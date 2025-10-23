Imperdible: el bodegón porteño donde las milanesas se comparten y sorprenden por su económico precio

Su plato estrella, las milanesas de lomo acompañadas con guarnición, está pensado para compartir y disfrutar en un ambiente cálido y distendido, ideal para encuentros familiares o con amigos. Conocé más sobre este emblemático lugar.

Broccolino, restaurante. Foto: Instagram / broccolino_ristorante.

En pleno centro porteño, un clásico bodegón mantiene viva la tradición culinaria argentina mientras ofrece precios que invitan a disfrutar sin preocupaciones económicas. Broccolino, ubicado en la calle Esmeralda 776, se transformó en un refugio para quienes buscan un ambiente cálido y relajado, ideal para cenas nocturnas, almuerzos familiares o reuniones con amigos.

Lo que distingue a este restaurante del resto de la oferta gastronómica porteña es su especialidad: las milanesas de lomo. Por $29.000, los comensales pueden compartir dos generosas porciones acompañadas con una guarnición a elección, como papas fritas, puré o ensalada. Este plato emblemático refleja la filosofía de Broccolino: combinar tradición, sabor y economía en cada servicio.

Broccolino, restaurante. Foto: Instagram / broccolino_ristorante.

El menú del bodegón no se limita a las milanesas. Entre los platos más solicitados se encuentran la milanesa a la napolitana, lomo a la pimienta, lomo grillé, bife de lomo y saltimbocca a la romana, con precios que van desde $37.000 hasta $50.000.

La variedad asegura opciones para todos los paladares, convirtiendo a Broccolino en un lugar versátil que funciona tanto para comidas familiares como para encuentros entre amigos, independientemente del horario.

Broccolino, restaurante. Foto: Instagram / broccolino_ristorante.

Más allá de la comida, la experiencia gastronómica se completa con un ambiente que evoca los comedores tradicionales de antaño. La decoración sencilla pero familiar, junto con un servicio cordial, genera un espacio donde los comensales pueden relajarse y disfrutar del sabor auténtico de la cocina argentina.

Teniendo en cuenta que los precios de los restaurantes suelen ser elevados, Broccolino logra posicionarse como un destino gastronómico accesible y atractivo.

Su combinación de calidad, tradición y precios razonables hace que cada visita sea una experiencia memorable. Para quienes desean explorar los sabores porteños en un entorno auténtico y sin comprometer el presupuesto, este bodegón es una parada obligatoria.

Broccolino, restaurante. Foto: Instagram / broccolino_ristorante.

Cómo llegar a Broccolino, en CABA

En auto:

En colectivo:

24, 28, 29, 39, 56: estas líneas tienen paradas en Avenida de Mayo y Piedras, que está a solo 2 minutos caminando del restaurante.

En subte:

La estación de subte más cercana es Avenida de Mayo (Línea A), que se encuentra a aproximadamente 5 minutos a pie del restaurante. Desde allí, podés caminar por la calle Esmeralda en dirección al norte hasta llegar al número 776.

En tren: