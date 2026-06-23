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De almacén de campo a hotel boutique: la historia del pueblito bonaerense que se reinventó tras el abandono del ferrocarril

En el partido de San Miguel del Monte, Abbott suma su primer hospedaje formal tras décadas sin oferta turística. La reconversión de un antiguo almacén de ramos generales en hotel boutique marca un nuevo capítulo para este pequeño pueblo que busca crecer tras la pérdida de centralidad del tren.

Thiago Lapuente
Por Thiago Lapuente
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Una esquina histórica reconvertida en hotel marca el nuevo atractivo turístico del pueblo bonaerense.
Una esquina histórica reconvertida en hotel marca el nuevo atractivo turístico del pueblo bonaerense. Foto: Wikipedia
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Abbott, en el partido bonaerense de San Miguel del Monte, sumó su primera propuesta de alojamiento formal con la apertura del Hotel Abbott, un emprendimiento que recupera una casona histórica y la integra a la oferta de turismo rural de cercanía. El hotel funciona en una vivienda construida en 1927, ubicada en una de las esquinas más representativas del pueblo. Durante décadas, allí funcionó un almacén de ramos generales, un espacio clave para la vida cotidiana de los vecinos.

En sus estanterías se conseguía desde productos básicos hasta artículos de bazar y armería, mientras que en otro sector operaba una peluquería que también oficiaba de punto de encuentro social. La casa perteneció a la familia Lo Sasso, pionera en la consolidación de la comunidad local.

La restauración y el proyecto familiar

La reconversión fue impulsada por Maru Pechín, vecina de Abbott, quien decidió dejar su trabajo como docente para dedicarse al proyecto. La propuesta mantuvo como eje la preservación del patrimonio y la identidad del edificio.

Una esquina histórica reconvertida en hotel marca el nuevo atractivo turístico del pueblo bonaerense.
Una esquina histórica reconvertida en hotel marca el nuevo atractivo turístico del pueblo bonaerense. Foto: Wikipedia

La obra incluyó la recuperación de pisos de pinotea, techos y aberturas originales, con una intervención que combina lo rústico con detalles contemporáneos. El objetivo fue conservar el carácter de la casa y adaptarlo a un uso turístico.

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Restaurante y hotel: dos etapas de desarrollo

El primer paso fue la apertura del restaurante La Esquina, en diciembre de 2022. El espacio propone una cocina casera, con platos de temporada y recetas tradicionales como pastas, guisos y pastel de papas.

Tiempo después se sumó el hotel, que cuenta con 11 habitaciones con baño privado, organizadas alrededor de una galería con vistas al jardín y a la piscina. La experiencia incluye desayuno, espacios de descanso y bicicletas para recorrer el entorno.

La propuesta está orientada a quienes buscan escapadas de fin de semana cerca de la ciudad, con un ritmo más tranquilo y contacto con el paisaje rural.

Historia de Abbott: del ferrocarril al turismo de cercanía

Abbott fue fundado el 1 de mayo de 1892 a partir de la inauguración de la estación del Ferrocarril del Sud, en el ramal que unía Cañuelas con Las Flores. El pueblo creció alrededor de esa infraestructura y tomó su nombre del ingeniero británico Samuel Abbott, vinculado a la empresa ferroviaria.

Antes de su desarrollo formal, la zona era conocida como “lo de Galván”, en referencia a uno de los primeros pobladores del lugar a comienzos del siglo XIX. Con la llegada del tren, comenzaron a consolidarse las primeras construcciones y el entramado urbano.

Una esquina histórica reconvertida en hotel marca el nuevo atractivo turístico del pueblo bonaerense.
Una esquina histórica reconvertida en hotel marca el nuevo atractivo turístico del pueblo bonaerense. Foto: Wikipedia

Durante décadas, el ferrocarril marcó el pulso de la actividad local. Sin embargo, la reducción de servicios y la interrupción de trenes de larga distancia impactaron en la dinámica del pueblo hiriéndolo de muerte.

Un nuevo impulso para la vida local

En los últimos años, Abbott mostró un crecimiento sostenido: según datos censales, su población aumentó y en 2022 prácticamente se duplicó respecto a registros anteriores. En ese contexto, el turismo apareció como una alternativa de desarrollo. Sin embargo, sigue manteniendo una escala pequeña sin superar los 1500 habitantes.

La apertura del Hotel Abbott representó un paso en esa dirección, ya que hasta ahora el pueblo no contaba con opciones de hospedaje, lo que limitaba la permanencia de visitantes. Con su escala pequeña, calles de tierra y vida tranquila, Abbott busca posicionarse como un destino para quienes valoran la desconexión, el paisaje rural y la cercanía con la ciudad, sumando infraestructura sin perder su identidad.

Cómo llegar a Abbott desde CABA

Abbott se ubica a unos 100 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, en el partido de San Miguel del Monte, y es una opción accesible para una escapada de fin de semana.

En auto

La forma más directa es tomar la Autopista Riccheri y luego empalmar con la Ezeiza–Cañuelas (Au. Ezeiza-Cañuelas). Desde allí se continúa por la Ruta Nacional 205 hasta el acceso a San Miguel del Monte. Antes de llegar a la ciudad, se toma el desvío señalizado hacia Abbott. El trayecto dura alrededor de 1 hora y 30 minutos, dependiendo del tránsito.

En transporte público

Se puede viajar en el colectivo 88 (Expreso Liniers) que une Plaza Once con San Miguel del Monte y tiene parada en Abbott.También existe conexión ferroviaria en el ramal Cañuelas–Monte, aunque con menor frecuencia, por lo que conviene consultar horarios actualizados.

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Thiago Lapuente
Thiago Lapuente

Redactor

Nació en Buenos Aires en 2004. Es periodista y estudiante de Comunicación Social en la Universidad Nacional de la Matanza. Leer bio

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