Argentina tiene su propio Pan de Azúcar y está cerca de CABA: es ideal para los aventureros y enamora con atardeceres “pintados a mano”

Entre cerros y arroyos, este sitio es ideal para una escapada de fin de semana lejos del ruido de la ciudad.

Atardecer en Sierra de la Ventana Foto: Facebook Sierra de la Ventana

El icónico Pan de Azúcar no es patrimonio exclusivo de Río de Janeiro, ya que en Argentina también hay distintos lugares que llevan ese nombre. El más conocido queda en la sierra cordobesa, pero el otro, se encuentra escondido en la provincia de Buenos Aires, más precisamente en Sierra de la Ventana.

Este lugar combina historia milenaria, aire puro y una serenidad que conquista a los amantes de la naturaleza y la aventura. Allí, el Cerro Pan de Azúcar se eleva imponente a 741 metros sobre el nivel del mar, formando parte del circuito serrano del Abra del Hinojo, uno de los más cautivantes de la comarca. Su nombre, como en Brasil, se debe a su silueta redondeada, que recuerda al famoso cerro carioca, aunque aquí el entorno es otro: un paisaje dominado por sierras antiguas, llanuras y el verde intenso que caracteriza al verano bonaerense.

A diferencia de otros destinos turísticos más concurridos, este rincón de Sierra de la Ventana ofrece una experiencia auténtica, donde el silencio y la inmensidad del paisaje son protagonistas. Los visitantes pueden recorrer senderos solitarios, caminos de tierra y miradores naturales que invitan a detenerse y contemplar.

Pan de azúcar de Sierra de la Ventana Foto: NA

El acceso ideal es en vehículos altos o 4x4, ya que el camino serpentea entre los cerros Chaco, Pan de Azúcar y Curamalal, cruzando pequeños arroyos que refrescan la travesía y convierten cada kilómetro en una postal distinta.

El Pan de Azúcar de Sierra de la Ventana: una experiencia que combina aventura y calma

En pocos kilómetros, el viajero pasa de paisajes áridos de altura a pastizales húmedos donde pastan los caballos. Los colores del horizonte cambian con el paso de las horas: del dorado del amanecer al violeta tenue del atardecer serrano. Es un escenario perfecto para fotografía paisajística, observación de aves o simplemente desconectarse del ritmo urbano y dejarse envolver por los sonidos de la naturaleza.

Quienes deseen extender la estadía encontrarán en Sierra de la Ventana una amplia oferta de hospedajes: desde cabañas con vistas panorámicas hasta hoteles familiares con atención personalizada. Muchos de estos alojamientos permiten reservar directamente con los dueños, sin intermediarios ni comisiones, lo que asegura precios más convenientes y una experiencia más cercana.

Sierra de la Ventana, Buenos Aires. Foto: Instagram @turismosierradelaventana

A solo unas horas de Buenos Aires, Sierra de la Ventana se consolida como una alternativa ideal para las vacaciones, combinando cercanía, accesibilidad y el encanto intacto de los destinos naturales. El Cerro Pan de Azúcar invita a vivir una experiencia distinta, donde cada paso renueva el vínculo con la tierra y el aire serrano.