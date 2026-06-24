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De Polonia a Alemania sin escalas y por solo 10 euros: así es el tren de 1.300 km que revoluciona el turismo europeo

El trayecto comenzará en la ciudad de polaca de Przemyśl, ubicada a pocos kilómetros de Ucrania. Desde allí, el tren recorrerá tres países pasando por destinos turísticos y culturales de gran peso hasta llegar a Frankfurt y su aeropuerto internacional.

Cristian Daniel Avila
Por Cristian Daniel Avila
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Leo Express, el tren turístico europeo que conecta Polonia con Alemania sin escalas y por solo 10 euros.
Leo Express, el tren turístico europeo que conecta Polonia con Alemania sin escalas y por solo 10 euros. Foto: Leo Express
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El mapa turístico europeo suma una propuesta que promete redefinir los viajes en tren: una conexión directa de más de 1.300 kilómetros que une el este del continente con uno de sus principales centros económicos.

A partir del 25 de junio de 2026, la operadora Leo Express pondrá en marcha este servicio que se posiciona como una de las rutas ferroviarias más largas de Europa, con tarifas iniciales desde apenas 10 euros (cerca de $16.800 hoy).

La iniciativa responde al crecimiento sostenido del turismo ferroviario en Europa, donde cada vez más viajeros priorizan alternativas cómodas, sustentables y sin escalas frente a los vuelos de corta distancia.

De la frontera con Ucrania a Frankfurt: el recorrido completo

El trayecto comenzará en Przemyśl, una ciudad polaca ubicada a pocos kilómetros de Ucrania, que en los últimos años se convirtió en un nodo clave para los desplazamientos regionales.

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Leo Express pondrá en marcha este tren que se posiciona como una de las rutas ferroviarias más largas de Europa. Foto: Leo Express

Desde allí, el tren recorrerá tres países (Polonia, Chequia y Alemania) pasando por destinos turísticos y culturales de gran peso como Cracovia, Ostrava, Praga, Dresde, Leipzig y Erfurt, hasta llegar a Frankfurt y su aeropuerto internacional.

Esta conexión permite unir en un único itinerario algunos de los puntos más atractivos de Europa Central, convirtiendo el traslado en parte de la experiencia de viaje.

Horarios estratégicos para conectar con vuelos internacionales

Uno de los puntos fuertes de esta nueva ruta es su diseño orientado al viajero global. El servicio saldrá de Przemyśl a las 13:31 y llegará al aeropuerto de Frankfurt a las 7:53 del día siguiente, facilitando conexiones directas con vuelos de larga distancia.

Leo Express recorrerá tres países pasando por destinos turísticos de gran peso hasta llegar a Frankfurt. Foto: Leo Express

En sentido inverso, el tren partirá desde Frankfurt a las 8:27 y llegará a Polonia a las 2:23 del día siguiente, manteniendo una frecuencia diaria y evitando la necesidad de múltiples combinaciones.

El tiempo total de viaje ronda las 18 horas, una duración competitiva frente a itinerarios aéreos que incluyen escalas, esperas y traslados.

Qué servicios ofrece el tren de larga distancia

Pensado para trayectos extensos, el servicio incorpora comodidades que lo acercan a una experiencia de viaje moderna y funcional. Los pasajeros contarán con wifi, enchufes individuales, aire acondicionado y servicio de catering a bordo.

Además, la compañía proyecta incluir clases diferenciadas (como Business y Premium) orientadas tanto a turistas como a viajeros corporativos que buscan mayor confort en trayectos prolongados.

El servicio de Leo Express incorpora comodidades que lo acercan a una experiencia de viaje moderna y funcional. Foto: Leo Express

Leo Express: el operador detrás de la nueva conexión

Leo Express es una empresa privada con sede en Praga, fundada en 2010, que opera trenes y autobuses en varios países de Europa Central.

En los últimos años, se consolidó como una alternativa competitiva frente a operadores estatales, gracias a su enfoque en tarifas accesibles y calidad de servicio.

Su red conecta actualmente decenas de ciudades en países como República Checa, Polonia, Eslovaquia y Alemania, con una clara estrategia de expansión internacional.

Turismo ferroviario en auge: una tendencia que crece en Europa

El lanzamiento de esta ruta no es un caso aislado, sino parte de un fenómeno más amplio: el resurgimiento del tren como opción prioritaria para viajar por Europa.

Factores como la reducción del impacto ambiental, la comodidad de viajar sin restricciones aeroportuarias y la posibilidad de recorrer múltiples destinos sin interrupciones impulsan esta tendencia.

En este contexto, servicios de larga distancia como el de Leo Express abren nuevas posibilidades para itinerarios turísticos más flexibles, especialmente para viajeros internacionales que buscan maximizar su experiencia en el continente.

TrenesTurismoEuropa
Cristian Daniel Avila
Cristian Daniel Avila

Redactor

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