipamientos más amigables con el paisaje.

Qué ver en el Ecoparque Mendoza: nuevas áreas, experiencias y accesos

El rediseño del predio también redefine la experiencia para los visitantes. A las históricas instalaciones se suma un nuevo acceso peatonal por la calle San Francisco de Asís, junto a tres edificios modernos que serán destinados a servicios y gastronomía.

Uno de los cambios más significativos del Ecoparque es la creación de las “áreas de bienestar animal”. Foto: mendoza.gov.ar

Uno de los cambios más significativos es la creación de las “áreas de bienestar animal”, que ocupan un cuarto de las 46 hectáreas del predio y permanecen cerradas al público. Allí vive aproximadamente la mitad de los animales que no pueden ser liberados ni trasladados, como babuinos, camellos, cebras y pumas.

Además, este sector funciona como centro de rescate de fauna silvestre, recibiendo ejemplares heridos o decomisados. Tras su recuperación, muchos son liberados, destacándose el trabajo con el cóndor andino.

Turismo sustentable en Mendoza: arte, educación y conciencia ambiental

El Ecoparque no solo apuesta a la conservación, sino también a la educación y cultura. El predio incorpora intervenciones artísticas que narran su transformación histórica: bebederos con especies emblemáticas y esculturas talladas en troncos secos que representan la fauna regional.

El Ecoparque de Mendoza incorpora intervenciones artísticas que narran su transformación histórica. Foto: mendoza.gov.ar

La obra central, “La transición”, sintetiza el espíritu del proyecto. Se trata de una escultura en madera donde figuras animales emergen de cadenas que se rompen a medida que ascienden, simbolizando el fin del cautiverio.

Aunque la apertura masiva está prevista para fines de 2026, el espacio ya recibe visitas educativas. Durante junio, estudiantes secundarios recorren senderos interpretativos y participan de jornadas de concientización. La visita al antiguo recinto del elefante Tamy es uno de los puntos más impactantes para comprender el cambio de enfoque.

El valor de la entrada aún no fue definido, aunque las autoridades remarcan que el sostenimiento del Ecoparque forma parte de una política pública financiada por la provincia. De esta manera, la reapertura del Ecoparque Mendoza se perfila como uno de los hitos turísticos del año.