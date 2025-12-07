Biodiversidad, gastronomía y riqueza cultural: el pequeño paraíso de la “Región de las Flores” ideal para las vacaciones de verano

Con su mezcla de influencias europeas, su biodiversidad incomparable y su tradición de producción de yerba mate, este pueblo de Misiones se perfila como un destino ideal para quienes buscan desconectar de la rutina.

Ruiz de Montoya, en Misiones. Foto: Ministerio de Turismo Misiones.

Nuestro país ofrece una gran variedad de destinos turísticos, y uno de ellos es Ruiz de Montoya, un pintoresco pueblo ubicado en el corazón de la provincia de Misiones, específicamente en el departamento de Libertador General San Martín.

Este pequeño paraíso, que forma parte de la denominada “Región de las Flores”, destaca por su biodiversidad, su paisaje único y su riqueza cultural influenciada por diversas comunidades europeas en el norte argentino.

Ruiz de Montoya, con una población de aproximadamente 4500 habitantes, se distingue por su fusión de tradiciones y culturas, principalmente de Suiza y Alemania, lo que se refleja en su arquitectura, costumbres y gastronomía.

Además, la influencia de inmigrantes brasileños y paraguayos sumó aún más diversidad cultural, creando un lugar único con una gran mezcla de tradiciones. El pueblo está ubicado en un entorno natural inigualable, rodeado de una vegetación y paisajes impresionantes. Sin embargo, uno de los aspectos más destacados de Ruiz de Montoya es su producción de yerba mate.

La Cooperativa Agrícola Tucanguá es famosa por producir una de las yerbas más apreciadas del país, utilizando prácticas orgánicas y respetuosas con el medio ambiente, lo que le otorga uno de los más altos estándares de certificación orgánica en Argentina.

Qué hacer en Ruiz de Montoya, Misiones

Ruiz de Montoya es un destino perfecto para los amantes de la naturaleza y el ecoturismo. Uno de sus principales atractivos es el Gran Salto, una impresionante caída de agua de 64 metros de altura, formada por la erosión causada por el arroyo Cuñá Pirú.

Otro de los lugares imprescindibles en los alrededores del pueblo es la reserva privada Osununú, que protege el monte nativo y se extiende a orillas del río Paraná. Este espacio natural cuenta con siete miradores desde donde se puede observar el paisaje.

El Parque Provincial del Teyú Cuare es otro de los destinos naturales que atrae a quienes disfrutan de la fauna y flora autóctona. Con una extensión de 78 hectáreas, este parque se encuentra junto al río Paraná y ofrece múltiples actividades, como trekking y observación de especies locales.

Cataratas del Iguazú, Misiones. Foto: Freepik

A solo unas horas de Ruiz de Montoya, se encuentra Puerto Iguazú, otro destino turístico emblemático de la región. Este famoso lugar, conocido por sus cercanía a las Cataratas del Iguazú, también ofrece una excelente gastronomía local y una variedad de comercios y mercados que permiten conocer mejor la cultura misionera.